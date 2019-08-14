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送自己的畢業禮物！盤點全球８處畢旅行程推薦　留下滿滿的美好回憶

2019-08-14 10:00Skyscanner

聚散總有時，又是一年畢業季，誰說畢業就要說再見！在踏上工作之前約上3-5好友一起去旅行，這才是畢業的正確打開方式！Skyscanner為大家推薦8大全球最值得去的畢業旅行目的地，為你的學生時代再留下一段美好的回憶吧！

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屏東縣

👍 推薦理由：距離近、花費少、景色美。

🌴 必逛景點：墾丁大街、鵝銮鼻公園、貓鼻頭公園、 龍磐公園。

🍝 美食推薦：鹹水鴨肉、香酥鴨、肉絲拉皮、鍋貼、滷豬腳、菜脯蛋。

🏨 推薦飯店：德瑞旅店、頭等艙高雄站前館、R10 環保文旅

屏東是台灣最南的縣，素有「台灣的南洋」之稱。潔白的沙灘、碧藍的海水、到處都是來享受絕美飽滿陽光的遊客。貓鼻頭與帆船石海岸上幾經風霜的珊瑚礁，龍磐公園上一望無際的太平洋海岸線是墾丁永久不變的記憶。在這裡人字拖、沙灘褲仿佛才是城市的主宰，就連時光都仿佛變得格外緩慢。畢業了，終於可以拋開學習的煩惱，與同學們盡情的在這裡感受大自然的美好，慢慢的回味兒時的記憶！

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廈門

👍 推薦理由：「城在海上，海在城中」，具有濃郁的文藝風，是眾多時尚年輕的的聚集地。

🌴 必逛景點：曾厝垵、鼓浪嶼、廈門大學、南普陀寺、中山路。

🍝 美食推薦：沙茶麵、花生湯、土筍凍、海蛎煎、春卷、燒肉粽。

🏨 推薦飯店：宜必思尚品飯店、鼓浪嶼玫瑰屋度假飯店、海景千禧大飯店

廈門是大陸一座風光旖旎的「海上花園」。四季如春，海水環繞，棲息著成千上萬的白鷺。西南方位的一個小島鼓浪嶼，面積只有1.78平方公里。島上沒有機動車，也沒有工廠，所有人都回歸到原始狀態，文藝而又安靜。擁山臨海的廈門大學，是中國大陸最美的大學校園，古樸的閩南僑鄉建築、郁郁蔥蔥的南國植物一切都保留著最初的模樣。

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香港

👍 推薦理由：美食、購物天堂，最重要的是亞洲第2座迪士尼樂園位居於此。

🌴 必逛景點：迪士尼樂園、維多利亞港、海洋公園、太平山、南丫島、淺水灣。

🍝 美食推薦：黃金魚蛋、腸粉、菠蘿油、蛋撻、咖喱蟹肉、金滿堂甜品。

🏨 推薦飯店：頤庭飯店、香港荃灣帝盛飯店、麗豪飯店

香港是世界上最大最繁忙的國際大都市之一，全球僅次於紐約、倫敦的第三大金融中心，是中西方文化交融的中心，是全球最爲安全、富裕、繁榮的地區之一。不僅可以在這個購物天堂瘋狂的買買買，還可以和同學們一起到迪士尼尋找童年的記憶，坐坐摩天輪、跟著遊行花車一起跳舞，和米老鼠唐老鴨歡快合影。這樣刺激好玩的畢業旅行也相當新奇，大家一起聊聊未來的夢想，即時畢業也不說再見！

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清邁

👍 推薦理由：空氣清新，風景秀麗，文化豐富，是文青們最佳的旅遊去處
🌴 必逛景點：清邁古城、塔佩門、素貼山、曼寧路、夜間動物園、帕辛寺。
🍝 美食推薦：冬陰功湯、菠蘿炒飯、芒果糯米飯、豬腳飯、青木瓜色拉。
🏨 推薦飯店：奧蘭耶別墅飯店、拉娜床與空間飯店、清邁假日飯店

老城門、古城牆和護城河，經歷七百多年的風霜，依然守護著清邁這座古老的小城。在這裡，每走幾步就能遇見一家洋溢文藝情調的店鋪，可以悠閑地享用咖啡、甜品，或者挑選飾品、香薰，甚至尋寶古著、舊書，任憑時間靜靜流逝。也可以在古城內部以及古城西邊的甯曼路、東邊的湄濱河是店鋪最爲集聚的區域散步或騎車慢慢逛，又仿佛回到了上學的時光。

