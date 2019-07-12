放慢腳步！ 2019全球必去「特色小鎮」推薦

城市中繁華看盡，總嚮往到一處遠離吵雜、悠閒靜謐的小地方，好好地放慢腳步，欣賞人間的風景？那就讓自己揹起行囊出發，敞開心靈去品味吧！隨著Skyscanner的腳步，一起去探尋世界各地的特色小鎮，走跟別人不一樣的路，在單純卻豐饒的異國文化中，擁抱自己、體現生活。

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由布院 (Yufuin)，日本

位於九州，有日本最美溫泉小鎮之稱的由布院，在翠綠山峰與美麗的金鱗湖畔環繞下，呈現出獨有的恬靜與溫柔氣息。當地除了如畫般的景色令人流連之外，紓解身心的溫泉更是旅人們的最愛，你可以舒舒服服地一邊享受據說有保濕肌膚功效的露天溫泉，一邊遠眺由布岳的山巒風光；而到小鎮上品嘗美食、甜點，或是到可愛的史奴比茶屋來杯濃郁的抹茶，都是你旅程中最美好的亮點。

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瓦納卡 (Wanaka)，紐西蘭

位於絕美的瓦納卡湖南端，也是前往阿斯帕林山國家公園據點的瓦納卡，是紐西蘭南島的一座清幽小鎮，湖光山色的自然景致收服了所有旅人們焦躁的心。湛藍的湖水岸，是你可以靜下心來看本書，或是跟旅伴一起散步、騎自行車的好去處；純樸的鎮上少了擁擠的人潮，更能讓你慢慢探索，白天在街道上逛逛各色的店舖，或是到拼圖世界看看有趣的建築、闖迷宮，晚上到餐館來杯沁涼的啤酒，絕對是人生一大樂事。

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阿爾貝羅貝洛 (Alberobello)，義大利

來到義大利的阿爾貝羅貝洛，有種誤闖小精靈世界的錯覺，幾千座白色的建築與彷若蘑菇般的灰色三角錐屋頂，就這麼隨意地座落在小鎮裡，讓人不禁要偷偷尋找一下地精或是花仙子的蹤跡啊。在1996年列入世界遺產的阿爾貝羅貝洛，從巴里(Bari)出發只要一個半小時就到了，你可以選擇在這裡住一晚蘑菇屋(Trulli)或洞穴岩壁屋(Sassi)，深入體驗一下當地的生活樣貌，也有更多時間可以欣賞漆在灰色屋頂上的可愛符號哦。

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蘇茲達爾 (Suzdal)，俄羅斯

將俄羅斯文化遺址保存相當良好的蘇茲達爾，在城內就擁有超過200間的教堂，這個位於金環上最小的城鎮有著脫俗的田園風光，遼闊的綠地與野花處處，而著名的Cathedral of the Nativity，以藍色的洋蔥狀屋頂與金色星星傲視整座城鎮，亦象徵其崇高的地位，是你不能錯過的景點；鎮上木造的傳統建築、家庭式的雜貨店，或是緊鄰卡緬卡河的舒適餐館，都是你融入當地人生活的最佳選擇。

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亞伊采 (Jajce)，波士尼亞與赫塞哥維納

擁有悠久歷史的亞伊采，在地理及文化上都曾經是波士尼亞與赫塞哥維納的中心，而這座古城鎮不但遺跡遍佈，更有天然的美景相映襯。流經亞伊采的普利瓦河 (Pliva River)就在城鎮中形成了一個高低落差約20公尺的壯闊瀑布，清澈的水流及兩旁的綠蔭，成為當地居民最愛的假日休憩地點；而位於山頂上的中世紀堡壘、護城河及教堂，更是你俯瞰這座小鎮風光的絕佳地點。

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帕拉蒂 (Paraty)，巴西

有巴西威尼斯之稱的帕拉蒂，建於西元1667年，經歷了葡萄牙的殖民時期後，遺留下許多色彩鮮豔又別具特色的木造建築。帕拉蒂這個濱海的小鎮融合了歷史古蹟、沙灘及豐富的水上活動，頗受各國旅客的喜愛，鵝卵石街道兩旁有著各式各樣的藝術畫廊、手工藝品小店，走累了除了喝杯咖啡外，還能到沙灘上來個新鮮的椰子水，晚上品嘗道地的巴西美食，啜飲一口Cachaça甘蔗調酒，人生夫復何求啊。

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海邊的散提亞拿 (Santillana del Mar)，西班牙

光聽到這個中文地名，就讓人超想前往當地去瞧一瞧了！而在西班牙文中，若將Santillana del Mar 這個小鎮名稱拆開來看，就會變成 Santa (聖城) llana (平地) del (的) Mar (海)，但是，這個小鎮既不是聖城也不是平地，更沒有靠近海，因此又有「三個謊言的小鎮」之稱，是不是很有趣？其實海邊的散提亞拿是一座帶著濃濃中古世紀風情的小鎮，鎮上14到18世紀的建築就圍繞著Santa Juliana修道院而建，而蜿蜒的鵝卵石街道，傳統的小店與咖啡廳，更能讓人拋下現實，彷彿回到過往美好的氛圍中，享受寧靜而溫暖的午後時光。

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陶斯 (Taos)，美國新墨西哥州

充滿了藝術氣息的小鎮陶斯，距離名列世界遺產的原住民村落Taos Pueblo只有5公里的路程，鎮內房屋皆是以泥土磚砌成的Adobe風格，不僅藝術家常年進駐，將小鎮妝點出獨樹一幟的沙漠情懷，到了冬天更是滑雪的勝地。有著巨大紀念碑的陶斯廣場是小鎮內的中心，廣場上熱鬧的市集能讓你買到剛出爐的美味麵包、蔬果及園藝植物，周邊少不了讓你享受溫暖陽光的露天咖啡館，到這裡當幾天的文青，吸取藝術家們的創作精神，是不是也很棒呢？

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原來世界上還有這麼多可愛又繽紛多彩的小鎮，正等著你去探索，現在就為自己安排一趟心靈療癒之旅吧！

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