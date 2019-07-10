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顏清標超美二媳婦亮相！ 3月補辦婚宴年底拚3寶

吃貨們必看！ 全球最應該嘗試的「限量美食」 嚐過哪幾種？

2019-07-10 09:32Skyscanner

吃貨們對美食的嚮往，就像男人對限量版跑車永無止境的追捧，女人對限量包無法抗拒的熱愛一樣。特別是那些每天要擱鬧忙排隊或是去晚了就沒得吃的高人氣美味。這世界上最杯具的事情莫過於等了好久的東西賣完了。沒有哪一種熱愛比對食物的熱愛更真摯，自古美食有著任何人都拒絕不了的魅力。今天，Skyscanner就帶你品嘗全球最應該嘗試的限量美食！

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日本：松茸

松茸之於日本人猶如松露之於法國人，被視爲食用菇中的極品美味。松茸主要生長於瑞典、日本、韓國、美國、加拿大、芬蘭和中國。其稀有不僅因爲成長速度緩慢，也因爲采集困難。松茸一旦張開蕈傘，香味就會大量流失，所以必須在剛露頭時連根挖出，需要采集人有豐富的經驗。

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美國：威斯汀酒店百吉餅

外表看起來這可能只是一枚普普通通的百吉餅，而出身名門的它內裡卻大有乾坤。美國紐約威斯汀酒店大廚Frank Tujague在這只百吉餅裏加入了少量白松露奶酪和枸杞雷司令葡萄酒果凍，又有世界上最昂貴食材之一白松露的加持，身價自然不菲。

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日本：神戶牛

日本和牛是世界公認的品質最優秀的良種肉牛，其肉大理石花紋明顯，又稱“雪花肉”。最好的和牛肉産自神戶，那裏的和牛是用啤酒來飼喂的，而且在生長過程中會經常得到按摩，以保證肉質的軟嫩。紐約Craftsteak餐廳一份和牛肉眼牛排的價格曾高達2800美元。

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英國：孟買布拉西爾海鮮珍寶咖喱

買布拉西爾爲英國電視節目《誰想成爲百萬富翁?》的獲勝者設計了一道土豪級別的菜肴，這道海鮮珍寶咖喱裏下足了猛料，包括德文郡螃蟹、白松露、金葉子貝魯加魚子醬、镏金蘇格蘭龍蝦、4個鮑魚和5只鹌鹑蛋。

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美國紐約：龍蝦煎蛋卷

煎蛋卷做起來再簡單不過，而紐約帕克艾美酒店Norma餐廳曾經推出過豪華版的煎蛋卷。用6個雞蛋攤成的蛋餅中加入了龍蝦肉以及10盎司Sevruga魚子醬，成就了身價1000美元的龍蝦餡煎蛋餅。這款蛋餅還有輕奢版，只加入1盎司魚子醬，售價100美元。高大上版的煎蛋卷曆史上賣出過12份，而輕奢版每年大概賣出50份。

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英國蘇格蘭：多米尼克•克羅拉007皇家披薩

多米尼克•克羅拉是一位英國蘇格蘭大廚，喜歡用披薩來創造人物肖像。雖然007系列電影的制作方並沒有委托他，他還是決定創造自己的007皇家披薩。這份12英寸的披薩餡料包括用幹邑浸泡過的龍蝦、用香槟浸泡過的魚子醬、番茄醬、蘇格蘭煙熏三文魚、意大利熏火腿、鹿肉和年份香醋。最精彩的是，披薩上面裝飾了24 克拉的金片。

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日本北海道：黑皮西瓜

黑皮西瓜是一種稀罕物，Densuke品種的黑皮西瓜則更爲罕見，僅産自日本北海道。這種西瓜每個收獲期的産量只有幾十個而已，之所以如此昂貴，除了産量稀少，還因爲其硬度和脆度非常完美，三是它的甜度簡直無與倫比。一個17磅的Densuke黑皮甜瓜價值6100美元。

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伊朗：艾瑪斯魚子醬

艾瑪斯魚子醬是一種産自伊朗的極爲稀罕的食物。魚子醬本就是金貴的食材，但艾瑪斯魚子醬的稀有程度更讓其身價倍增。想找到出售這種魚子醬的商店都仿佛“大海撈針”一般困難。目前唯一一家已知的可以買到艾瑪斯魚子醬的商店是倫敦皮卡迪利的Caviar House &Prunier。這個商店的艾瑪斯魚子醬按千克出售，采用24克拉金罐包裝，價格是25000美元。如果妳只是想嘗個鮮，可以買小罐的，價格是 1250美元。

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日本：夕張王甜瓜

比起超市裡堆積如小山的甜瓜，夕張王(Yubari King)可以算是甜瓜界的貴族。它是消費者們夢寐以求的極品甜瓜。爲了銷售這種甜瓜，甚至舉行了專門的拍賣會。2008年的一場拍賣會上，共有100多個産自日本夕張市的甜瓜，其中最完美的一個以近23000美元售出，出手的買家是一位海鮮餐廳經營者。

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義大利:阿爾巴白松露

2013 年11月10日，義大利西北部格林紮納卡佛，世界阿爾巴白松露拍賣會舉行，兩塊總重達950克的松露以9萬歐元(約合12萬美元)的高價由一名香港買家拍得。松露是一種生長在松樹、栎樹、橡樹下的天然真菌。由於松露對生長環境的要求極其苛刻，存世稀少，導致它身價昂貴。

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披薩龍蝦美國

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