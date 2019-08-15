「我很清楚我要什麼，不要什麼。」網友花光薪水去旅行！

【作者:RenRen琳】

圖／背包客棧 分享 facebook

開始在粉絲團分享旅行，加上寫部落格的時間也有一年半左右了，中間當然會收到一些反對的聲音，像是：「這完全是錯誤的觀念」、「人一定要存錢啊！至少要有急用金啊！」⋯等不同的意見。

去年某天深夜在失眠+熱愛旅行的心燃燒之下，寫下〈今年已經出國6次，花光薪水去旅行帶給我什麼影響？〉這篇文章，得到了很多的迴響，有人讀完是對自己錯過旅行時機感到後悔，有人深感認同，有人羨慕但表示做不到，大家相同的只有一點：都在不同的處境中努力生活著。

除了分享我在花光薪水去旅行中得到的快樂，這次想更進一步跟大家分享，像我這種活在當下的人生哲學，到底是從何而來的自信。

・花光薪水去旅行，因為我怕明天就死了。

「我一直都是個很清楚自己要什麼，不要什麼的人。」

常常會跟朋友說，如果我明天就死了那我也沒什麼遺憾，因為我一直很努力，有目標就馬上去實踐，不會把事情延宕到所謂的「以後」。我是甘願把錢花在喜歡的事物上，去追求自己真正想要的生活，像是攝影、旅行、好吃的⋯等等。

當然，這不是說大家就要不經考慮的亂花錢，好像都沒有明天一樣XD只是希望大家知道，自己的人生是掌握在自己手上，在能力範圍內，請追尋自己真正想要的生活吧！（當然，也一定要為自己的決定負責就是了）

適當的消費其實也會影響你的未來喔！像是因為狠心買下第一台相機，因而有了更多拍照練習的機會，最後成為攝影師這樣的故事不是也有嗎？我開始寫起部落格，和更多人分享我的故事，也是因為手中的一張張機票所帶來的經驗啊。

・花光薪水去旅行，因為我買不起房子。

我是1993年生的，現在25歲啦！在同期的、同年紀的人來說我覺得自己還算蠻會賺錢的XD當然，這是因為在正職工作之外，我付出了更多時間去接案，像是英文翻譯啦、拍片剪片啦⋯（雖然最後都是花光啦，等於沒在賺）比較幸運的是，我大學實習開始就找到自己喜歡的工作，也在該領域有一定的作品集，所以對我來說找工作可以說完～全～不是問題！

但就算如此，在我認真審視過後，也發現單靠自己能力絕對是無法負擔買房的。喔，除非凶宅還有一些可能性，後來有注意到台北凶宅有比較合理的價格。

總之，既然也知道自己少了買房這一筆這麼大的開銷，我也就很毅然決然地要以世界為家了：）雖然有認真在關注的人就知道，我至今都還沒飛過長線，因為目前真的負擔不起耶哈哈哈！

・花光薪水去旅行，因為我是女生。

我先說，通常我是一個不會去想得太長遠的人，偶爾也是蠻少根筋。

有一天我才發現，身邊的一些女生結婚後有了夫家的壓力，其實不是愛去哪，就能去哪的⋯

因為我很任性，又像脫韁野馬，所以覺得自己未來大概也無法接受這種社會束縛或婆家眼光吧！

既然有幸現在可以擁有經濟＆時間自由，當然還是趁機多玩一點啊！

不過講老實話，因為我堅信我是一個獨立的個體，未來我也沒有要讓人管束我的打算就是了。

・花光薪水去旅行，因為越老越走不動。

我知道很多人活到老學到老，還有很多運動超強的阿公阿嬤，不過我本身一直都崇尚廢物生活，過得充滿惰性，我只能預期我越老越會動不了

像現在我根本已經受不了紅眼班機了，飛一次要花好久時間補回來整個精神，果然還是趁現在身體還算可以的時候，多飛行些吧！...

原文出處：「我很清楚我要什麼，不要什麼。」—花光薪水去旅行的人生哲學

延伸閱讀：一個人旅行也不要害怕！5大獨自旅行優點！

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」