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藍綠以外：台灣民眾黨的議題空間有多大？

放棄穩定教職去旅行！網友分享旅行後辭職的原因

2019-08-09 22:00背包客棧

【作者:s900143】

離開，出發

2018年八月，我一個人背著十五公斤的大包包，胸前再掛著一個電腦包，計劃在東南亞旅行兩個月，參加完朋友在峇里島的婚禮後，就到澳洲打工度假（除了去了婚禮，其他計畫都沒發生）（關於我）。在火車、高鐵上，沒有想要滑手機的慾望，緊盯著車廂上的方形窗戶，看著看著，這個承載著我的青春以及與朋友、家人回憶的地方，開始與窗外景色交疊著。眨了眨眼，確認眼前的這一切是現在進行式，再背起大背包，帶著此生未曾有過的複雜心情走向未知，出發。

到了機場Check-in完，我的大包包在輸送帶上緩慢的前進，輸送帶的另一頭是什麼樣的地方？而我的未來又長成什麼模樣？我不知道。但誰知道這一刻我等了多久，為了這一刻，內心經歷過無數次天人交戰，我恨不得上天能夠直接幫我做決定，或是有什麼魔法可以讓我知曉未來，可是啊，沒有經歷過這些，怎麼可以稱作「人生」呢。

圖／背包客棧
圖／背包客棧
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2018年八月八日，揮別台灣生活的日子

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回朔，茫然

如果你要我描述求學階段的我，我會說我就是典型台灣教育下的學生類型，上課不敢舉手問問題，總是羨慕班上活潑開朗、敢在課堂上和老師聊天的同學，乖乖做好自己份內工作，負責的完成老師的交辦事項，期末時會在成績單上看到「認真懂事」的評語。

回首國中到大學階段，活在外在世界刺激不足的家庭與學校環境中，我就像沒有思考與思辨能力的木偶，按部就班地走在社會框架規劃好的求學路，因為大家都走相同的人生路徑，那我怎麼又會想要當那個在同中求異的「怪咖」呢？應該說這樣的想法也從來沒有出現過。我從來不知道自己對什麼特別有興趣，更別說專長了，但是自從國中老師發掘了我的領導能力並讓我有擔任班長的機會後，我的自信心至此萌了一點芽，也是從那時開始有考慮未來要當老師，但是要當什麼學科的老師？我不知道。

進了大學後，我才知道所就讀的「教育系」，未來可以當輔導老師，但是一直到實習階段，我依然不確定自己是否享受當老師，可是，不去考老師，我又能做什麼呢？於是，我很幸運地在輔導教師大開缺的那幾年，順利考上正式教師，我的社會新鮮人求職路走得平順安穩，而這條輔導教師之路也就這樣誤打誤撞的走了六年。

讀到這邊，可能很多人會在心中產生疑惑：妳那麼幸運，老師的工作待遇很好，又有寒暑假，為什麼辭職？

圖／背包客棧
圖／背包客棧
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獨旅，改變

出了社會，開始賺錢後的我才初次出國旅行，一開始跟著朋友、家人到鄰近國家旅行，但是有一天，我的腦海裡閃過一個瘋狂的念頭：要是我一個人出國呢？

這念頭聽起來有點可怕，可是內心深處的我卻有點躍躍欲試，就像乘坐雲霄飛車時興奮與恐懼並存。於是我開始利用下班後的時間到星巴克查詢資料、安排行程、搞懂交通、訂機票與住宿，小心謹慎地記錄在筆記本上，似乎這麼做可以讓自己安心點。

2015年寒假，當時的我怎麼也沒想到，落地雪梨的那一刻，機艙裡的我就此滑向人生新方向。我才了解，走出台灣之外的世界有多有趣新奇、有多少不同的生活模式與態度、有多容易和不同語言文化背景的陌生人相遇、一個人旅行有多自由自在，而走出舒適圈是多麽困難也容易的一件事情，你只需要跨出那一步的勇氣，之後就像水流從高處流往低處般的自然，跟著水流順勢流動。...

原文出處：辭職後去旅行？不，是旅行後辭職｜為什麼我放棄穩定的教職工作

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

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