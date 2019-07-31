親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界那麼大
航空．郵輪
大陸．港澳
歐洲
東南亞．西亞／亞洲
美洲
澳洲．大洋洲
非洲

私菸案第三波大約談 目標華航

軍隊殺了5個學生！蘇丹鎮壓學運「全國無限期停課」

盤點全球最迷人的６種沙灘！

2019-07-31 12:10Skyscanner

全球擁有很多曲折的海岸，每一個漫長的海岸線上，零星點綴著大大小小數不盡的沙灘。世界上充滿了各式各樣的美麗沙灘，我們經常見到的是陽光照耀下的白色沙灘，殊不知道還有很多種漂亮的七彩沙灘。Skyscanner為大家盤點了全球最迷人的6種沙灘：純淨的白沙灘、童話世界般的紅沙灘、神秘的黑沙灘、漂亮的貝殼沙灘、抹茶般的綠沙灘和香芋般的紫沙灘，一起去體驗不一樣的足下風情吧！

分享

白沙灘

白沙灘的形成是珊瑚、貝類或是石英等破碎化、微小化的産物，因其主要成分是碳酸鈣，所以看起來會呈現白色。白沙灘多位於熱帶、亞熱帶海域，知名的景點有馬爾地夫、斐濟，還有在美國薩拉索塔的西斯塔凱海灘，也擁有世界上最白、最軟的沙子。該沙石內存99%的純英石，可以在弗羅里達最熱的天氣裡保持清涼之感，十分神奇。

分享

紅沙灘

紅沙灘的形成是因爲火山岩石和鐵礦床受到海洋的侵蝕而形成。知名的紅沙灘有三個：希臘的Kokkini（以沽藍色屋頂粉飾爲特色，但不知島上還有一片美麗的紅沙灘等待我們去發掘。該沙灘的顔色來自於海底的紅色熔岩和保護海豚灣的赤壁，二者合一創造了極其壯麗的沙灘背景）、檀香山的Kaihalulu（在天堂之路的末端，有一片華麗的紅沙灘，名爲哈納紅沙海灘。該沙灘四周是紅色的峭崖，將沙子的顔色映襯成天然的紅色，再與藍色的海水交相輝映，景色十分壯觀）、加拿大的Galapagos（這個沙灘呈琥珀色，是因爲土壤中含有很多鐵鏽。愛德華王子島形成於軟質砂岩沈積而成的基岩上，軟質砂岩能産生富饒的紅壤）。

分享

黑沙灘

黑沙灘的形成主要是因爲火山噴發後，高溫岩漿遇海水迅速冷卻，形成的顆粒細小的熔岩顆粒。知名的黑沙灘有檀香山火山國家公園以南的普納魯吾黑沙海灘，澳門的黑沙灘，尤其是哥斯達黎加附近有很多熔岩礫石，形成一片迷人的黑色沙灘。在美洲最流行的黑色沙灘之一是位於加勒比海岸的黑沙灘，景色十分壯觀。

分享

貝殼沙灘

貝殼沙灘的形成，除了地理位置之外，天敵少是一大原因。大量海洋生物、強大的水流以及出人意料的飓風在此處彙聚。席卷海岸的每一次巨浪都會帶來大量精致而奇特的貝殼。沿海岸漫步時，遊客便可享受尋找貝殼的樂趣。知名的貝殼沙灘有澳大利亞的貝殼海灘（Shell Beach）、南非的 Jeffreys Bay等。

分享

綠沙灘

綠沙灘的形成主要是因爲岩層藏有豐富的綠色橄榄石，傳說這些橄榄石是火山女神的淚滴。據說，如果有人擅自撿綠沙回家，就會遭到女神的報複。這千古傳說和人們對自然神明的敬畏，從根本上保護了這片珍貴的沙灘。而岩層風化後看起來就不一樣了。知名的綠沙灘有檀香山的 Papakolea Beach（遠遠望去，由橄榄石形成的沙灘，好像一塊細膩的碧玉陳列於海天之間，令每一個看到它的人感到穎惑。）、關島的 Talofofo Beach（橄榄石被海底的火山活動制造出來後沖到了岸邊，再被海水長年累月磨成了沙子，形成了這顔色獨特的沙灘，就像是抹茶味的沙灘） 。

分享

紫沙灘

紫沙灘是由被不斷侵蝕的錳榴石顆粒形成的，紫色的沙灘在落日的余晖下，更加讓人沈醉。帕非佛紫色沙灘與美國加州大名鼎鼎的“加州一號公路”毗鄰，公路的下面是大海，海洋的岸邊就是沙灘。千百萬年間，由於風浪的不斷沖刷，海岸上的紫色石榴石礦脈逐漸破碎、剝落。它們落在海中，在海水的帶動下反複撞擊、研磨，終於形成了一片極爲細膩的紫色沙灘。