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芽莊

👍 推薦理由：消費低，擁有全越南最好的海灘珍珠島更是孩子們的樂園。

🌴 必逛景點：芽莊海灘、芽莊四島、婆那加占婆塔、皇帝島、珍珠島

🍝 美食推薦：海鮮、春卷、米粉、滴漏咖啡。

🏨 推薦飯店：蘭澤德思伊飯店、芽莊羅斯卡飯店、森維高級飯店

芽莊位於越南的東南海岸，一面靠山，另一面瀕海，擁有全越南最好的海灘，綿延數公里，也是越南最適合潛水的旅遊目的地。畢業旅行芽莊必去的一站就是被美譽爲「芽莊迪士尼」的珍珠島，在這裡無論是成人還是孩子都能收獲滿滿的快樂感。它絕對是一座性價比爆棚的綜合性遊樂園，水上樂園、大型電玩、水族館等一樣不少，還有世界上最長的跨海纜車和全東南亞數一數二的波浪池，會讓你的旅行充滿美好的回憶！

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大阪

👍 推薦理由：擁有著讓人驚歎的城市景觀和古典建築亞洲唯一的哈利波特主題樂園就在這裡
🌴 必逛景點：日本環球影城、大阪城公園、心齋橋道頓堀
🍝 美食推薦：章魚燒、大阪燒、炸串、河豚料理、烏冬麵、拉麵、壽司。
🏨 推薦飯店：心齋橋貝斯特韋斯特菲諾飯店、阿斯蒂爾道頓堀膠囊旅館、道頓堀更紗飯店

大阪是關西地區的商業重鎮，同時文化與流行氣息並重。無論是歷史文化、自然美景，還是現代時尚、童真樂趣，只要你給出一個關鍵詞，大阪都能給你最豐富的旅遊景點。其中日本環球影城是學生們最喜歡的景點之一，目前亞洲唯一的哈利波特主題樂園就在這裡。從大型餐廳到黑門市場，愛吃的同學們還會這裡找到適合自己的美味。

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首爾

👍 推薦理由：美食購物天堂，也是年輕人的聚集地。

🌴 必逛景點：景福宮、青瓦台、首爾塔、南山公園、明洞、梨花女子大學。

🍝 美食推薦：啤酒炸雞、紫菜包飯、部隊鍋、烤肉、參雞湯、石鍋拌飯。

🏨 推薦飯店：首爾塔 K-POP 住宿公寓、Oppa Hostel、南大門伊娜套房酒店

首爾雖是韓國的首都、第一大城市，但消費並不高，物美價廉的韓國彩妝、全線齊全的國際大牌、時尚感十足的韓流服飾也都不貴。明洞商圈的Innisfree、Etude House、Too Cool For School這些都是韓國大學生常用的品牌，而且經常有大折扣哦。要買衣服除了去東大門之外，弘大那邊大學區的衣飾店也很經濟實惠哦。逛到累了還可以來個地道的汗蒸舒服一下！

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新加坡

👍 推薦理由：全球著名的花園城市，治安良好，教育系統完善，娛樂項目豐富。

🌴 必逛景點：魚尾獅像公園、聖淘沙、牛車水、東海岸公園、烏節路、小印度。

🍝 美食推薦：肉骨茶、海南雞飯、喇沙、 炒粿條、辣椒螃蟹、咖裡魚頭、沙嗲。

🏨 推薦飯店：眨眼膠囊旅館、農薩海濱度假村、夢想膠囊旅館

新加坡匯聚了現代與傳統，融合了東西文化之精粹，再加上它的整潔環境和充滿都市氣息的氛圍，讓這個「小國」散發著巨大的魅力。這裡有很多好玩的景點，其中聖陶沙是個世界綜合度假勝地，包括著名的環球影城、S.E.A海洋館、海豚園等近二十個娛樂景點，島南部的純淨海灣與沙灘還是遊泳嬉戲、享受日光浴的絕佳場所。踏過連接小島的吊橋，即可抵達亞洲大陸的最南端，站在一望無際的天台還能看到絕美的夕陽染紅天際。

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青春就是一場旅行，不在乎目的地，只在乎沿途的景和人。畢業不要說再見，大家相約去旅行，為學生時代留下美好的記憶！

推薦閱讀：【2020連假行事曆】2020請假攻略，2020連假出遊便宜機票和目的地推薦

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