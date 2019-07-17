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出國遇颱風！一定要知道「行程取消」該注意哪些事？

2019-07-17 10:01FunTime旅遊比價

夏天是旅遊的熱門季，但你有沒有發現夏季卻也是颱風最多的時候，如果在旅途中恰好遇上颱風該怎麼辦呢？以下幾種最常見的疑問，你一定要知道！

出國遇颱風，行程取消怎麼辦?

颱風 圖／Wikimedia
颱風 圖／Wikimedia
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機票

Q1：颱風來了，飛機會停飛嗎？

在發布颱風警報的情況下，飛機並不一定會停飛，出門前最好打電話到航空公司，確認班機是否正常或延遲。若遇到電話塞爆打不進去，也可以直接至桃園國際機場官網查詢唷，千萬不要到了機場後才發現飛機停飛，那可真是勞累身心。

Q2：取消機票可以退費嗎？

●已停飛：航空公司有責任安排全額退票事宜。如果機票是經由旅行社購買，記得先向航空公司申請航班取消證明，之後才能請旅行社更改班機或退費。

●未停飛：取消機票退費須依照你所購買的機票規範而定，退票的票種取消後可能還需要支付手續費或罰金，不可退票的票種一律不退費，需自行吸收所有費用。

如果是因為颱風所造成的意外而無法順利登機必須取消，EX.你家附近淹水而無法出門等案例，可以事先聯絡航空公司說明狀況，事後再向所在地區鄉公所索取相關證明來申請退費，退票手續費或罰金收取依航空公司公告為準。退費的時間約在2~3個月。

Q3：機票改簽需要付費嗎？

首先機票改簽有分為兩種情況，分別為更改日期和更改簽轉。

已停飛：若是氣象局已發布陸/海上颱風警報，航空公司會安排候補延期其他班次或改搭其他家航空，若你不能接受應可取消機票辦理全額退費。

未停飛：通常可隨意更改日期和簽轉的票種，皆為航空公司的全價票。在當初買機票的時付費較高，彈性也就會比較大，一般折扣票改時間幾乎都會需要補差價，而且不提供個人原因簽轉的，想要改簽的話，可以先閱讀自己買的機票規範條例，上面都會寫的很清楚喔～

Q4：更改/取消機票 ，一切相關費用怎麼算？

已停飛：航空公司負責全額退票或改簽費用。

未停飛：如想退票或改簽，可自行上航空公司官網申請，或聯絡航空公司票務組，退票時間約為兩個月，並且會收取一筆退票手續費。

Q5：人已在國外，準備回台灣時遇到颱風怎麼辦？

第一時間先確認航班是否正常起降，若延誤或取消可有以下作法：

●延誤：靜候航空公司通知起飛時間，若延遲時間過長，部分會提供餐點及住宿，但因延誤而造成的損失航空公司不會理賠給你。

●取消：盡速向航空公司申請候補機位，或詢問是否可安排改搭其他航空，若要自行轉班機則要負擔價差及退票手續等相關費用。

Q6：如果機票是去回程分開訂購，去程因颱風取消了，回程也能退票嗎？

買不同航空的去回程機票或是轉機，賠償辦法就得參考各家航空公司本身規範。

以「訂樂桃航空去程票＋捷星航空回程票」為例，去程因颱風被迫取消航班，是可以請樂桃全額退費或安排改搭樂桃其他班機的，但訂購的轉乘機票或來回機票不屬於同一份訂單，若因此延誤行程趕不上捷星回程航班，退票方式則得依你所購買的回程航班票種及航空公司規定來處理。

【團體行程＆機加酒行程】

Q1：購買旅行社行程，出發日遇到颱風天怎麼辦？

●團體遊或自由行是否取消行程，主要看班機有沒有正常起降，出發前可以先打電話向旅行社或領隊確認，以免白跑一趟機場。

●當班機取消或延誤，旅行社通常會採取延後出發日和行程，若因此影響你旅遊的意願，可以有以下選擇：

1.取消行程：依旅遊契約書規定，退費款項會扣除機票、飯店的取消手續費及部分代辦費用(簽證費等)。退費的時間約在3~6個月。

2.不取消行程：如縮短天數或行程減少，旅行社也會扣除相關費用並退回部分金額。

Q2：如果班機正常起飛，取消行程能全額退費嗎？

●能提出因颱風無法前往機場的證明，如颱風造成火車、高鐵航班誤點停駛，無法前往機場等不可抗因素，可以事先和領隊或旅行社相關部門聯絡，索取相關證明方便之後申請退費，但旅行社可能會要求補償金(不可超過5%)及已付的相關手續費，如下表。