分享

不論去哪裡欣賞美麗的風景，人身安全總是最重要的，趕快規劃旅程吧！

推薦閱讀：【2020連假行事曆】2020請假攻略，2020連假出遊便宜機票和目的地推薦

想知道更多精彩熱門旅行資訊，請上「Skyscanner」　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

美國連假公路

Skyscanner

Skyscanner是全球頂尖的旅行比價平台，提供便宜機票、特價飯店及租車服務的比價及預訂。實時比較超過數百萬個航班、過萬間酒店、超過三萬個機場和多家租車公司，在幾秒內為您搜尋最優惠的價格。你還可在Skyscanner訂閱特定日期，特定航線的價格變動提醒，當機票價格變動時，自動發送通知。Skyscanner的網站和App上還有更多比價功能等你來發掘！
WEB：Skyscanner ｜ FB：Skyscanner粉絲團
這招學起來！七夕古人撩情話~請你喝茶湯會→

相關新聞

自助旅行很緊張！新手上路先從這７國家開始吧

2019-07-29 09:00

網友分享「歐洲跨國廉價巴士」經驗密技！小資族省錢這樣玩

2019-07-29 08:00

背包客「行李清單」分享　打工度假時你需要這些

2019-07-28 08:00

流浪不只是浪漫！沙發衝浪教我的那些事

2019-07-27 08:00

「世界特色火鍋」 你最喜歡哪一國的火鍋？

2019-07-22 12:01

掃貨別再失心瘋！7月起「藥妝品」超過這量會被罰

2019-07-20 21:30

朝聖衝一波！ ５個人生必去的夏日音樂季

2019-07-19 10:55

出國遇颱風！一定要知道「行程取消」該注意哪些事？

2019-07-17 10:01

2019全球宜居城市名單出爐！猜猜那些城市擠進前10名

2019-07-15 10:03

放慢腳步！ 2019全球必去「特色小鎮」推薦

2019-07-12 10:02

吃貨們必看！ 全球最應該嘗試的「限量美食」 嚐過哪幾種？

2019-07-10 09:32

世界超好用護照排名第29！台灣護照「還需簽證」６大熱門旅遊地

2019-07-08 09:00

2019年必去的5大暑假必遊勝地！

2019-07-05 12:09

把「愛」鎖牢牢！盤點世界各國６處鎖愛景點

2019-07-03 10:30

12個國家「給小費指南」國際旅者教你這些小費哲學！

2019-07-01 09:00

濃濃異國風！ 一起品嘗世界各地不同的風味披薩

2019-06-28 12:01

夏天玩水消暑氣！世界６大泛舟景點　帶你避開大太陽

2019-06-26 09:00

帶你窺探「各國全職旅遊Youtubers」的神秘世界！

2019-06-25 22:00

獨遊也可以好好玩！ 全球10個最適合獨自旅行的城市

2019-06-24 11:27

「樹屋、兒童水療室、兒童廚房」這間馬爾地夫新開度假村不只蜜月天堂，更是孩子的遊樂園！

2019-06-22 11:02

全球７間最獨特的餐廳！上至高峰、深至海底，來場永生難忘的餐廳體驗

2019-06-21 12:00

美哭人的超清澈海景！全球８選一生必玩「透明獨木舟」

2019-06-21 09:00

世界各國必去的10大地標建築，你去過幾個？

2019-06-17 08:00

因為不想再哭，所以把自己丟到路上 (上)

2019-06-15 21:00

體驗各地時尚！世界５個最好購物的城市

2019-06-14 09:00

沒錢又想出國玩？精選 5 大高 CP 值旅遊國家　讓妳花最少的錢玩遍世界

2019-06-10 15:30

80天環遊世界計劃！從台灣向東走　省下驚人的旅費與時間

2019-06-07 21:00

頂級旅館新趨勢／百年風華 如夢幻境的奢華旅宿

2019-06-07 12:49

海島度假去哪裡？　2018-2019「新興海島」旅行去

2019-06-05 10:08

巡禮 神與佛的國度(上)／以色列 伊斯蘭教．基督教．猶太教

2019-06-03 10:14

另類的旅遊！到世界各國當志工：去澳洲種樹、羅馬尼亞探訪遺跡

2019-06-03 09:00

參訪「韓國世界文化遺產」水原華城、昌德宮建築群

2019-06-02 09:00

最愜意的享受！ 一起入住10大世界頂級海景民宿

2019-05-31 10:01

閨密之旅好放鬆～ 到世界各地做Spa去！

2019-05-29 12:05

10個旅行常犯的的錯誤大剖析！

2019-05-27 09:00

旅遊必看！竊盜扒手都走開「防盜密技」大公開

2019-05-26 10:00

照過來！各國最省換匯方式、換錢地點告訴你

2019-05-20 10:18

台大生帶你413天環球日記！日常即冒險 (上)

