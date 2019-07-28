背包客「行李清單」分享 打工度假時你需要這些

【作者:pandalife】

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打工度假前遇到的第二個難關：到底要如何準備行李？

尤其是跟我一樣有選擇困難症的孩子，一定要看一下這篇啊啊！

在打工度假出發之前，跟眾新包一樣，當然也研究了許多老包的行李打包文章。

在這裡真的要先感謝當年眾老包的不藏私分享！所以今天我也來回饋小萌新啦！

這裡要強調，《行李準備清單》是我研究了許多文章後統整、刪修出來的，較適合「移動型」旅行方式的背包客，而不是「定居型」(畫重點)。

準備行李前，為什麼首先強調旅行方式？

‧「定居型」─長期待在某一城市穩定生活。

假使他們想去別的城市旅遊，會搭境內飛機飛過去玩個一兩周再飛回來。(台北人休假去花東玩幾天再回來上班的概念)

所以他們可把平常在台灣那些可能、萬一、也許…會用到的物品通通打包過去！

(例如衛生棉…我真的遇過帶了一年份的)。

我想除了家具跟媽媽，應該幾乎都塞進行李箱了。(類似搬家這樣)

‧「移動型」─短暫停留在某一城市(一天至三個月內)，過著不停移動的生活。

短期在A城市或工作或玩樂、或兩者兼顧，但會規劃自己至多只待三個月，即移動到B城市。

因此不適合過於沉重的行囊，通常只備短期生活必需品或必備物品。

可以想像一下你在澳洲生活會是怎樣的畫面呢？

是舒服且萬物俱備、東西收納的整整齊齊、讓你捨不得離開的精心布置溫馨小窩？還是需要用到才從行李箱拿出來、隨時將桌上/浴室/床上的用品掃進行李箱關上、拉上後背包拉鍊，就可以說走就走的浪人生活？

引用:行李準備的秘訣，在於你想要在澳洲過什麼樣的生活。由於自己一開始定位就是「移動型」的。(※沒有哪個旅行方式比較好，適合自己最重要！)所以就能很明確的開始行李準備計畫啦！GO！

《移動型背包客─行李準備清單》

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※標記橘色：表示在澳洲真的遇到需要它時，覺得有帶真是萬幸的必備物品！！

本人私心推薦！！

另外值得一提的是，有些熱門商品我並沒有放入清單，大家可以斟酌自己的需求。(清單是基本，還是要增減至最適合自己的！)

‧隱形防盜腰包：帶去之後一次都沒用上

‧雨衣：同上，而且還暫空間！後來乾脆送人了

‧工作手套、口罩：都沒用上(即使工作需要澳洲也非常容易買到的)

‧行動電源：對你沒看錯！為了減輕重量我連行動電源都捨棄了，一方面我的手機不太耗電，可以維持早上出門到我晚上回家剛剛好。另一方面我出遠門時通常也就是移動了！身上當然有充電線&充電頭！(但是有手機沒電恐慌症的孩子千萬不要輕易嘗試XD)

行李箱A面─服裝類

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行李箱B面─用品類

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可是我的行李箱還是塞爆了！怎麼辦？

教你幾招檢驗的方法，讓你至少可以再壓縮10~30%的空間！

(前提是你要捨得！！)

檢驗1：類型

除去表格內的類型，其它一律通通不許帶！

什麼是表格以外的類型？

舉例來說：

‧食物

萬一我想念台灣的泡麵、台灣的牛頭牌沙茶醬、台灣的鹽(?)怎麼辦…

告訴你，澳洲的亞超通通有！(當然價錢不太可愛)但食物是最不應該佔你行李箱面積的類型。...

原文出處：打工度假─「移動型背包客」行李準備清單分享

延伸閱讀：爸、媽，我想去打工度假！─說服父母完全指南

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