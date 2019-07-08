世界超好用護照排名第29！台灣護照「還需簽證」６大熱門旅遊地

現在台灣旅客的足跡已經幾乎遍布全世界了，這都要歸功於好用的護照，到許多國家旅遊都可以享有免簽證或落地簽的禮遇，讓愛玩的你可以越跑越遠。而每一年英國顧問公司Henley & Partners都會公佈護照最好用的國家排名，2019年台灣的護照名列第29名，在將近200個國家中能獲得第29名算是名列前茅了，不過還是有一些熱門的旅遊國家，持台灣護照仍是需要申請簽證的，現在就跟著Skyscanner的腳步一起來瞧瞧吧！

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台灣需要簽證的旅遊地點

摩洛哥

位於北非的摩洛哥，充滿異國情調的沙漠風光總是吸引無數旅人造訪，首都卡薩布蘭加不但是當地的政經中心，也是最主要的港口；而有紅色之城之稱的馬拉喀什，其豐富的文化與美食、熱鬧的市集與城中充滿驚喜的蜿蜒的小路，在在讓人留連忘返。但是摩洛哥簽證對台灣旅客來說，也是數一數二的難辦，因為在台灣沒有摩洛哥的辦事處，所以簽證申請都必須透過郵遞方式向摩國駐日本大使館申辦，且不保證獲准，核發的時間也沒有一定，你只能耐心等待。

簽證辦理所需資料：護照影本、申請書(可於網站下載)、2吋照片2張、來回機票訂位紀錄、飯店預約紀錄(可使用訂房網先預訂可取消之房型)、英文存款證明(需有台幣10萬元以上)、身分證影本、英文版海外旅行平安險影本。



簽證費用：免費



摩洛哥駐日大使館地址：5-4-30 Minami Aoyama Minato-Ku, Tokyo, Japan



電話及網址：+81-3-54857171 http://www.morocco-emba.jp/



注意：因為核發時間不定，建議於出發前1-2個月就申請

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位於中南半島的越南，是很多台灣旅客非常喜歡去的國家之一，不管在飲食上或是生活文化上跟台灣都十分類似，非常適合背包新手去挑戰。北越的大城河內，有著古都的優雅跟閒適，更是造訪世界遺產下龍灣的行程據點；而中部的會安則是寧靜的小鎮，你可以搭乘小船在河上欣賞風光，夜晚街上的古樸燈籠亮起，讓你彷若走進時光隧道般的愜意。台灣旅客到越南須辦理簽證，你可以選擇紙本簽證或是電子落地簽證兩種，視需求辦理。

紙本簽證辦理所需資料：台灣護照(六個月以上效期)、2吋彩色照片2張、申請表格1份(於網路上填寫完成後印出)



簽證辦理地點：越南駐台北經濟文化辦事處



地址及電話：台北市松江路65號3樓，02-2516-6626



簽證費用：台幣1350元，約需3-5個工作天才會核發



電子落地簽證辦理所需資料：護照正本(6個月以上效期)、落地簽證許可函(需事先在線上完成申請)、落地簽申請表單(網路上印出填寫)、2吋彩色照片2張



電子落地簽費用：17美金(約台幣527元)



資料填寫網址：https://vietnamvisa.govt.vn/



注意事項：電子簽證雖然費用較低，但是到了越南的機場必須長時間排隊等候，加上在填表上或現場溝通時容易有狀況，自己要先有心理準備哦

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俄羅斯

建築充滿特色與奢華風貌的俄羅斯，在近幾年來成了熱門的旅遊目的地，想要來趟壯遊的，可以挑戰為期7天從北京出發到莫斯科的西伯利亞鐵路；又或者單純的在莫斯科走訪古蹟教堂、參觀令人驚豔的古典地下鐵，亦或是在聖彼得堡感受俄式的華麗饗宴，都是令人收穫滿滿的行程哦。

