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「世界特色火鍋」 你最喜歡哪一國的火鍋？

2019-07-22 12:01Skyscanner

麻辣火鍋、沙茶火鍋、牛奶鍋、番茄鍋、味噌鍋……火鍋店裡，各式火鍋湯底玲瑯滿目。火鍋一直是大家聚會的首選，但是你知道嗎，火鍋可不是我們的專利，在全世界各地，都有類似火鍋的鍋物料理。Skyscanner現在就帶你環遊世界吃火鍋。

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1.日本相撲鍋

日本擁有多種鍋物，除了壽喜燒、Shabu-Shabu等等之外，各個地區都有專屬的限定鍋物。這裡介紹的相撲鍋是最近最火熱的產品，其起源可追溯至日本江戶時代。其實除了分量之外，豐富的營養也是相撲鍋的強項。以雞骨湯為湯底，以多種新鮮蔬菜及海鮮熬煮，還可以加入醬油、味噌、鹽味等口味，之後在涮入油花滿佈的肉類及清爽的菇類，大快朵頤後再喝下一碗粉絲做結尾，飽足感十足！

Photo credit:miho+miho
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2.韓國部隊鍋

韓國部隊鍋也是最近超級流行的鍋物。起源於韓戰時期，當時因為物資缺乏而將所有剩餘肉類罐頭、腸子、蔬菜等一併倒入鍋中與辣醬同煮的大雜燴，發展到今天已成為韓國著名的國民美食。這個湯底勁辣的鍋物，吃時會讓你眼淚、大汗直流，十分暢快！

Photo credit:Alpha
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3.泰式火鍋

泰式火鍋也是台灣人相當容易接受的口味，除了有去油解膩的酸辣口味，還有清香濃郁的椰子香茅咖哩供選擇。沾著泰式辣醬吃特別對味，如果再來杯泰式奶茶，那就更完美了。

Photo credit:Matt_Weibo
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4.瑞士乳酪鍋

把鏡頭拉到歐洲，吃火鍋可不是亞洲人的專利喔！源自於阿爾卑斯山的乳酪鍋，是瑞法邊境的地方特色菜，其實乳酪鍋是一種通稱，在這塊乳酪勝地，不同的乳酪做成的乳酪鍋有不同風味，真正的吃貨也不會把它的名字叫混呢：例如最眾所皆知通俗的Moitié-moitié（一半一半）版本，就是一半格呂耶爾（ Gruyère）和一半牛奶乳酪（Vacherin）；納沙泰爾（Neuchâteloise）乳酪鍋則是一半格呂耶爾和一半艾曼塔乳酪（Emmental）；還有三分之一艾曼塔乳酪、三分之一Beaufort乳酪、三分之一Comté 乳酪做成的薩佛依（Savoyarde）乳酪鍋等。除此之外，乳酪鍋也不是瑞士人的專利，它的鄰居法國人也相當自豪自己的乳酪鍋，諾曼地以康門貝爾乳酪、calvados蘋果酒及紅蔥熬成的乳酪鍋，也是風味十足！

Photo credit:Tambako The Jaguar
Photo credit:Tambako The Jaguar
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5.阿爾及利亞火鍋

再帶你來到香料豐富的北非阿爾及利亞，這裡的火鍋以羊肉為主角，以阿爾及利亞紅酒、薄荷、芝麻、及橄欖油燉煮，沾醬是清爽的優格醬，用來解羊肉的羶味，快來嘗嘗這異國風味十足的料理吧！

Photo credit:boo lee
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6.希臘火鍋

地中海風情的火鍋你吃過嗎？以橄欖油及白酒為基底，加上檸檬、大蒜、洋蔥、香菜、紅蘿蔔和薄荷，涮上雞肉或羊肉後，再沾上以希臘優格及小黃瓜拌成的醬汁。

Photo credit:Barbara Dieu
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7.勃根地火鍋

法國勃根地除了產紅酒之外，著名的紅酒燉牛肉，就是產於此地，除此之外，勃根地特殊的油炸肉鍋，也值得一嘗。在滾燙的油鍋中放入切得厚薄適中的肉片，不僅保留美味肉汁，肉質更鮮嫩可口。熱愛美食的法國人在吃這道料理時，更要配上多種醬汁：如以法國芫荽做成的法式蛋黃醬，或以龍蒿、義式酸豆、醃黃瓜做成的塔塔醬，還有第戎芥末等等。讓你每一口都是不同風味。

Photo credit:t-mizo
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你最喜歡哪國的火鍋，趕快計劃旅程一一品嘗吧！

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