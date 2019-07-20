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軍機盤旋韓國瑜農舍上空？ 空軍出面急說明

掃貨別再失心瘋！7月起「藥妝品」超過這量會被罰

2019-07-20 21:30ShareLife分享生活

7月起海關嚴格管制，出國掃貨美白、防曬藥妝每種最多12瓶，總計不能超過36瓶。

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面對暑假旺季的到來，國人出國旅遊及海外網購的風氣興盛，各國零食、保健產品和藥妝品等都是常見採買物品，尤其是日本藥妝店是日本旅遊的必走行程，除了自己添購之外，也有不少人專門在做代購，有出國旅遊、採購掃貨計畫的哈日族要注意了！在大肆購物一番前，先把7月1日起最新規定看清楚！

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根據衛生福利部說明，針對食品、保健食品和化妝品有新規定，食品價值不能超過1000美元、保健食品每種最多12瓶，從7月1日就連女孩最容易失手的化粧品每種也只能12瓶，總計不能超過36瓶，令不少女孩恨得心癢癢。

若自用需符合免申請許可限額，如果超量、超值攜入，可能會面臨通關申報或遭責令退運、銷毀。

依據衛生福利部第1081300310號公告，非提供販賣且金額、數量符合條件者，才可以免申請輸入查驗，如果超過限制額度，必須依照輸入食品及相關產品查驗辦法規定，向衛生福利部食品藥物管理署申請輸入查驗。

1、食品及相關產品(不含錠狀、膠囊狀食品)

限制價值在1000美元以下，且單一項次重量在6公斤以內，而錠狀、膠囊狀食品，每種至多12瓶，合計不超過36瓶。

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2、食品容器具

台灣人最常買的保溫瓶、便當盒，甚至單價較高的鑄鐵鍋等，報單單一品項不超過1,000美元，且同規格數量在4件以內，或價值超過1,000美元且數量為1件。

3、特定用途化妝品(原含藥化妝品)

女孩在藥妝店最容易失控掃貨的染髮劑、燙髮劑、防曬、美白藥妝產品，根據衛生福利部最新公告，7月1日起民眾個人自用，每種至多12瓶，合計不超過36瓶（盒、罐、包、袋，以原包裝為限），若是超出限量，將依化妝品衛生安全管理法第5條第4項規定，海關可限期退運或銷毀。

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