2019全球宜居城市名單出爐！猜猜那些城市擠進前10名

在你旅行過的幾個國家中，你覺得哪一個城市最適合居住？是因為他的風景、友善的居民、還是好吃的美食呢？每一年美世（Mercer Survey）都會針對全球450多個城市進行評估，並依據各項生活條件進行詳細分析，而最新出爐的全球10大宜居城市列表中，你猜猜有誰上榜？不意外的，前十名大多被歐洲國家包辦了，而奪得冠軍的維也納更已經連續稱霸10年，現在就跟著Skyscanner一起來看看前10名有哪些城市上榜吧。

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維也納 (Vienna)，奧地利

有「音樂之都」美稱的維也納，不僅充滿了藝術與人文氣息，城市景觀更是怡人，歷史悠久的建築、神聖的教堂與奢華的皇宮以及便利交通系統，讓即便到這裡遊玩的旅客們，都能感受到完善的城市機能，難怪會連續10年奪冠啊。

推薦景點：美泉宮（亦稱熊布朗宮），華麗的巴洛克建築以及明媚的迷宮花園，廣大的腹地讓你還能選擇搭乘馬車繞行宮殿呢；史蒂芬大教堂則是羅馬式的建築，本身歷經二次大戰後重生，別具歷史意義。另一個到維也納必訪的景點就是中央咖啡館(Café Central)，不僅名列世界十大最美咖啡館之一，其販賣的皇帝煎餅(Kaiserschmarrn)更是必嚐的甜點。

推薦美食：維也納最著名的美食，就是號稱比臉大的炸豬排，百年老店Figlmüller就隱藏在巷弄之中，上桌的豬排外皮薄香酥脆非常好吃，小鳥胃的淑女們可能共點一份就足夠囉。

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蘇黎世 (Zürich)，瑞士

堪稱是歐洲最美麗淨土的瑞士，在阿爾卑斯山群環繞下，保有純淨的溪流湖泊以及樸實的田園風光，而蘇黎世則是這個美麗國度的主要商業及文化中心，富裕且治安良好，加上有山、有湖，還有逛不完的博物館，真是非常適合到這裡旅行充充電。

推薦景點：蘇黎世中央車站是你散步的最佳起點，除了精美的建築外觀之外，沿著車站外的班霍夫大街前行，更是你購買國際精品的最佳地點；而位於利馬特河畔的格羅斯大教堂，不但歷史悠久還能登到塔頂欣賞蘇黎世的城市景觀，千萬別錯過了。若你想用不一樣的角度來欣賞這座城市，建議你可以到蘇黎世湖去搭船，絕對是另一番美好的感受。

推薦美食：軍火庫餐廳(Zeughauskeller)是蘇黎世最知名的餐廳，除了體驗坐在百年軍火庫內用餐外，美味的香腸及鮮釀的啤酒更是叫人難忘。

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溫哥華 (Vancouver)，加拿大

四季怡人的氣候、閒適的生活步調，是溫哥華最吸引人的地方，雖然是加拿大的第三大都會區，一座座森林公園將這座城市妝點的美輪美奐，各個季節都能看到不同的花海或楓葉，加上臨海的優勢，也讓美食的選擇更多元。

推薦景點：煤氣鎮是到溫哥華旅遊的經典行程之一，而鎮內的蒸汽鐘絕對是你打卡的熱點；卡皮拉諾吊橋是全世界最長的吊橋，帶領著你一步步走向鬱鬱蔥蔥的森林中，當然得來親身體驗一下囉。

推薦美食：人氣早午餐名店Jam Café，道地的北美早餐跟超大的份量，讓店外總是排了滿滿的人；若喜歡吃海鮮的話，Rodney’s提供新鮮的生蠔與各類海鮮料理，都是很不錯的選擇哦。

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慕尼黑 (Munich)，德國

聽到慕尼黑就先想到啤酒節，這個以工業起家的城市在遭受戰爭洗禮後，立即著手重建，在今日成為德國南部的最大城。慕尼黑雖然是科技重鎮，但是城市中新舊交融的建築樣貌以及良好的生活品質，加上規劃得宜的觀光活動，讓這座大城充滿了活力。

推薦景點：位於慕尼黑舊城區的瑪麗恩廣場，是慕尼黑最熱鬧的地方，從舒適的露天咖啡座、露天市集到美食餐廳都有；聖米歇爾大教堂則是知名的文藝復興式教堂，精緻細膩的雕刻華麗與神聖兼容，非常直得造訪；若想再跑遠一點點，就可以安排去參觀BMW的車廠哦。

推薦美食：就位於瑪麗恩廣場附近的Haxnbauer以德式豬腳聞名，而巴伐利亞白香腸的創始店Zum Spöckmeier更是要來嚐一嚐啊。

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奧克蘭 (Auckland)，紐西蘭

奧克蘭是紐西蘭的第一大城，市區沿著港灣和大大小小的火山丘建設而成，所以別有一番獨特的風情，雖然是個種族多元的城市，但相處氛圍平和，居民友善，怪不得會獲選為宜居城市的前10名。

推薦景點：市區內景點以天空塔及南極水族館最受歡迎，帶小朋友同行的可以去水族館看看可愛的企鵝；鄰近景點當然不能錯過魔戒的拍攝景點哈比屯，美麗的景色結合電影造景，仿若走進哈比人的世界。

