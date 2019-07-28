吃當地小吃練接吻！在玻利維亞的特殊經驗

【作者:candy1111】

南美人熱情奔放，在街頭熱烈擁吻的人比比皆是，誰又想到一款小吃背後竟然代表著一個人的接吻技巧？

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玻利維亞的小吃眾多，Salteña可稱得上國民小吃，家家戶戶總有代表知道如何製作。他們多以Salteña作為早餐，大清早就可在街頭攤販或餐廳購買，有時候到了中午便賣清光。傳統上有兩種款式，分別為雞肉及雞肉混合牛肉，但在遊客區也有素食之選。

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那麼，Salteña如何反映一個人的接吻技巧？進食Salteña時，需要把它放垂直，一邊咬嚼一邊吸啜裡面的肉汁。進食整個Salteña後，碟上不留一滴汁的話，就代表那個人是個接吻高手。

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Salteña是我最愛的玻利維亞小吃，幾乎每天進食也不膩，但始終未能做到一滴不漏。對大部分當地人來說卻看似輕而易舉，看來玻利維亞有很多接吻高手！

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原文出處：在玻利維亞學習接吻

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