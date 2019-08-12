Okinawa 沖繩親子自助旅行精選輯
【作者:毛毛語】
原來所謂的沖繩藍，就位於近在咫尺的地方。
今年，是一個特別想要讓身心充份休息、好好調整狀態步伐的一年，
所以安排的旅行，都是相較以往悠閒輕鬆的路線，
這個夏天，我們就以『沖繩之旅』來展開暑假的序曲。
因為有先前在紐西蘭跟北海道右駕的經驗，
所以到了沖繩也很快就能適應，
當然，在晴空萬里之下打雨刷的情形還是有的。
而我們這次租到的車，幾乎是全新的呢!
去年在夏威夷，Dole鳳梨園是唯一一個我們後來pass的景點(但依然吃了很多顆鳳梨)，
這次抵達沖繩後先開到北邊計畫慢慢玩回南部，品嘗完『暖暮拉麵』後我們便去鳳梨園走走。
我們搭乘了可愛鳳梨造型接駁車以及無人駕駛遊園車，
除了亞熱帶植物花園之外，還有今年五月才推出的恐龍冒險之旅，
恐龍迷苗苗自然要對數十隻會發出特效、嚇得媽媽花容失色的恐龍一一點名。
這位在伴手禮區的爺爺很有趣，頻頻稱讚我們的『Sony』微單眼相機，愛國之情表露無遺，
其實每次只要有路人拿老公手機請我們幫忙拍照，我也都會不由自主多拍幾張認真取鏡呀。
由於這趟設定的是九日慢遊，住宿的部分我們也選擇了有如在家感受的渡假屋，
特色是空間寬敞、視野無敵、因為有兩間臥房，即便是親子旅行也能有獨立的起居空間。
廚房的配備一應俱全，除了基本爐具甚至還有IH炊飯器跟水波爐，
以往在歐美旅行的時候，煮米飯通常都是要用必須抓準火侯時間的電爐，
但到了隨便一個電鍋都能輕易煮出蟹穴的日本，實在方便好多，
幾天下來，第一次使用水波爐的媽媽也用得頗為順手。
只要聽到孩子們滿足地說『還是媽媽煮的最好吃的了』，
就會讓傻媽媽也覺得好滿足呀!
海洋資源豐富的沖繩，擁有世界前三大的水族箱，
當鯨鯊從我們眼前游過，心中的確有被小小震撼了一下。
讓人想念起去年夏威夷的海龜。
海豚表演很是精采，歌唱的時候會讓人會心一笑。
從小就覺得魟魚有張漫畫裡的俏皮鬼臉，
而曾經讓我對美人魚幻滅的海象，這次卻因為看到牠手捧萵苣進食的模樣翻盤覺得牠好可愛呀!
水族館裡很有創意的恐怖箱，摸摸海洋生物會在七秒後亮燈顯示答案，
從許多細微的設計當中，都可以看見日本人的巧思呢。
啊~啊~啊~~~
備瀨保存了原始的沖繩鄉村樣貌，我們在這裡看見日本電影裡才看過的那種很老很老的房屋，
綠色隧道中，交纏三百年的夫妻福木。
這趟出門老公忘了帶皮帶，但人在郊區的我們若到最近的mall得開30分鐘車程，
看到這兒有一家老式雜貨店直覺要老公停車讓我進去問問，
敦厚親切的老闆還徒手幫忙打洞，3分鐘後老婆很得意地解救了這兩天頻頻拉褲子的老公!
(本來還跟老公說：『這幾天你多吃一點，應該很快就不需要皮帶』。
而且當超市店員說他們沒有賣皮帶的時候，我還很壞的問：『那你們有沒有賣繩子?』)
跨越底下是湛藍海洋的長橋，我們到達古宇利島，
心形岩的白沙碧海，令人醉心。
大海好清澈純淨，岸邊就能看見海星。
也有數不盡的海蔘海膽，每次定睛都能發現驚喜。
這位是在拍洗髮精廣告嗎?
曾經聽過沖繩雖為海島，但當地居民普遍不會游泳，
即使下水也不會特別換比基尼或泳衣，常常是穿一般T-shirt而已。...
原文出處：Okinawa。沖繩親子自助旅行精選輯
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