網友分享「歐洲跨國廉價巴士」經驗密技！小資族省錢這樣玩

【作者:ketty】

從第一次環球開始，在歐洲我都是靠著陸地交通工具移動比較多，時間彈性的我，時常購買到廉價巴士票跨國，有了一些小小的心得，在此將過去的經驗和最新資訊整理給大家。

(2019年6月)

圖／背包客棧 分享 facebook

全歐洲跨國廉價巴士─

主要是菲利克斯巴士(FLIXBUS)和歐洲之線巴士(EUROLINES)為主。

圖／背包客棧 分享 facebook

圖：菲利克斯巴士(FLIXBUS)歐洲及美西的據點，標榜五歐元起跳的廉價巴士

菲利克斯巴士(FLIXBUS)，是一家於2013年成立的德國長途大巴公司，總部在慕尼黑。菲利克斯巴士致力於創立一種「可靠綠色」的出行方式，來與德國鐵路競爭。於傳統的大巴公司不同，菲利克斯巴士並不直接擁有旗下的巴士車輛，而是將它們外包給當地的巴士租賃公司來運營，進而實現輕資產和快速擴張。(維基百科)

它收購英國Megabus(歐洲大陸路線)和波蘭的PolskiBus，2018年夏天又在美國西岸設路線的廉價巴士，適合學生、窮遊屌絲、不怕在巴士上過夜的旅行者。

更勝一擊菲利克斯巴士今年設立菲利克斯火車(FLIXTRAIN)，路線目前有柏林(Berlin)→斯圖加特(Stuttgart)及漢堡(Hamburg)→科隆(Cologne)，科隆(Cologne)→柏林(Berlin)若要去法蘭克福(FrankfurtamMain)、漢諾威(Hanover)、杜塞爾多夫(Duesseldorf)皆很方便!!!

圖／背包客棧 分享 facebook

圖：與德國鐵路競爭的菲利克斯火車(FLIXTRAIN)

基本上「早鳥訂購」或選擇「巴士正在新開發的站點」，都會拿到不錯的價錢，我曾在去年九月買到美西洛杉磯(LosAngeles)→聖地牙哥(SanDiego)4.6歐單程票劵，今年五月買到斯圖加特(Stuttgart)→柏林(Berlin)來回，約13.5歐，容許一人帶一件手提行李7公斤及一件寄艙行李20公斤，額外行李須付費，也可攜帶腳踏車，車票可以在乘車前15分鐘取消(扣手續費)等等…

圖／背包客棧 分享 facebook

圖：菲利克斯巴士(FLIXBUS)可攜帶腳踏車

FLIXBUS座位通常附有充電插頭，提供有限度網路流量，車內空調、廁所及付費點心飲料，但有可能遇到設施故障的情況…

透過網站或APP即可預定，訂好後會直接發紙本車票檔案至電子信箱，可以印出來或是存成PDF檔用手機或平板電腦給司機看，最方便是下載手機APP讓司機掃QR-CODE驗票，並隨時知道巴士是否準點訊息…

至於缺點就是有時並沒有那麼準時到達目的地，若有下一班車的連接，真是令人又愛又恨。

網址

https://global.flixbus.com/

歐洲之線巴士(EUROLINES)

圖／背包客棧 分享 facebook

圖：歐洲之線巴士(EUROLINES)幾乎覆蓋全歐洲

歐洲之線巴士(EUROLINES)是一家長途大巴公司，也稱歐洲城際公交車，其提供跨國大巴線路，連接600多個目的地，包括整個歐洲和土耳其。(維基百科)

網址

https://www.eurolines.de/en/home/

注意:一些路線及時段會有促銷票價(PromotionalTicket)，跟正常票價有時差到一半，但要注意若因事由無法搭乘無法補償。...

原文出處：我如何環遊世界─歐洲跨國廉價巴士

延伸閱讀：我如何環遊世界 海上皇宮─郵輪

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」