2019-05-20 09:00

爸、媽，我想去打工度假！說服父母完全指南

2019-05-20 08:00
看更多

熱門文章

到底在哪？巨蟒「超完美偽裝」陽台沙發享日光浴

2019-07-23 11:40

自助旅行很緊張！新手上路先從這７國家開始吧

2019-07-29 09:00

飛機窗口下神秘按鈕 網友揭密「夢幻客機787才有」

2019-07-29 11:28

台灣虎航冬季早鳥票明開搶 亞洲單程最低只要799元

2019-07-28 11:20

台灣虎航促銷又來囉！7/29早上10點開賣 單程最低799元起

2019-07-28 13:37

公主帶妳爽玩郵輪！動靜玩法不一樣，還有機會在船上遇見韓國歐爸

2019-07-29 15:29

機票比便當還便宜！台灣虎航8月推銅板價 回程單程未稅最低50元起

2019-07-30 17:43

明年連假機票訂起來 2020究極請假攻略大公開

2019-07-25 11:30

旅客注意！離境澳門要提前 8月5日起關櫃時間改到起飛前1小時

2019-07-29 22:21

走一條路就能環遊世界 澳門最美免費水舞秀

2019-07-25 09:01

跟廉航有得比！華航、長榮夏季全航線促銷 來回未稅最低3千有找

2019-07-22 15:48

第三航廈雲頂天花板就要17億 桃機請英國團隊修圖

2019-07-21 15:06

大人的旅行！少女優游越南會安

2019-07-27 21:00

掃貨別再失心瘋！7月起「藥妝品」超過這量會被罰

2019-07-20 21:30

樂齡族玩泰國 慢活享受人情味

2019-07-24 10:01

樂桃併香草變10航線往返台灣 分析最新旅遊方式「0泊快閃」最夯

2019-07-24 16:58

玩義大利必知3大旅遊新制 台灣護照5秒自動通關、禁止邊走邊吃

2019-07-22 15:25

倒掉冰島人嗤之以鼻的「冰島礦泉水」嚐口冰川裡真正的冰島水

2019-07-21 21:00

春節最佳訂票時機出爐！免3萬 飛墨爾本或溫哥華過新年

2019-07-27 11:04

網友分享「歐洲跨國廉價巴士」經驗密技！小資族省錢這樣玩

2019-07-29 08:00

一望無際湛藍的潟湖！大溪地6天5夜蜜月行程推薦

2019-07-26 09:00

馬來西亞旅遊推薦！　吉隆坡必去景點、美食小吃精選

2019-07-30 11:07

華航洛杉磯、墨爾本10月增班 來回最低含稅1.4萬有找

2019-07-23 17:41

酷航輸入代碼享優惠 首爾、曼谷最低7折起

2019-07-30 12:51

星宇首波航線定案！桃園台中飛日本、泰國、越南

2019-07-05 11:45

背包客「行李清單」分享　打工度假時你需要這些

2019-07-28 08:00

風格鮮明的格拉斯哥　探訪蘇格蘭最大城鎮

2019-07-26 22:00

澳門必看的最佳震撼娛樂標誌 演員從鬼船飛躍跳水

2019-07-24 23:15

香港景點攻略／尖沙咀必去景點、交通懶人包

2019-07-27 09:03

台灣護照好棒棒！羅馬2大機場即日起開放台灣旅客自動通關

2019-07-16 18:17

日韓郵輪賞櫻早鳥省7千！首次航向北陸和牛、龍蝦上桌

2019-07-27 14:34

威尼斯號首航 猶如一座海上移動城堡！

2019-07-31 10:18

年少輕狂一回！ 六個月10萬元的中南美洲背包客獨遊

2019-07-22 21:01

香港最後的漁村「大澳」水道縱橫交錯　岸邊舟屋韻味十足

2019-07-30 22:00

空中餐廳、裸體餐廳、還有邊搖邊吃的「地震餐廳」 4 間世界最具特色餐廳挑戰你的極限

2019-07-19 08:00

「世界特色火鍋」 你最喜歡哪一國的火鍋？

2019-07-22 12:01

出國遇颱風！一定要知道「行程取消」該注意哪些事？

2019-07-17 10:01

影／罕見！深海鯊搶吃死劍魚 被大石斑埋伏生吞

2019-07-10 16:31

坦尚尼亞動物之旅　恩戈羅恩戈羅火山口獵遊

2019-07-29 21:00

澳洲艾爾斯岩10月禁攀 遊客蜂擁而至造成髒亂

2019-07-12 23:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top