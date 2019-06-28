濃濃異國風！ 一起品嘗世界各地不同的風味披薩

說到披薩大家一般都想到義大利，但是這道料理事實上並不是義大利人的專利，在世界各地，我們都可以發現以差不多形式存在的食物：大麵餅上面撒上豐富餡料，儘管名稱不同，但與披薩仍有異曲同工之妙，Skyscanner現在就帶你一起來看看。

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Flammkuchen，法國阿爾薩斯大區／德國Germany

Flammkuchen直譯過來就是火焰烤餅的意思，這種小吃來自阿爾薩斯地區，在德國的巴登地區和普法爾茨地區也常見到。Flammkuchen跟披薩長得很像，只是形狀有時是正方形，而且餅更薄。經典的餡料則是舖上一層酸奶油後，撒上鹹肉及洋蔥，然後放在用木炭燒熱的高溫烤爐中，烤得酥脆後出爐！這種美味除了在有專門的餐廳可享受外，聖誕市集中也常常有這種攤子，在寒冷的冬天，往往大排長龍。

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Coca，西班牙

這種西班牙披薩形狀較迷你，但是卻更酥更油更脆，在加泰羅尼亞地區你常常可以發現他們，上面的料通常非常具有地中海風情，除了有番茄甜椒，還有西班牙臘腸、鮪漁或沙丁魚、蛋、起司、和其他蔬菜，除此之外，這種披薩也有甜的版本。

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Pide ，土耳其

Pide 這種土耳其比薩，充滿濃濃的異國風情。它的形狀雖然和披薩不一樣，是長橢圓形，且外圍餅皮往內包，但是構成幾乎是一樣的。正統的Pide是加上酸奶酪揉成的麵糰，吃起來比較像比士吉般鬆軟。餅皮完成後，土耳其人會在上面撒上炒熟的羊肉，蔬菜，和起司，刷上酸奶酪或蛋白液，就放入烤箱烘烤成金黃色的土耳其比薩了！如果比較不喜歡這種麵包的口感，而比較喜歡薄脆餅皮的口感，土耳其的Lahmacun這道料則比較適合你。

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Manakish，黎巴嫩

Manakish是黎巴嫩版本的披薩，黎巴嫩人通常用它搭配鹹優格當做早餐。這種類似披薩的扁麵包，上面可以灑上起司、肉末、洋蔥、番茄等等。最有名的口味是Za’ata，由白芝麻、百里香及橄欖油組成，配上一些橄欖及番茄，就是一盤異國風味十足的早餐。

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Zapiekanka，波蘭

這個烤三明治是波蘭版本的披薩，在類似法國麵包的餅皮上撒上蘑菇、起司及番茄醬或是非塔起司和碎肉，然後再烤得酥脆，簡單不囉嗦，完全適合在街上就大啃起來。

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Pastrmajlija, 馬其頓

這款披薩的配料是醃肉和辣椒，有時還會加上一顆蛋。Pastrmajlija這個馬其頓的國民飲食，在當地居民的心中佔據相當大的地位，這也讓它甚至成為一個國家慶祝日的主角呢（大概就跟德國的啤酒節相似吧）。

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deep dish pizza，美國

義大利移民多的美國，將披薩文化發揮的淋漓盡致。而最有名的芝加哥深盤披薩，可是一青出於藍的作品。裝在深烤盤裡的披薩，擁有3吋高的餅皮及滿滿的餡料，吃上一片就滿足。

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想品嘗這些美味披薩？趕快計劃旅程吧！

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