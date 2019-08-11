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出國旅遊防不勝防！網友分享藏錢的各種NG行為　快來看你是否上榜

2019-08-11 09:00背包客棧

【作者:farahtsai】

圖／背包客棧
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*Prescription:給到惡名昭彰的地方旅行卻不知如何保管個人財務的你。

*Reminder:Farah提供的訣竅只能防偷，如果有持刀槍搶劫的，就自求多福啦...

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旅行時大家最擔心就是人身和財務的安全了，想當初，到中南美、義大利巴黎等地方之前，十分擔心如何藏錢財和貴重物品。回想第一次自己長途旅行歐洲，在抵達治安不好的巴黎後，緊張到無法認真享受在巴黎的時光，最後離開時甚至覺得緊繃到快虛脫!這次做好事前心理建設和障眼法藏財物，到中南美心情放鬆許多!

圖／背包客棧
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NG行為1--炫富行為

一眼看上去是遊客+外國人面孔就容易被鎖定，所以在個人打扮上盡量低調，此外台灣人的亞州面孔有點吃虧，因為會被當成有錢的中國人或日本人，容易被當成下手的對象...所以把自己打扮樸素點很重要。

NG行為2--錢包和手機放口袋

走在路上避免將錢包和手機拿手上或放任何口袋(胸前、外套、褲子等處都很不ok)，因被摸走會很無感，回頭發現手機不見都不知道在哪裡掉的。建議平常手機收好在隨身小包，謹慎點可以用彈力繩再把手機和包包扣著。如果需將手機拿在手上，Farah會用繩子套在手腕，沒另外花錢買防盜繩，用一般數位相機的細繩套著，可避免搶匪一拉就不見的狀況。

在一次搭瓜地馬拉Chickenbus，看到大媽從內衣中掏出錢包付車資我整個訝異!我覺得這是超好的方法，多次想嘗試但無奈過瘦無法比照辦理。如果你是屬於較豐腴的女生，建議可以學一下中南美的女生和大媽，把錢包手機塞在內衣裡面，或是塞褲子腰間，總言之，跟著當地人做就對了!

圖／背包客棧
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(圖為瓜納華托，建議上制高點看景挑白天，爬上去的階梯人煙稀少，小心財物)

NG行為3--前往當地人口中危險地區

中南美的大城市普遍比小鎮不安全，因此在大城市的住宿區域選擇、以及夜晚後不要前往的地方，一定要聽當地人的諫言!

以下是Farah旅行時留下的小筆記:

Bogota,Colombia:舊城區晚上龍蛇混雜，住宿可以盡量避免外，天黑後盡量不要逗留。

Medellin,Colombia:自己入住舊城區不好的經驗(請點我)，建議大家住Estadio和Flores一代。

Santiago,Chile:華人超市一代(Estadio站)盡量下午過後就不要逗留，曾發生黑人槍擊搶劫事件。建議入住安全地區，例如Providencia,LasConde,Vitacura等地鐵站。

NG行為4--入住曾被偷過的飯店/青旅

在中南美旅遊群組曾聽說錢財鎖在個人房間內，吃個飯回來就被翻過、東西被偷；旅伴也在青旅遇到錢財鎖在置物箱內，懷疑被員工偷的事件。

所以在選擇住宿的時候，訂房網上評價很重要，另外注意旅遊群族中提及的住宿黑名單，千萬不要當傻B又再去被洗劫一次。

圖／背包客棧
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NG行為5--搭夜車只顧睡覺...

中南美移動常需搭夜車，可以移動、又可以省一晚住宿，以窮遊來說便宜又方便，但搭乘夜車不是說要ㄍㄧㄥ著不睡，而是建議重要物品不要丟下面的行李置放處，有聽說中途停靠行李被拿走的......

原文出處：旅行時，到底如何藏錢好？

延伸閱讀：如何花小錢暢玩哥倫比亞？

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

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