簽證辦理所需資料：護照正本及影本一份、入境簽證申請表格(網路上填寫印出)，2吋照片1張、身份證影本或戶籍謄本、俄羅斯旅行社之邀請函正本(可上網跟當地旅行社申請)、確認住宿證明正本“VOUCHER”(申請邀請函時可請當地旅行社一併申請)。



簽證申請地點：親洽 雙都經貿顧問有限公司，地址：台北市信義區基隆路1段398號9樓(國際世貿大樓)，電話：02-2720-9929



簽證費用：台幣$2,560元



簽證申請表格網址：https://visa.kdmid.ru/延

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印度

Incredible India！是的，處處有驚奇的印度，是很多旅人心目中的最愛也是最糾結的旅遊地點，豐沛的文化底蘊、特色的建築以及善良、可愛又有點不按牌理出牌的人民，都是吸引旅人們不斷前往的因素。印度由北到南各有各的獨特之處，比鄰喜瑪拉雅山的北部地區，綠蔭蔥蔥美不勝收，西部的沙漠地帶更有著色彩繽紛搶眼的建築與藝術。想要一探印度這個國度，得先把簽證準備好，跟越南一樣你可以選擇辦理傳統的紙本簽證或是電子簽證兩種。

紙本簽證辦理所需資料：台灣護照(六個月以上效期)、身分證影本、2吋彩色照片1張、申請表格1份(於網路上填寫完成後印出)，填寫時需一併上傳2吋照片JPG檔



簽證辦理地點： 親洽 印度台北協會



地址及電話：台北市基隆路一段333號2012室



簽證費用：台幣3400元



電子簽證申請步驟：



步驟一：準備好護照電子檔(PDF檔)、2吋照片JPG檔(1M以內)、信用卡

步驟二：上網進入簽證申請網頁 https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html



步驟三：完整填寫個人資料，需填上就職公司相關資訊，若有邀請函請一併備齊



步驟四：上傳護照及照片電子檔，並做最後確認



步驟五：刷卡付款



電子簽證費用：美金$80元(約台幣$2470元)

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土耳其

位於歐亞大陸的土耳其，交融了歷史古今與自然的風光，從令人讚嘆的古羅馬遺跡到特殊的地貌，美麗的海岸線到靜謐的高山湖泊，滿足了所有旅人的嚮往。有著豐富伊斯蘭色彩的伊斯坦堡，集雄偉的清真寺、博斯普魯斯海峽，以及讓人快樂迷路的香料市集於一處，而卡帕多奇亞飄上空中的熱氣球，更能讓你一覽奇岩怪石的景致，這般難得的旅遊國家，你怎麼能錯過呢？現在到土耳其旅遊只需要辦理電子簽證，重點是簽證免費哦，快來看看申請步驟吧：

步驟1. 準備好你的護照(記得要有6個月以上的效期)



步驟2. 上網進入https://www.evisa.gov.tr/ ，可於右上方調整語言模式



步驟3. 完整填寫個人資料並務必確認清楚後再送出



步驟4. 系統會發驗證信函到你填寫的電子郵件信箱，請於驗證信上點選確認



步驟5. 系統完成驗證即可下載土耳其簽證，記得印下來帶出國哦



注意：雖然電子簽證申請方便，但是還是要提早申請哦

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澳洲

是的，台灣旅客到風光明媚土地遼闊的澳洲也是要申請簽證的哦！而澳洲的觀光產業非常發達，有文化大熔爐之稱的雪梨，多元化的美食選擇與造訪地標雪梨歌劇院，都在遊客們必完成的清單上；當然，悠閒自在的黃金海岸、神秘奇幻的烏魯魯岩，或是可愛的無尾熊跟袋鼠，都讓人意猶未盡啊。所以想到澳洲去旅行，得先在台灣透過指定的旅行社申辦電子旅遊簽證(ETA)，自己無法線上辦理哦。

電子旅遊簽證準備資料：護照正本、護照影本、旅客基本資料表(旅行社可提供)



簽證費用：免費，但會收服務費澳幣20元(約台幣445元)，依旅行社制定費用收取，需4-7個工作天

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以上幾個國家雖然都需要申請簽證，但是絕對都很值得哦！

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