新手上路不緊張！第一次坐飛機的步驟和注意事項分享

飛機是目前最安全、最便捷的交通工具，短短的時間內就能讓你從一個國家抵達另外一個國家，感受不一樣的風景，品嘗不一樣的美食，體驗不一樣的文化。再加上各間航空不斷的促銷活動，使得人人都能坐得起飛機。那麼，第一坐飛機有哪些步驟？第一次坐飛機需要注意什麼？讓Skyscanner來為您解答吧！

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Step 1 ：預訂機票

搭乘飛機出行的第一步當然是預訂機票，可根據旅遊計劃在先在Skyscanner中對比機票價格，選擇心儀的航班進行預訂。需要注意的是：預訂完成後一定核對開票訊息是否正確，如果不正確應及時與訂票客服聯繫進行更正。

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Step 2 ：提前90分鐘抵達機場

按照機票出行日期及時間，至少提前90分鐘抵達機場。因為大多數航空公司規定，航班起飛前30分鍾停止辦理登機手續。

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Step 3 ：機場報到/托運行李

根據開票訊息和機場指示牌，抵達航空公司所在的航廈。找到航班號所在的值機櫃檯， 換取機票，托運行李。托運行李時要注意確保自己的行李過X光機後再離開。報到完畢，工作人員會將登機牌、行李票，證件退還給你。

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Step 4 ：安全檢查

前往安全檢查通道進行檢查，檢查時需將隨身行李中的手機、充電設備、電腦等電子産品取出單獨檢查。同時，不要攜帶違禁品出境。關於違禁品的規定可參考：入境報關須知：2019台灣海關禁止入關物品清單及可攜帶物品限量。

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Step 5： 海關查證照

出境旅客需通過海關查照，分為人工通關和自助通關。通關時海關會在護照頁中蓋上出境章。

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Step 6：登機

通過海關後，根據登機牌上的登機門找到相應的位置。如果距離登機時間還早，可先於登機大廳稍作休息，按照登機通知進行登機。登機時需將登機牌和護照交給工作人員檢查。

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注意事項：

提前抵達機場，至少提前1個小時辦理完報到手續；

乘坐飛機時需將手機、電腦等電子產品關閉，

乘飛機前最好不要進食含過多的纖維素和容易發酵産氣的食物，避免在飛機上腹脹、腹痛；

飛機起飛或降落時，如耳朵感覺不適，可張開嘴或咀嚼口香糖；

托運的憑證一般貼在機票上，抵達後工作人員會核對是否拿錯行李；

攜帶液體上飛機，必須分裝在100ml以內的容器裡，並可接受開瓶檢查。充電設備、锂電池不可以托運，容量小于等于160Wh可以帶上飛機；

飛行過程中需要系好安全帶，飛機隨時都可能顛簸。

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其實，第一次乘飛機沒有你想象中的那樣複雜。如果有什麼不清楚的地方，可以求助工作人員。還沒有乘坐過飛機出行的朋友，不妨先從短途旅行開始吧！

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