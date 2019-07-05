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2019年必去的5大暑假必遊勝地！

2019-07-05 12:09Skyscanner

炎熱的夏季讓人的心情也會變得莫名其妙的煩躁。與其躲在家中吹空調，吃冷飲，不如找個涼快的地方避避暑，感受下美麗的自然風景。2019年夏天要怎樣度過？Skyscanner帶你到這5大必去的避暑勝地清涼一夏吧！

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1. 英格蘭-溫德米爾湖區

溫德米爾湖位於英格蘭與蘇格蘭交界處的坎布里亞郡大湖區裡，16平方公里的面積讓溫德米爾成爲不僅是坎布里亞，也是英格蘭境內最大的湖泊。溫德米爾湖區不僅被英國本土民衆視爲自己的後花園和度假勝地，更爲世界各國的遊客所喜愛。除了湖區特有的自然生態環境，賞心悅目的湖光山色，湖區附近的美麗小鎮也是一道引人注目的獨特風景線。若天氣晴好，陽光之下，清風拂面，一桅一船一人一水面的景致，湖中看風景的人，成爲湖邊遊客們眼中美妙的風景。尤其到了夏天，來自愛爾蘭海的清涼海風，吹過海岸，吹入山林，一直吹到大湖區裡最大水域面積的溫德米爾湖上空，溫德米爾湖集天地之精華，把炎熱與乾燥都趕走，成為英國夏季必去的避暑勝地。

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2. 俄羅斯-聖彼得堡

聖彼得堡位於俄羅斯西北部，是列寧格勒州的首府，也是僅次於莫斯科的第二大城市。作爲俄羅斯最歐化的城市，聖彼得堡被普希金贊頌爲俄羅斯「通往歐洲的窗口」。迤俪的風光，縱橫的河流，衆多的橋梁，又被稱爲「北方威尼斯」，也是夏季必到的避暑勝地之一。在這裡，你可以前往聖彼得各大教堂淨化下心靈，可以在夏宮花園欣賞世界上最奢華的噴泉，還可以在涅瓦河遊船上吹著小風，喝著小酒，看著沿途的美麗風景，度過一個涼爽舒適的夏天。

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3. 葡萄牙-馬德拉群島

馬德拉群島位於里斯本西南約1000千米，離摩洛哥的海岸線約600千米。由馬德拉島、聖港島和兩個無人居住的小島群組成。這裡不但風景秀麗、氣候溫和，更是釀製當地名産——馬德拉葡萄酒的地點。由於這些海島特別的地理位置和群山地貌，有著令人驚歎的溫和氣候。非常穩定的平均溫度，夏季22度和冬天16度，並且濕度也保持在一個適度水平，體現出這些海島特別的亞熱帶特點。海水溫度也是很溫和， 由於溫暖海灣的影響，夏季海水呈現的平均溫度是22度和冬天呈現的是18度，所謂冬暖夏涼，非常適合旅遊度假。

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4. 荷蘭-阿姆斯特丹

醉人的鬱金香、迷人的風車、可愛的木頭鞋、交錯的橋樑、縱橫的河渠、獨特的建築、香醇的奶酪……阿姆斯特丹，這個既開放又包容的城市，讓人對它充滿了好奇與嚮往。這座城市的景點非常集中，步行，自行車或運河遊船是遊覽這座城市最好的交通方式，你可以悠閑地從安妮之家沿著紳士運河，散步到國立博物館，還可以去梵高美術館以及阿姆斯特丹皇家音樂廳，在歐洲甚至世界都享有盛名。每年的4-10月溫度舒適，氣候宜人，迷人的鬱金香漫天開放，是阿姆斯特丹的最佳旅遊時間。

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5. 挪威-松恩峽灣

松恩峽灣位於挪威西部松恩-菲尤拉讷郡境內，全長205公里，是挪威最大的峽灣，也是世界上最長、最深的峽灣。還是挪威著名的旅遊勝地。峽灣兩岸山高谷深，許多陡峭的山坡垂直延伸到1500米高的峰頂，一些小城鎮、果園和農田零星分布在山間較平坦的地方，形成了變化多樣的景色，被國際著名旅遊雜志評選爲保存完好的世界最佳旅遊目的地和世界美景之首。這裡的夏季，清晨散步還需要披件禦晨涼的外衣，就算白天氣溫升高，隨便找個樹蔭下，怡人的小涼風就會吹過來，涼爽極了！

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不要浪費暑期假期，夏天一樣可以精彩！

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