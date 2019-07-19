朝聖衝一波！ ５個人生必去的夏日音樂季

夏天到了，除了海邊之外世界海灘好去處，夏日音樂季更是一個必須，參加夏日音樂季就像是在美好的夏天立下一個回憶里程碑一般，然而不同的夏日音樂季有不同的主題與音樂類型。Skyscanner幫大家統整了五大夏日必去的音樂季，希望大家在夏天都可以玩得很開心，留下美好的回憶。

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1.Fuji Rock Festival, 日本

Fuji Rock Festival是日本最具代表性且最大型的夏日音樂祭，固定每年暑假會在東京西北部新潟縣的苗場滑雪場舉辦，在被綠意盎然的深林包圍著的草地上搭上帳篷，與世隔絕。Fuji Rock光是主舞台就有7個，再加上厲害的樂團與大自然的魅力，讓許多來過一次的旅客都懷念不已。

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2.Tomorrowland, 比利時

Tomorrowland為世界規模最大的電子音樂節，並以童話仙境為主題，逼真誇張的裝置，加上嗨翻天的電音，讓為期三天的活動，每天氣氛都十分魔幻。超人氣的Tomorrowland的票總是早早賣光，但絕對是喜歡電子音樂的你，絕對不可以錯過的體驗！

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Glastonbury充滿泥濘的場地成了音樂祭的招牌與噱頭，是英國十分知名的音樂祭。Glastonbury迷人的音樂與氛圍，是許多音樂迷十分著迷的活動。除了動聽 的音樂外，場上的型男型女們，更是一大亮點，向來在穿搭上總是懂得如何彰顯自己獨特魅力的英國人，也在Glastonbury上大放異彩。

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Coachella每一年都會在加州的沙漠裡舉辦為其三天兩夜的音樂祭，可以說是全美最數一數二最大型的音樂盛典。除了會邀請美國當紅的歌手與樂團表演外，最吸睛的應該是，有許多好萊塢的明星和名模會到此一起狂歡！

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5.Ultra Music Festival, 美國

Ultra Music Festival又簡稱為Ultra，以電源的開關作為品牌的符號，象徵一旦開啟了開關就是電流不斷，與品牌十分呼應！Ultra除了被喻為是國際上最重要的電子音樂派對，更是派對愛好者每年必去朝聖的音樂季，喜歡派對的你絕對不能錯過每年一次的派對盛事。

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看完這些音樂季是否也想衝一波呢？趕快規劃吧！

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