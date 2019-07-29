自助旅行很緊張！新手上路先從這７國家開始吧

想要體驗自助旅行的彈性與自主，卻又擔心出國碰到問題後會不知所措？那就先從熟悉或旅遊便利的國家開始吧，例如在語言上或文化上都較能溝通和理解的亞洲國家，不但容易上手，也可減少自助旅遊的擔憂和恐懼哦。收拾行李與Skyscanner一起出發吧！

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1. 日本

建議地點：東京、大阪、北海道

日本，一直是最受台灣旅客喜愛的旅遊目的地，對台灣旅客也非常友善，以第一次自助的新手來說，不僅能在網路上蒐集到許多實用的旅遊經驗分享，景點路線及交通指南也十分詳盡；加上從台灣飛往日本各地的航班多，機票價格也就相對低廉。日本擁有豐富的歷史古蹟、自然景觀、別具特色的鐵道以及知名的美食等，還有讓人買到手軟的家電與美妝用品，絕對能滿足你不同的喜好。

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2. 泰國

建議地點：曼谷、清邁

很多自助旅行者對泰國的黏著度非常高，因為當地的觀光發展成熟，光是首都曼谷就像一個挖不完的寶藏，暗藏了許許多多的美食以及設計小店；若你是想要遠離塵囂，擁抱悠閒浪漫的小島，或是感受小城鎮的靜謐，泰國也都能達成你的心願。由於旅遊資源豐富，交通上都能與觀光景點連結，不同價位的住宿選擇也多，即便你是第一次自助旅行都不用擔心哦。

Photo Credit: thousandwonders 分享 facebook

3. 新加坡

光是能用中文溝通就是一大優勢，加上新加坡在各項設施的規劃都非常完整，地鐵路線涵蓋主要景點區，自助行的遊客只要按圖索驥，就能輕鬆地到達目的地。新加坡雖然土地面積不大，但是應有盡有，不但網羅了世界各地的美食，還有好玩的環球影城讓你盡情地玩耍，奢華的酒店及購物中心讓你努力血拚，別猶豫了，趕快去打包準備出發吧。

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4. 越南

建議地點：河內、會安

文化背景與台灣非常相似的越南，也是適合自助旅行新手的好去處，當地緩慢的生活步調，讓你可以細細品味隨處可見的法國殖民風情與早期的中華文化。由於越南地形狹長，各個航空公司也都有從河內(北)及胡志明市(南)兩城分別進出的機票，讓你能一次從北玩到南，沿途的順化及會安更是非常值得造訪的特色古城鎮，千萬不要錯過

Photo Credit: Jean-Marie Hullot 分享 facebook

5. 印尼

建議地點：峇里島

印尼是全世界最大的群島國家，而旅客們最熟悉的非峇里島莫屬。峇里島的景點分佈並不複雜，最受歡迎的Kuta區除了擁有美麗的海灘跟刺激的水上活動之外，有名的Seminyak跟Legian大街就在離海灘不遠處，各種充滿異國風味的紀念品、家飾擺設等，都可以在這裡買到。當然，峇里島還有許多文化景點及表演，何不讓自己跟隨電影「享受吧，一個人的旅行」主角的腳步，到峇里島來尋找內心的平靜。

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6. 韓國

建議地點：首爾

近幾年台灣電視韓劇盛行，也帶動了到韓國旅遊的風氣，如果你想要追星跟享用熱辣辣的韓國美食，那到首爾就對了。東大門的購物商圈是許多潮男潮女必定報到的地點，第一手的流行服飾任你挑選採購；你也可以去知名韓劇的拍攝地點插旗，幻想自己就是劇中的主角。現在台灣飛韓國的航班大增，讓你隨時說走就走，加上首爾公共交通開始中文化，地鐵或店面都有中文標示，那還有甚麼好擔心害怕的呢？

Photo Credit: telegraph 分享 facebook

7. 香港/澳門

相信台灣旅客對這兩個地點都再熟悉不過了，若是想先試試膽量，熟悉一下自助旅行由自己安排行程、買機票、訂飯店等過程，港澳就是很棒的起始點。香港跟澳門兩地的交通都很發達，彼此相通的船班也多，加上各式各樣旅遊的景點，以及吸引遊客的大型活動，一定會讓你流連忘返。

Photo Credit: ngong ping 360 分享 facebook

自助旅行在各方面的規劃安排上相對有彈性，趕快計劃旅程吧！

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