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12個國家「給小費指南」國際旅者教你這幾些小費哲學！

2019-07-01 09:00Skyscanner

小費，當給不當給？出門在外，如何優雅得體又不損失太多的給小費是一門學問。由於各地給小費的習慣大不相同，所以在出發旅行前有必要認識不同地方的給小費規則，好讓減少發生尷尬的情況。在很多亞洲國家都不需要給Tips，因為各大餐廳會在賬單自動收取服務費，可是在美國給Tips卻是當地的指定動作。閱讀以下Skyscanner為你搜查12個國家的給小費學問，以後就優雅得體的給小費了！

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1.西班牙

熱情的巴塞隆拿是不少人心目中的必去旅遊地，你也許十分熟識西班牙文化，但以防萬一，這是我們的快速指南。

的士：不用給小費，但可以取至整數付款。

酒店：你可以向幫你拿取行李的服務員給1歐元作為小費。

餐廳：在一般餐廳不用給小費；在中至高級餐廳可以付最多5%的小費。

旅遊：每人給30歐元作為小費。

給小費貨幣：可以以美元作為小費，但不建議。

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2.葡萄牙

你可能不認為歐洲國家的小費禮儀良莠不齊，但葡萄牙的小費習慣證明了我們是錯的。去葡萄牙的時候最好準備多一些現金，和額外的零錢以作付小費之用。

的士：10%的小費，或取至5元的整數付款。

酒店： 每一件行李給1-2歐元作為小費。

餐廳：10%的小費。

旅遊：每人每日5歐元。

給小費貨幣： 歐元

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3.美國

在美國，基本上給小費是公認的社會公德，不論是乘搭的士，或者去酒吧飲酒都要給小費。不過現在紐約正在推行無小費新政策，前往參加這些新政策的餐廳也許會幫助你節省不少$呢。

的士：大約20%的小費。

酒店：每一件行李給1-2美元以及給房間清潔管理員數美元作為小費。

餐廳：給服務你的侍應15-20%作為小費，每一杯酒給調酒師1美元小費

旅遊一日遊10-20%小費。

給小費貨幣： 美金

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4.加拿大

加拿大的給小費習慣與美國差不多。

的士：10-15%的小費。

酒店：每一件行李給1-2美元以及給房間清潔管理員數美元作為小費。 餐廳：給服務你的侍應15-20%作為小費，每一杯酒給調酒師1美元小費

旅遊：每日10-15加幣。

給小費貨幣：加幣，亦可以用美金(但不建議)。

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5.法國

基本上餐廳的收費已包括小費在內，不過也需要看看還有什麼時候要給適當的小費。

的士：不用給小費，或者你可以取至整數付款。當然，你喜歡的話可以給更多。

酒店：每一件行李給1歐元以及每天給房間清潔管理員1歐元作為小費。

餐廳：收費已包括小費在內，如果你覺得服務很好的話你可以多給2歐元。

旅遊：每人每天25歐元，如果導遊是國際認可的可給高至50歐元作為小費。

給小費貨幣：歐元，不接受美金。

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6.愛爾蘭

愛爾蘭與英國差不多，基本上不需要給小費。不過，你可以從服務質素和氣氛決定你的慷慨。

的士：取至整數付款。如果車程十分舒適的話可以給10%作為小費。

酒店：每一件行李給1-2歐元以及每天給房間清潔管理員1歐元作為小費。

餐廳：在室內餐廳給10%的小費是標準收費，不過要確保賬單沒有收取10%的服務費。不需要在酒吧給小費。

旅遊： 不需要給小費。 給小費貨幣：歐元。

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7.義大利

在義大利給小量的tips便足夠了，把剩餘的金錢享用多幾塊pizza吧。

的士：長途車取至整數付款。

酒店：給酒店服務員和清潔管理員數歐元作為小費。

餐廳：不要給多於10%的小費，以及檢查確保賬單沒有收取10%的服務費。

旅遊：步行和乘船遊覽觀光旅程不需要給小費，不過你喜歡的話可以給導遊1-2歐元。

給小費貨幣：歐元，也可以用美金(但不建議)。

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8.德國

在德國來說，給小費被認為是禮貌的表現，所以一定要看看我們的快速指南。

的士：取至整數付款。

酒店：每件行李2歐元

餐廳：可以給5-10%或取至最接近的5歐元。不要把小費放在桌上，你可以把小費直接給服務員。

旅遊：每人每日30歐元。

給小費貨幣：歐元

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9.墨西哥

以美元或披索作為小費都可以，只要確保你去瑪雅遺址等旅程時有足夠的零錢。

的士：不需要給小費。但如果他們提供額外服務如幫助你拿取行李的話，可以給額外小費。

酒店： 每件行李10-20披索；給清潔管理員每天20-50披索；給接待員100披索。

餐廳：給10%15%作為小費，建議用現金。

旅遊：一日遊給導遊100-200披索；如果導遊同時是司機可給200-300披索作為小費。

給小費貨幣：披索，亦可以用美金(但不建議)。

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10.印度

留意在酒店內擺放的小費箱，這是一個很好的方式感謝酒店服務員的服務。

的士：你可以告訴司機不用找零錢。

酒店：每件行李50盧比；給房間清潔員每天250披索。有一些酒店會建議你把小費放在酒店內擺放的小費箱。

餐廳：高級餐廳給10%作為小費，普通餐廳給幾個盧比就可能。

旅遊：給導遊和司機每天400-500盧比。

給小費貨幣：盧比，亦可以用美金(但不建議)。

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11.中國

請記住，在某些國家不給小費的話也許會被認為沒有禮貌，但在中國的情況正好相反，小費一般被認為是服務費。

餐廳：中國的餐廳服務員沒有收小費的習慣，但在高級餐廳你可以多給5-10%的服務費。如果你真的很想給小費，那麼要謹慎的處理呢。

酒店：每件行李10元人民幣

的士：不需要給小費。

旅遊： 一日遊大概60元人民幣。

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12.日本

在日本與中國一樣，是不需要給小費的。日本服務員不會預期你這樣做，也不會特別感謝你。

的士：給小費反而會令的士司機覺得你在侮辱他，千萬不要給小費！

酒店：認真！千萬不要給小費！

餐廳：他們不會想要你的小費

旅遊：同樣，他們不會想要你的小費。

給小費貨幣：不用給了。

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趕快計劃旅程吧！

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