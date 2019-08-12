親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界那麼大
歐洲
美洲
澳洲．大洋洲
非洲

外幣投資局勢亂 貴桑桑的美元到底要不要買？

加拿大「海天纜車」纜繩疑遭蓄意破壞 30車廂全墜地

Okinawa 沖繩親子自助旅行精選輯

2019-08-12 08:00背包客棧

【作者:毛毛語】

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

原來所謂的沖繩藍，就位於近在咫尺的地方。

今年，是一個特別想要讓身心充份休息、好好調整狀態步伐的一年，

所以安排的旅行，都是相較以往悠閒輕鬆的路線，

這個夏天，我們就以『沖繩之旅』來展開暑假的序曲。

因為有先前在紐西蘭跟北海道右駕的經驗，

所以到了沖繩也很快就能適應，

當然，在晴空萬里之下打雨刷的情形還是有的。

而我們這次租到的車，幾乎是全新的呢!

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

去年在夏威夷，Dole鳳梨園是唯一一個我們後來pass的景點(但依然吃了很多顆鳳梨)，

這次抵達沖繩後先開到北邊計畫慢慢玩回南部，品嘗完『暖暮拉麵』後我們便去鳳梨園走走。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

我們搭乘了可愛鳳梨造型接駁車以及無人駕駛遊園車，

除了亞熱帶植物花園之外，還有今年五月才推出的恐龍冒險之旅，

恐龍迷苗苗自然要對數十隻會發出特效、嚇得媽媽花容失色的恐龍一一點名。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

這位在伴手禮區的爺爺很有趣，頻頻稱讚我們的『Sony』微單眼相機，愛國之情表露無遺，

其實每次只要有路人拿老公手機請我們幫忙拍照，我也都會不由自主多拍幾張認真取鏡呀。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

由於這趟設定的是九日慢遊，住宿的部分我們也選擇了有如在家感受的渡假屋，

特色是空間寬敞、視野無敵、因為有兩間臥房，即便是親子旅行也能有獨立的起居空間。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

廚房的配備一應俱全，除了基本爐具甚至還有IH炊飯器跟水波爐，

以往在歐美旅行的時候，煮米飯通常都是要用必須抓準火侯時間的電爐，

但到了隨便一個電鍋都能輕易煮出蟹穴的日本，實在方便好多，

幾天下來，第一次使用水波爐的媽媽也用得頗為順手。

只要聽到孩子們滿足地說『還是媽媽煮的最好吃的了』，

就會讓傻媽媽也覺得好滿足呀!

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

海洋資源豐富的沖繩，擁有世界前三大的水族箱，

當鯨鯊從我們眼前游過，心中的確有被小小震撼了一下。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

讓人想念起去年夏威夷的海龜。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

海豚表演很是精采，歌唱的時候會讓人會心一笑。

從小就覺得魟魚有張漫畫裡的俏皮鬼臉，

而曾經讓我對美人魚幻滅的海象，這次卻因為看到牠手捧萵苣進食的模樣翻盤覺得牠好可愛呀!

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

水族館裡很有創意的恐怖箱，摸摸海洋生物會在七秒後亮燈顯示答案，

從許多細微的設計當中，都可以看見日本人的巧思呢。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

啊~啊~啊~~~

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

備瀨保存了原始的沖繩鄉村樣貌，我們在這裡看見日本電影裡才看過的那種很老很老的房屋，

綠色隧道中，交纏三百年的夫妻福木。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

這趟出門老公忘了帶皮帶，但人在郊區的我們若到最近的mall得開30分鐘車程，

看到這兒有一家老式雜貨店直覺要老公停車讓我進去問問，

敦厚親切的老闆還徒手幫忙打洞，3分鐘後老婆很得意地解救了這兩天頻頻拉褲子的老公!

(本來還跟老公說：『這幾天你多吃一點，應該很快就不需要皮帶』。

而且當超市店員說他們沒有賣皮帶的時候，我還很壞的問：『那你們有沒有賣繩子?』​)

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

跨越底下是湛藍海洋的長橋，我們到達古宇利島，

心形岩的白沙碧海，令人醉心。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

大海好清澈純淨，岸邊就能看見海星。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

也有數不盡的海蔘海膽，每次定睛都能發現驚喜。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

這位是在拍洗髮精廣告嗎?

圖／背包客棧
圖／背包客棧
分享

曾經聽過沖繩雖為海島，但當地居民普遍不會游泳，

即使下水也不會特別換比基尼或泳衣，常常是穿一般T-shirt而已。...