圖／FunTime
圖／FunTime
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Q3：團體遊行程，旅行途中遇到颱風延誤行程怎麼辦？

颱風屬於天災，為不可抗力之因素（不是旅行社害的），團體遊因此縮減行程的話，是無法獲得賠償，僅能扣除相關費用退回部分金額(未完成的景點門票費、交通費等)

★注意事項：

●如果在當地遇到颱風的話，可能會取消當天行程，請大家千萬不要自行外出，一定要注意自身安全。

●航班延誤12小時以上，記得向航空公司拿「延誤證明」，向旅行社或保險公司申請理賠，金額將視與保險公司合約之上限為準。

●一切退費事項均還是以簽約契約書為準，內容會註明退費的相關規定，大家在簽約、買行程的時候可以多看看注意。

【國外訂房】

圖／Flickr
圖／Flickr
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情況一：飛機停飛的情況下：哪裡訂房就哪裡取消、更改

1.旅行社：第一時間撥打旅行社緊急聯絡電話或客服專線，請人員代為向飯店詢問更改入住時間或退訂相關事宜。

2.訂房網：如果是透過國內外各大訂房網預定飯店，如：Agoda、booking.com，請直接向該訂房網取消入住、改期，最好能提出班機延誤或取消證明，以保障自己的權益。部分訂房網並無台灣分公司及客服，如取消或退費等相關問題僅能透過E-MAIL聯絡，申請程序可能會比較慢。

3.飯店：直接聯絡並告知班機狀況，詢問飯店是否能接受改期、取消、退費等相關問題。

情況二：飛機未停飛/延誤，欲取消住宿

不管是從哪裡訂房，訂購時都會同意簽訂一份契約書，想取消、更改住宿便會依照契約書上的住宿規辦理，一般飯店在3-7天皆已保證入住，若提出取消，飯店就有權收取至少1晚，甚至是全部的房價。

情況三：無法聯絡到原訂房單位客服人員時

請直接連絡飯店，並留下原訂房單位客服人員的全名，還要記得拿班機停飛證明，才能申請住宿改期或取消退費，待聯絡上客服人員時再請對方幫忙走相關流程，記住，任何飯店人員之口頭聲明無文字憑證，是無法受理核退的。

★注意事項：

1.旅行社、訂房網都只是提供代為訂購服務，無法保證一定可以退費，一切還是要以契約書為準，內容應註明退費的相關規定。

2.當班機延誤無法如期到達飯店，除了聯絡原訂房單位，另可自行先打電話向飯店說明原因，以免房間被取消。因延後入住或改變訂房時間，房價而有所異動，需自行承擔差額。

【國內訂房】

圖／Flickr
圖／Flickr
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Q：颱風來了想取消飯店，可以拿回所有金額嗎？

必須確認颱風警報已發布，且該飯店位於警戒範圍區內，才能拿到全額的退費。假如前往飯店的途中，會經過颱風警戒地區（證明自己不宜前往），可要求取消入住退費，但飯店可能會要求部分補償金。

若不能提出相關證明，退費標準依照一般解約規定，如下表：

圖／FunTime
圖／FunTime
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★貼心提醒：

經由代辦旅行社的不同或是各飯店規定之不同，取消飯店訂房手續會有些微差異，有些飯店還會酌收手續費，實際情況還是得詢問原訂房飯店，建議大家在訂房前也可以先詢問比價，或是在訂房頁面搜尋相關退費資訊，不要損失自己的權益哦～

【保險理賠問題】

Q：因為颱風而影響到我的行程，有沒有保險或相關賠償？

旅行社：簽訂任何行程契約書，應注意有無投保「旅行不便險」，如果有的話請旅行社代為辦理保險理賠，金額以保險公司合約為準。

信用卡：購買機票或行程超過一定金額，有些銀行會加贈旅遊不便險等優惠，大家可以依照信用卡的卡別查詢有沒有相關服務，並提供相關證明文件、消費單據來談理賠，這也是一種對自己的保障哦！

自行投保：如果自己有保險，趕快看看合約內容，並記得留下所有相關證明文件、消費單據，才能確保領到賠償金。

★貼心提醒：

無論是機票、團體行程、自由行、國內外訂房，購買旅遊商品時都會簽訂同意一份定型化契約書，欲申請取消退費、更改等手續必須依照合約內容而定，相關證明文件也必須書面開立，任何口頭、文字說明都是無法成立受理的，遇到狀況時趕快看看合約內容，別讓自己權益睡著了哦！颱風是天災，行程延誤或取消並不是航空公司或旅行社的錯，因此相互體諒，才能減少紛爭，幫助解決問題，希望大家都能開心出去玩，不要遇到颱風天！

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