旅行如何改變了我！ 每一趟旅程都能感受到自己的轉變

【作者:virginiewu】

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引用:旅行不是一夜之間改變了我的個性，也不是一下子劇烈地改變了我的外貌，而是如磨玉般慢慢地把我背負的包袱給退去，展露真實的我。

一直以來我都不相信旅行神話，認為旅行可以輕易且快速地改變一個人。旅行能夠轉化一個人是真的，只不過，需要時間的醞釀，需要沈澱，之後還得自己願意改變才行。不然，旅行帶來的巨變極可能意味著旅途中碰上了重大事故，迫使你的人生改變。但那可不是什麼好消息。

上個禮拜，我姊跟我妹回家過週末，在我去上課的時間，她們心血來潮翻出了以前的老照片，三姊妹各挑一張代表作拿出來掛。兩天過後，我才發現有這件事，並被我十幾年前（大學時代）的樣子給震驚到。我幾乎忘了，我曾經是那個樣子。

開始當背包客之前，我是一個極容易在人前緊張的人（現在仍有一些）。小學音樂課在全班同學面前演奏直笛時，十指發抖的樣子，至今我都還記得。大一英文課上台報告時，我抖得說不出話的樣子，我也沒忘記。從小到大，我一直有一種不完美就無法自在的樣子。不管說什麼，做什麼總是擔心別人對我的看法。

前兩天跟朋友去爬陽明山，她意外地發現我有二頭肌。我跟她說我天生就有了，而那曾讓我不敢穿無袖的衣服（以前女孩健身不像現在這麼普遍）。因為這個話題，我想到了我姊跟我妹找到的舊照片，就拿給朋友看。看了我大學的照片後，朋友說簡直是兩個完全不同的人，他們比較喜歡我目前的樣子。

我說我也是，因爲現在的我感到更自在。當我告訴他們是旅行改變了我時，他們接著問旅行是如何改變我的？請我給一些具體的例子。然而，當我試著找出一個關鍵性的時刻，我卻說不出是哪一趟旅行中的哪一瞬間突然改變了我。不過，一路走來，每經歷一趟旅行我都感受到自己的想法與思考方式的轉變。

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自2012年去雲南當了三個月的背包客後（故事收錄在我年底出版的第二本書《蒼山下，洱海前：我的雲南擺攤人生》），我發現跟別人說英文我已經不會緊張了，儘管我的英文還有一堆錯誤。朋友問我為什麼我在學校講英文會緊張，旅行的時候就不會?我認為除了在課堂時，總是容易想成全班的同學都盯著自己講英文，一副等著打分數的樣子外，還有就是旅行時，開口講英文多是隨興而起，某個單字想不出來也不會感到丟臉，換個方式講就可以了。還有最重要的就是，人在異地，身旁沒有一個熟識的人，怎麼出糗都沒關係。當一個人放鬆了，講話自然也就容易，語言就不再是障礙。

我的第一趟背包之旅，帶給我的收穫就是，原來我是可以講英文的。

2014到2016兩年的澳洲打工度假，帶給我的突破是平胸也可以穿比基尼。去澳洲之前，我一直活在主流的審美價值觀裡，以為比基尼是身材完美的女孩的專利。然而，去到了澳洲之後，發現比基尼不過就是泳衣，一種大家去海邊再普通不過的裝扮。沙灘上的女孩都穿比基尼，根本沒有人特別會注意你（我不能否定身材好的女孩獲得更多關注的眼神），除非你包成一團，長袖長褲，那樣一來別人不多看你幾眼都沒辦法。...

原文出處：旅行如何改變了我

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