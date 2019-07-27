流浪不只是浪漫！沙發衝浪教我的那些事

【作者:kaiyin528】

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「與其把流浪說得那麼浪漫，不如說，流浪讓我們遠離了所有我們最習慣的東西，流浪把我們送上和自己獨處的道路上，流浪很辛苦，但流浪讓我們認識自己。」

咀嚼了這些字，從中獲得勇氣、獲得希望。

這是連美恩在《我睡了八十一人的沙發》所寫的，因為這本書，開啟我對於沙發衝浪的認知以及內心渴望著想去流浪、獨自去認識這世界。

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大三上時順利申請到國外進行交換，帶著這本讀了無數次的書一起去探險，把連美恩寫的每個故事變成支撐我的力量。

當時，一個二十歲的毛鴨頭只去過鄰近的國家，就要在歐洲生活半年，沒有認識的人相伴，卻把回程飛機票訂在結束課程後的42天才回台灣。

說實話當時根本不知道要去哪，還騙家人說有朋友一起旅遊，腦中想著既然都出去了那就勇敢地闖吧，沒有目的地，只有堅定的信念，心裡想著這些過程一定會使我成長。

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(當時沙衝住的地方）

在交換的過程中，想試試水溫，從目前最熟悉的國家開始當個沙發客，畢竟是去陌生人的家還是不能掉以輕心。

第一個沙發主人是居住在附近的小城鎮，通常選沙發衝浪其中一個原因是到當地旅遊，所以首都都很難找，但我並不是要到那個地方旅遊而尋找，而是看見她的簡歷很有興趣，想說試試看會不會答應，寫了信寄出去後，過幾天得到了回復。

第一次，也是我所有的沙發衝浪中最棒的回憶。

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(要離開時利用空擋畫給她想表達我對她的感激，沙發主人也寫給我一張明信片)

在這半年的時間，總共使用了六次沙發衝浪、四次meetup

回台灣曾想過，當初的我不顧一切地闖，才會有那麼多的精采故事，但現在的我還敢像當時的我嗎？

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在交換時曾經上課討論到沙發衝浪危不危險，開始兩方激烈的爭辯

(外國人上課真的都這樣，勇於表達自己的想法)

一方覺得很危險，很多新聞報導說有人使用然後被姦殺…

一方面說並不危險，可以從個人簡介看過之前的使用狀況去做評估

那天的討論我沒有發言，但我一直記在心裡

直到期末每個人要發表一則五分鐘的演說

我的主題就是沙發衝浪

用我那時候使用過四次的經歷去告訴他們，對我來說並沒有想像中的危險，重點是文化的交流以及分享不同的旅遊經驗，一位荷蘭女生跟我說：「旅行也是危險的，只要你去旅行，做任何事都是有風險的，世界上有那麼多人使用沙發衝浪，新聞報導的卻只有那些殘忍不堪的經驗，同時，有許多很美好經驗的發生著。」

一位比利時的同學跟我說：「謝謝你介紹沙發衝浪讓我更了解，不知道沙發衝浪這麼有趣，之後也想嘗試看看。」

旅行最重要的是自己想要什麼，想用什麼方式旅行。

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在慕尼黑時，與一位來自捷克的沙發客相約出來，他有一百多則評價

我不斷地問他關於沙發衝浪的各種問題

他使用到現在的經驗只有一次經驗不好，其他都是很棒的！

他還笑著說最喜歡的國家是台灣，他去台灣兩三次，印象最深刻是遇到颱風，但都沒事發生

而他給我沙發衝浪的建議是，通常他選擇主人的時候通常會挑年紀相輔或相同興趣的人，比較有話聊或是一起去酒吧…..，當時他聽到我在法蘭克福的主人60歲時嚇一跳

(這個又是另一個故事了)...

原文出處：沙發衝浪教我的那些事

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