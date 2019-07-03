把「愛」鎖牢牢！盤點世界各國６處鎖愛景點

近年來，世界各地的觀光景點出現了一種奇觀，許多寫著戀人姓名的鎖，被鎖在橋墩、藩籬、或欄杆上，這些被死鎖住的鎖，象徵著永不會被拆散的戀情，現在Skyscanner就帶大家環遊世界找尋各地的鎖愛景點。

分享 facebook

1.Ponte Milvio米爾維奧橋，羅馬

讓愛情鎖發揚光大的地方，就是在羅馬台伯河上的這座米爾維奧橋。主要是歸功於 Federico Moccia的一本書：愛是如此孩子氣（Ho Voglia di te），書中男女主角在米爾維奧橋旁的燈柱鎖上他們的愛情鎖，再將鑰匙丟入台伯河，象徵從此刻起兩人永不分離，這部小說還改編成電影，造成轟動，因此所有人都群起效法掛愛鎖這個舉動。不堪鎖頭重量的橋柱也因此斷了幾根，因此鎖愛舉動被羅馬政府禁止，但是這個禁令仍然抵擋不住世界各地心中的愛如波濤洶湧的情侶們啊。

分享 facebook

2.Most Ljubavi愛之橋，塞爾維亞弗爾尼亞奇卡礦泉鎮

據說塞爾維亞弗爾尼亞奇卡礦泉鎮(Vrnjačka Banja)的愛之橋，是鎖愛橋的發源地。當中有一個淒美的故事：在100年前第一次世界大戰時期，一個弗爾尼亞奇卡礦泉鎮的本地女老師Nada，與一名名叫Relja的軍官相戀，並許下永不變心的承諾，而後軍官被征召前往打仗，在他隨軍隊到希臘科孚島的時候，卻移情別戀愛上了別人，遠在故鄉的女老師得知消息徹底心碎，過度悲傷而死去。當地女孩們，為了表示捍衛自己的愛情並紀念這段故事，開始將刻有自己與戀人姓名的鎖掛在當初Nada與Relja相遇的橋上，據說如此一來可以防止對方變心，便成了愛情鎖的由來。

分享 facebook

3.Pont des Arts藝術橋，巴黎

花都巴黎，是浪漫的代名詞，與情人共遊巴黎是很多人的夢想。來到這裡，自然也想下點什麼印記。於是，多年以來，在連接法蘭西學院和羅浮宮的藝術橋上，熱戀中的情侶都會把他們的名字寫在鎖上，然後把鑰匙丟入塞納河中，象徵他們的愛情，沒有任何事物可以拆散他們。這樣的奇觀維持了幾年，不過由於這些鎖對橋身造成的毀壞，在今年六月開始，巴黎市政府已經下令全面拆除這些愛鎖，這些浪漫往事也已成追憶了。

分享 facebook

4.首爾塔，首爾

首爾塔的這個鎖愛景點，是所有韓劇迷的朝聖地。因為“來自星星的你”中的都敏俊與千頌伊，都曾在此留下足跡呢。這些人工的樹、欄杆及牆面，能夠承載重量，不像以上介紹的那些有破壞古蹟風險的鎖愛景點，而是為了世界各地愛侶精心打造的鎖愛專區，還有一個專門回收鑰匙的專區，讓你把鑰匙交給工作人員處理。

分享 facebook

5.Charles Bridge查理大橋，布拉格

布拉格的查理大橋是城市的地標，這條步行橋被譽為歐洲的露天巴洛克美術館，橋上精雕細琢的雕像，都是歷史的寶藏，訴說著布拉格那段輝煌的過去。橋上的各式街頭畫家及藝人，都讓這座橋沉浸在波希米亞的浪漫情懷中，傳說在查理橋上接吻的情人，會一生受到祝福，這也難免來自世界各地的情侶爭先恐後地在這座橋上，鎖住他們的愛情了。

分享 facebook

6.新鎖橋，台中豐原

其實不用出國，在台中也有一個鎖愛景點喔！就在豐原火車站附近，傳說因為火車經過該地而會產生強烈磁場，這些愛鎖的力量會更加強大！掛完愛鎖，還可以與情人手牽著手去逛附近的廟東夜市，就是最簡單的幸福。

分享 facebook

帶上心愛的他/她，將愛鎖在世界各地！

推薦閱讀：人少景美，東南亞8大小眾度假勝地推薦

想知道更多精彩熱門旅行資訊，請上「Skyscanner」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」