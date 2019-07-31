盤點全球最迷人的６種沙灘！

全球擁有很多曲折的海岸，每一個漫長的海岸線上，零星點綴著大大小小數不盡的沙灘。世界上充滿了各式各樣的美麗沙灘，我們經常見到的是陽光照耀下的白色沙灘，殊不知道還有很多種漂亮的七彩沙灘。Skyscanner為大家盤點了全球最迷人的6種沙灘：純淨的白沙灘、童話世界般的紅沙灘、神秘的黑沙灘、漂亮的貝殼沙灘、抹茶般的綠沙灘和香芋般的紫沙灘，一起去體驗不一樣的足下風情吧！

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白沙灘

白沙灘的形成是珊瑚、貝類或是石英等破碎化、微小化的産物，因其主要成分是碳酸鈣，所以看起來會呈現白色。白沙灘多位於熱帶、亞熱帶海域，知名的景點有馬爾地夫、斐濟，還有在美國薩拉索塔的西斯塔凱海灘，也擁有世界上最白、最軟的沙子。該沙石內存99%的純英石，可以在弗羅里達最熱的天氣裡保持清涼之感，十分神奇。

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紅沙灘

紅沙灘的形成是因爲火山岩石和鐵礦床受到海洋的侵蝕而形成。知名的紅沙灘有三個：希臘的Kokkini（以沽藍色屋頂粉飾爲特色，但不知島上還有一片美麗的紅沙灘等待我們去發掘。該沙灘的顔色來自於海底的紅色熔岩和保護海豚灣的赤壁，二者合一創造了極其壯麗的沙灘背景）、檀香山的Kaihalulu（在天堂之路的末端，有一片華麗的紅沙灘，名爲哈納紅沙海灘。該沙灘四周是紅色的峭崖，將沙子的顔色映襯成天然的紅色，再與藍色的海水交相輝映，景色十分壯觀）、加拿大的Galapagos（這個沙灘呈琥珀色，是因爲土壤中含有很多鐵鏽。愛德華王子島形成於軟質砂岩沈積而成的基岩上，軟質砂岩能産生富饒的紅壤）。

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黑沙灘

黑沙灘的形成主要是因爲火山噴發後，高溫岩漿遇海水迅速冷卻，形成的顆粒細小的熔岩顆粒。知名的黑沙灘有檀香山火山國家公園以南的普納魯吾黑沙海灘，澳門的黑沙灘，尤其是哥斯達黎加附近有很多熔岩礫石，形成一片迷人的黑色沙灘。在美洲最流行的黑色沙灘之一是位於加勒比海岸的黑沙灘，景色十分壯觀。

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貝殼沙灘

貝殼沙灘的形成，除了地理位置之外，天敵少是一大原因。大量海洋生物、強大的水流以及出人意料的飓風在此處彙聚。席卷海岸的每一次巨浪都會帶來大量精致而奇特的貝殼。沿海岸漫步時，遊客便可享受尋找貝殼的樂趣。知名的貝殼沙灘有澳大利亞的貝殼海灘（Shell Beach）、南非的 Jeffreys Bay等。

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綠沙灘

綠沙灘的形成主要是因爲岩層藏有豐富的綠色橄榄石，傳說這些橄榄石是火山女神的淚滴。據說，如果有人擅自撿綠沙回家，就會遭到女神的報複。這千古傳說和人們對自然神明的敬畏，從根本上保護了這片珍貴的沙灘。而岩層風化後看起來就不一樣了。知名的綠沙灘有檀香山的 Papakolea Beach（遠遠望去，由橄榄石形成的沙灘，好像一塊細膩的碧玉陳列於海天之間，令每一個看到它的人感到穎惑。）、關島的 Talofofo Beach（橄榄石被海底的火山活動制造出來後沖到了岸邊，再被海水長年累月磨成了沙子，形成了這顔色獨特的沙灘，就像是抹茶味的沙灘） 。

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紫沙灘

紫沙灘是由被不斷侵蝕的錳榴石顆粒形成的，紫色的沙灘在落日的余晖下，更加讓人沈醉。帕非佛紫色沙灘與美國加州大名鼎鼎的“加州一號公路”毗鄰，公路的下面是大海，海洋的岸邊就是沙灘。千百萬年間，由於風浪的不斷沖刷，海岸上的紫色石榴石礦脈逐漸破碎、剝落。它們落在海中，在海水的帶動下反複撞擊、研磨，終於形成了一片極爲細膩的紫色沙灘。

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不論去哪裡欣賞美麗的風景，人身安全總是最重要的，趕快規劃旅程吧！

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