送自己的畢業禮物！盤點全球８處畢旅行程推薦 留下滿滿的美好回憶

聚散總有時，又是一年畢業季，誰說畢業就要說再見！在踏上工作之前約上3-5好友一起去旅行，這才是畢業的正確打開方式！Skyscanner為大家推薦8大全球最值得去的畢業旅行目的地，為你的學生時代再留下一段美好的回憶吧！

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屏東縣

👍 推薦理由：距離近、花費少、景色美。

🌴 必逛景點：墾丁大街、鵝銮鼻公園、貓鼻頭公園、 龍磐公園。

🍝 美食推薦：鹹水鴨肉、香酥鴨、肉絲拉皮、鍋貼、滷豬腳、菜脯蛋。

🏨 推薦飯店：德瑞旅店、頭等艙高雄站前館、R10 環保文旅

屏東是台灣最南的縣，素有「台灣的南洋」之稱。潔白的沙灘、碧藍的海水、到處都是來享受絕美飽滿陽光的遊客。貓鼻頭與帆船石海岸上幾經風霜的珊瑚礁，龍磐公園上一望無際的太平洋海岸線是墾丁永久不變的記憶。在這裡人字拖、沙灘褲仿佛才是城市的主宰，就連時光都仿佛變得格外緩慢。畢業了，終於可以拋開學習的煩惱，與同學們盡情的在這裡感受大自然的美好，慢慢的回味兒時的記憶！

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廈門

👍 推薦理由：「城在海上，海在城中」，具有濃郁的文藝風，是眾多時尚年輕的的聚集地。

🌴 必逛景點：曾厝垵、鼓浪嶼、廈門大學、南普陀寺、中山路。

🍝 美食推薦：沙茶麵、花生湯、土筍凍、海蛎煎、春卷、燒肉粽。

🏨 推薦飯店：宜必思尚品飯店、鼓浪嶼玫瑰屋度假飯店、海景千禧大飯店

廈門是大陸一座風光旖旎的「海上花園」。四季如春，海水環繞，棲息著成千上萬的白鷺。西南方位的一個小島鼓浪嶼，面積只有1.78平方公里。島上沒有機動車，也沒有工廠，所有人都回歸到原始狀態，文藝而又安靜。擁山臨海的廈門大學，是中國大陸最美的大學校園，古樸的閩南僑鄉建築、郁郁蔥蔥的南國植物一切都保留著最初的模樣。

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香港

👍 推薦理由：美食、購物天堂，最重要的是亞洲第2座迪士尼樂園位居於此。

🌴 必逛景點：迪士尼樂園、維多利亞港、海洋公園、太平山、南丫島、淺水灣。

🍝 美食推薦：黃金魚蛋、腸粉、菠蘿油、蛋撻、咖喱蟹肉、金滿堂甜品。

🏨 推薦飯店：頤庭飯店、香港荃灣帝盛飯店、麗豪飯店

香港是世界上最大最繁忙的國際大都市之一，全球僅次於紐約、倫敦的第三大金融中心，是中西方文化交融的中心，是全球最爲安全、富裕、繁榮的地區之一。不僅可以在這個購物天堂瘋狂的買買買，還可以和同學們一起到迪士尼尋找童年的記憶，坐坐摩天輪、跟著遊行花車一起跳舞，和米老鼠唐老鴨歡快合影。這樣刺激好玩的畢業旅行也相當新奇，大家一起聊聊未來的夢想，即時畢業也不說再見！

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清邁

👍 推薦理由：空氣清新，風景秀麗，文化豐富，是文青們最佳的旅遊去處。

🌴 必逛景點：清邁古城、塔佩門、素貼山、曼寧路、夜間動物園、帕辛寺。

🍝 美食推薦：冬陰功湯、菠蘿炒飯、芒果糯米飯、豬腳飯、青木瓜色拉。

🏨 推薦飯店：奧蘭耶別墅飯店、拉娜床與空間飯店、清邁假日飯店

老城門、古城牆和護城河，經歷七百多年的風霜，依然守護著清邁這座古老的小城。在這裡，每走幾步就能遇見一家洋溢文藝情調的店鋪，可以悠閑地享用咖啡、甜品，或者挑選飾品、香薰，甚至尋寶古著、舊書，任憑時間靜靜流逝。也可以在古城內部以及古城西邊的甯曼路、東邊的湄濱河是店鋪最爲集聚的區域散步或騎車慢慢逛，又仿佛回到了上學的時光。