原文出處：Okinawa。沖繩親子自助旅行精選輯

延伸閱讀：夏威夷‧結婚十週年紀念旅行精選輯

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

沖繩夏威夷拉麵

背包客棧

最大的中文旅遊社群，討論範圍涵蓋全世界。還提供實惠的訂房與機票比價服務。希望能協助每個人完成屬於自己的旅行。
WEB：背包客棧官網 ｜ FB：背包客棧粉絲團

相關新聞

出國旅遊防不勝防！網友分享藏錢的各種NG行為　快來看你是否上榜

2019-08-11 09:00

放棄穩定教職去旅行！網友分享旅行後辭職的原因

2019-08-09 22:00

海上行宮！搭世界夢號 享受高檔次的海上漂浮

2019-08-09 21:00

恐怖透心涼！ 全球10大「鬧鬼景點」　前三名離台灣超近

2019-08-01 22:02

旅行如何改變了我！　每一趟旅程都能感受到自己的轉變

2019-08-01 21:00

盤點全球最迷人的６種沙灘！

2019-07-31 12:10

自助旅行很緊張！新手上路先從這７國家開始吧

2019-07-29 09:00

網友分享「歐洲跨國廉價巴士」經驗密技！小資族省錢這樣玩

2019-07-29 08:00

背包客「行李清單」分享　打工度假時你需要這些

2019-07-28 08:00

流浪不只是浪漫！沙發衝浪教我的那些事

2019-07-27 08:00

「世界特色火鍋」 你最喜歡哪一國的火鍋？

2019-07-22 12:01

掃貨別再失心瘋！7月起「藥妝品」超過這量會被罰

2019-07-20 21:30

朝聖衝一波！ ５個人生必去的夏日音樂季

2019-07-19 10:55

出國遇颱風！一定要知道「行程取消」該注意哪些事？

2019-07-17 10:01

2019全球宜居城市名單出爐！猜猜那些城市擠進前10名

2019-07-15 10:03

放慢腳步！ 2019全球必去「特色小鎮」推薦

2019-07-12 10:02

吃貨們必看！ 全球最應該嘗試的「限量美食」 嚐過哪幾種？

2019-07-10 09:32

世界超好用護照排名第29！台灣護照「還需簽證」６大熱門旅遊地

2019-07-08 09:00

2019年必去的5大暑假必遊勝地！

2019-07-05 12:09

把「愛」鎖牢牢！盤點世界各國６處鎖愛景點

2019-07-03 10:30

12個國家「給小費指南」國際旅者教你這些小費哲學！

2019-07-01 09:00

濃濃異國風！ 一起品嘗世界各地不同的風味披薩

2019-06-28 12:01

夏天玩水消暑氣！世界６大泛舟景點　帶你避開大太陽

2019-06-26 09:00

帶你窺探「各國全職旅遊Youtubers」的神秘世界！

2019-06-25 22:00

獨遊也可以好好玩！ 全球10個最適合獨自旅行的城市

2019-06-24 11:27

「樹屋、兒童水療室、兒童廚房」這間馬爾地夫新開度假村不只蜜月天堂，更是孩子的遊樂園！

2019-06-22 11:02

全球７間最獨特的餐廳！上至高峰、深至海底，來場永生難忘的餐廳體驗

2019-06-21 12:00

美哭人的超清澈海景！全球８選一生必玩「透明獨木舟」

2019-06-21 09:00

世界各國必去的10大地標建築，你去過幾個？

2019-06-17 08:00

因為不想再哭，所以把自己丟到路上 (上)