推薦美食：奧克蘭的海鮮非常有名，你可以到Queens Wharf碼頭去尋找喜歡的餐廳，而 Soul Bar & Bistro則是網紅力推的海鮮據點，門口滿滿的鮮花就已經很吸引人了，而精緻的料理更讓人讚不絕口啊。

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杜塞道夫 (Düsseldorf)，德國

杜塞道夫常常是許多旅客到科隆之後，「順道」造訪的城市，但其實杜塞道夫是一座舒適、便利又悠閒的好地方，因依偎著萊茵河畔而顯得更為優雅；杜塞道夫的生活機能十分完善，交通、公共設施以及旅遊、美食樣樣都不缺，所以生活在這裡的居民都很幸福。

推薦景點：萊茵塔（Rheinturm）是杜塞爾道夫的地標，可以依其為起點在萊茵河畔散散步；老城區跟國王大道都是不錯的探索地點，不但可以買到當地的小紀念品，若碰到聖誕節，熱鬧的市集更是讓人流連忘返。

推薦美食：杜塞道夫有非常多亞洲餐廳，例如匠日式拉麵，主推北海道札幌產地直送的本格熟成麵，若是在國外旅行久了，能來碗熱湯麵一定很讓人感動。

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法蘭克福 (Frankfurt)，德國

法蘭克福是德國金融商業重鎮，更是國際型的大都會，由台灣航空公司都有直飛來看就可知一二。法蘭克福本身機能便利，雖然人口密集但是在公共空間的規劃及觀光設施上都十分完善，是一座能動能靜的前衛都市。

推薦景點：來到法蘭克福必定造訪的就是羅馬人廣場(Römerburg)，一座座可愛的建築讓人彷若走進童話世界中；橫跨緬茵河的法蘭克福鐵橋(Eiserner Steg)是法蘭克福的熱門地標，橋上更是掛滿了象徵愛情的鎖，讓你一邊過橋，一邊感受浪漫情懷。

推薦美食：來到法蘭克福必買的小熊軟糖是Bären Treff，採用天然果汁製作而成的ＱＱ軟糖，讓人一個接一個停不下來。法蘭克福是蘋果酒的故鄉，記得到緬因河南岸的薩克森豪森（Sachsenhausen）去喝一杯哦。

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哥本哈根 (Copenhagen)，丹麥

丹麥本身早已名列最幸福國家的前幾名，而其首都哥本哈根，生活品質自然不在話下。先進的科技、豐富的資源及完善的社會福利，加上完整的交通網絡、完善的醫療制度，重點是治安良好，讓哥本哈根這座宜居城市實至名歸。

推薦景點：阿美琳堡王宮（Amalienborg）是現今丹麥皇室的居住地，不但造型雄偉，運氣好得話還能看到衛兵交接典禮；另一個重頭戲當然是位在海邊的小美人魚像，雖然雕像本身不大，但是周圍的景色怡人，一定要來打個卡。

推薦美食：哥本哈根很流行開放三明治，就是麵包上放滿了肉片或海鮮，可以到Restaurant Schoennemann去試試；另一個不錯的用餐去處是Reffen Street Food Market，廣大的佔地上擁有約50個攤位，你可以吃到不一樣的料理哦。

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日內瓦 (Geneva)，瑞士

日內瓦的迷人之處，在於擁有現代化的基礎建設與進步的商業環境之餘，仍然保有美好、寧靜與悠閒的生活品質，而這座瑞士的第二大城更因許多國際組織進駐，而顯得多元與包容，加上先天的自然條件，讓大家不愛日內瓦也難。

推薦景點：日內瓦湖是這座城市最美的景觀，湛藍的湖水就能療癒旅途中的疲憊，你可以搭船遊湖、看噴泉，也可以準備好你的泳衣，在開放的區域下水游泳過過癮。日內瓦湖周圍有聖彼得大教堂，精緻的彩繪玻璃是一大亮點，你更可以登上高塔，將日內瓦的美景盡收眼底。

推薦美食：來到瑞士當然要試試知名的起司鍋(fondue)，可以搭配蘑菇、培根跟蔬菜及麵包，每樣食材沾著熱滾滾的起司一起吃，食物的風味在口中蔓延，讓人回味無窮。

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巴塞爾 (Basel)，瑞士

身為瑞士的文化之都的巴塞爾，雖然城市面積不大，卻是瑞士最古老的大學城，全城內擁有近四十座大大小小的博物館，人文、歷史與藝術匯集，加上座落於瑞士、法國與德國的交界之處，讓這座城市活潑又獨特，怎麼能不來瞧一瞧呢？

推薦景點：由朱紅色砂岩建造的市政廳就位於市中心，鄰近更有知名的市政廳廣場市集，讓你欣賞建築的同時還能在市集逛逛；而名列世界遺產的斯巴倫城門是巴賽爾城牆遺址，夜晚來這有種回到過去時光的感受。

推薦美食：巴塞爾最有名的料理是巴塞爾麵粉湯(Basler Mehlsuppe)，相傳當地的女孩子都要學會這道菜才能出嫁，由牛肉湯、洋蔥、麵粉及起司所組成的麵粉湯是什麼滋味，只有親身品嚐才能得知了。

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以上前10名的宜居城市，你最喜歡哪一個呢？雖然不能住在當地，但是去旅行也是很棒的，讓自己去感受一下這些城市的美好氛圍吧。

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