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芽莊

👍 推薦理由：消費低，擁有全越南最好的海灘，珍珠島更是孩子們的樂園。

🌴 必逛景點：芽莊海灘、芽莊四島、婆那加占婆塔、皇帝島、珍珠島。

🍝 美食推薦：海鮮、春卷、米粉、滴漏咖啡。

🏨 推薦飯店：蘭澤德思伊飯店、芽莊羅斯卡飯店、森維高級飯店

芽莊位於越南的東南海岸，一面靠山，另一面瀕海，擁有全越南最好的海灘，綿延數公里，也是越南最適合潛水的旅遊目的地。畢業旅行芽莊必去的一站就是被美譽爲「芽莊迪士尼」的珍珠島，在這裡無論是成人還是孩子都能收獲滿滿的快樂感。它絕對是一座性價比爆棚的綜合性遊樂園，水上樂園、大型電玩、水族館等一樣不少，還有世界上最長的跨海纜車和全東南亞數一數二的波浪池，會讓你的旅行充滿美好的回憶！

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👍 推薦理由：擁有著讓人驚歎的城市景觀和古典建築，亞洲唯一的哈利波特主題樂園就在這裡。

🌴 必逛景點：日本環球影城、大阪城公園、心齋橋、道頓堀。

🍝 美食推薦：章魚燒、大阪燒、炸串、河豚料理、烏冬麵、拉麵、壽司。

🏨 推薦飯店：心齋橋貝斯特韋斯特菲諾飯店、阿斯蒂爾道頓堀膠囊旅館、道頓堀更紗飯店

大阪是關西地區的商業重鎮，同時文化與流行氣息並重。無論是歷史文化、自然美景，還是現代時尚、童真樂趣，只要你給出一個關鍵詞，大阪都能給你最豐富的旅遊景點。其中日本環球影城是學生們最喜歡的景點之一，目前亞洲唯一的哈利波特主題樂園就在這裡。從大型餐廳到黑門市場，愛吃的同學們還會這裡找到適合自己的美味。

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首爾

👍 推薦理由：美食購物天堂，也是年輕人的聚集地。

🌴 必逛景點：景福宮、青瓦台、首爾塔、南山公園、明洞、梨花女子大學。

🍝 美食推薦：啤酒炸雞、紫菜包飯、部隊鍋、烤肉、參雞湯、石鍋拌飯。

🏨 推薦飯店：首爾塔 K-POP 住宿公寓、Oppa Hostel、南大門伊娜套房酒店

首爾雖是韓國的首都、第一大城市，但消費並不高，物美價廉的韓國彩妝、全線齊全的國際大牌、時尚感十足的韓流服飾也都不貴。明洞商圈的Innisfree、Etude House、Too Cool For School這些都是韓國大學生常用的品牌，而且經常有大折扣哦。要買衣服除了去東大門之外，弘大那邊大學區的衣飾店也很經濟實惠哦。逛到累了還可以來個地道的汗蒸舒服一下！

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新加坡

👍 推薦理由：全球著名的花園城市，治安良好，教育系統完善，娛樂項目豐富。

🌴 必逛景點：魚尾獅像公園、聖淘沙、牛車水、東海岸公園、烏節路、小印度。

🍝 美食推薦：肉骨茶、海南雞飯、喇沙、 炒粿條、辣椒螃蟹、咖裡魚頭、沙嗲。

🏨 推薦飯店：眨眼膠囊旅館、農薩海濱度假村、夢想膠囊旅館

新加坡匯聚了現代與傳統，融合了東西文化之精粹，再加上它的整潔環境和充滿都市氣息的氛圍，讓這個「小國」散發著巨大的魅力。這裡有很多好玩的景點，其中聖陶沙是個世界綜合度假勝地，包括著名的環球影城、S.E.A海洋館、海豚園等近二十個娛樂景點，島南部的純淨海灣與沙灘還是遊泳嬉戲、享受日光浴的絕佳場所。踏過連接小島的吊橋，即可抵達亞洲大陸的最南端，站在一望無際的天台還能看到絕美的夕陽染紅天際。

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青春就是一場旅行，不在乎目的地，只在乎沿途的景和人。畢業不要說再見，大家相約去旅行，為學生時代留下美好的記憶！

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