2019-06-15 21:00

體驗各地時尚！世界５個最好購物的城市

2019-06-14 09:00

沒錢又想出國玩？精選 5 大高 CP 值旅遊國家　讓妳花最少的錢玩遍世界

2019-06-10 15:30

80天環遊世界計劃！從台灣向東走　省下驚人的旅費與時間

2019-06-07 21:00

頂級旅館新趨勢／百年風華 如夢幻境的奢華旅宿

2019-06-07 12:49

海島度假去哪裡？　2018-2019「新興海島」旅行去

2019-06-05 10:08

巡禮 神與佛的國度(上)／以色列 伊斯蘭教．基督教．猶太教

2019-06-03 10:14

另類的旅遊！到世界各國當志工：去澳洲種樹、羅馬尼亞探訪遺跡

2019-06-03 09:00

參訪「韓國世界文化遺產」水原華城、昌德宮建築群

2019-06-02 09:00

最愜意的享受！ 一起入住10大世界頂級海景民宿

2019-05-31 10:01
看更多

熱門文章

恐怖透心涼！ 全球10大「鬧鬼景點」　前三名離台灣超近

2019-08-01 22:02

赴日韓旅遊注意！台灣虎航8/6航班異動 飛福岡、大邱旅客留意

2019-08-05 16:44

海上行宮！搭世界夢號 享受高檔次的海上漂浮

2019-08-09 21:00

自助旅行很緊張！新手上路先從這７國家開始吧

2019-07-29 09:00

出國旅遊防不勝防！網友分享藏錢的各種NG行為　快來看你是否上榜

2019-08-11 09:00

華航飛美國洛杉磯、安大略2萬有找 網友直呼太划算

2019-08-04 18:47

放棄穩定教職去旅行！網友分享旅行後辭職的原因

2019-08-09 22:00

紐西蘭Milford Track健行記(上)／走進魔戒奇景 奇幻不思議

2019-08-09 15:33

搭機注意！香港「三罷運動」5日開始 取消170班次

2019-08-05 12:47

一夕覆滅的古城「龐貝」兩千年前的苦痛，至今仍然看來栩栩如生

2019-08-09 09:00

搭一趟飛機造成多少暖化？飛行之恥網站幫你算

2019-08-08 13:50

致自己的生日禮物！走到世界盡頭「阿根廷」

2019-08-07 21:00

哈利波特出生地！愛丁堡暗色的蘇格蘭風情

2019-08-06 22:00

參觀「莫內花園」經典畫作中的睡蓮池、垂柳與日本橋

2019-08-08 22:00

紐西蘭Milford Track健行記(下)／親炙森林仙境 離群見壯闊

2019-08-09 15:34

走跳世界／雷尼爾山 雪地環保健行

2019-08-05 10:24

加拿大航空父親節優惠官網限定　台北飛美國、加拿大含稅13423元起　

2019-08-07 16:18

出國遇颱風！一定要知道「行程取消」該注意哪些事？

2019-07-17 10:01

新航商務艙吃得到台菜 美福米香餐廳9月起空中上菜

2019-08-07 17:02

澳洲當地美食「塔斯馬尼亞生蠔」蚵仔煎大小令海鮮控夢碎

2019-08-10 21:30

今10點開搶！限時兩天台灣虎航機票單程50元起

2019-08-01 07:50

飛機窗口下神秘按鈕 網友揭密「夢幻客機787才有」

2019-07-29 11:28

從中國到歐洲 享受頂級新旅程

2019-08-03 21:00

南京浪漫 「美齡宮」亮燈 寶石項鍊夜驚豔

2019-08-09 11:40

還有神秘第六村！ 繽紛小屋、蔚藍海岸 漫遊義大利五漁村Cinque Terre

2019-08-02 09:00

靈修美食之旅 呼吸吐納東南亞

2019-08-04 08:00

摩洛哥的「地中海風情」醉迷撒哈拉

2019-08-10 09:00

橫跨祕魯和玻利維亞的「印加高原聖湖」參觀已觀光化的蘆葦島

2019-08-04 08:00

2019全球宜居城市名單出爐！猜猜那些城市擠進前10名

2019-07-15 10:03

巴黎近郊「王家城堡」濃厚的中世紀氛圍

2019-08-03 22:00

威尼斯號首航 猶如一座海上移動城堡！

2019-07-31 10:18

一望無際湛藍的潟湖！大溪地6天5夜蜜月行程推薦

2019-07-26 09:00

旅客注意！離境澳門要提前 8月5日起關櫃時間改到起飛前1小時

2019-07-29 22:21

大學生扛國旗 徒步800公里西班牙朝聖之路

2019-08-01 11:40

旅行如何改變了我！　每一趟旅程都能感受到自己的轉變

2019-08-01 21:00

樂桃冬季航班下午4點開賣 6航線、14航班搶先看

2019-07-17 11:58

有溫度的設計！ 2教授設「粉紅蹺蹺板」跨越美墨高牆

2019-08-01 11:45

網友分享「歐洲跨國廉價巴士」經驗密技！小資族省錢這樣玩

2019-07-29 08:00

Okinawa 沖繩親子自助旅行精選輯

2019-08-12 08:00

跟廉航有得比！華航、長榮夏季全航線促銷 來回未稅最低3千有找

2019-07-22 15:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top