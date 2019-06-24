獨遊也可以好好玩！ 全球10個最適合獨自旅行的城市

小時候總愛跟一大班朋友一起吃喝玩樂，可是到長大了卻漸漸愛上一個人的寧靜。隨著越來越多便宜機票的推出，說走就走的旅遊真的可以在電光火石之間發生。有人可以會覺得獨遊會孤單，但其實獨遊會讓你更容易敞開心扉，嘗試更多新事物和認識新朋友。不知道該從那些地方開始享受獨遊？先去Skyscanner推薦的以下10個城市吧！

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1.荷蘭 阿姆斯特丹

荷蘭阿姆斯特丹是一個很美麗的城市，如威尼斯一樣，運河貫通城市的四方八面，不論是沿著運河散步、騎自行車或者坐船都是探索和欣賞阿姆斯特丹運河景色的最佳方法。愛藝術的朋友又怎可以錯過國立美術館和梵高博物館，阿姆斯特丹的梵高博物館可是世界上收藏梵高真跡畫作最多的地方。想開開眼界的朋友可以去全球最著名的合法紅燈區，一到夜幕降臨，當性商店亮起紅燈就是遊覽紅燈區的最佳時刻。風車和鬱金香可是阿姆斯特丹的代名詞，想一次過參觀可以去桑斯安斯風車村 Zaanse Schans。

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2.冰島 雷克雅未克

雷克雅未克是冰島的首都，也是冰島最大的城市。夏季6至8月的時候幾乎整整三個月都沒有日落，日照時間長了讓人感覺時間好像變多了，可以多外出走走看看。來雷克雅未克有3件事是必做的，一是看北極光、二是到藍潟湖(Blue Lagoon)泡溫泉、三是出海賞鯨魚。值得一提的是，原來雷克雅維克是全球八大咖啡城市之一，冰島人將咖啡視為國民飲料，大街小巷有賣咖啡，冰島語中甚至有專門的詞彙「晨間咖啡」(morgunkaffi)以及「夜間咖啡」(kvoldkaffi)，大家去冰島一定要品嚐當地獨有的咖啡。

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3.丹麥 哥本哈根

丹麥哥本哈根可以說是世界上最有童話色彩的城市之一，因為著名的童話大師安徒生就在這裡創作出一個個家傳户曉的的童話故事，包括《打火匣》、《小克勞斯和大克勞斯》以及《豌豆公主》。安徒生曾經在新港運河67 號房子居住長達 20 年的時間，。而這裡的小屋子自建成後就一直保存至今，大家前往參觀的時候不妨留意67 號房子哦。想要感受哥本哈根的藝術氣息，各式各樣的美術館及博物館絕對是適合你的好去處！Ordrupgaard 博物館不但展出了法國印象派與丹麥畫家的畫作，博物館本身的摩登建築設計亦令人津津樂道。丹麥設計中心則展出了不少丹麥經典的家品設計，如嘉士伯啤酒、Lego等，所以到此一遊必能令你了解更多丹麥人的創意！

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4.南非 約翰尼斯堡

一生充滿坎坷與傳奇的人物，曼德拉先生就是南非最偉大的領袖。他曾在約翰尼斯堡大學修讀，後來被關押在約翰尼斯堡的監獄中，以至最後的追悼大會也是在約翰尼斯堡舉辦。來南非的朋友不妨到曼德拉廣場走走，探索他的生平足跡和歷史。想與野生動物作近距離的接觸就要去南非的四大野生動物園之一，比鄰斯堡國家公園(Pilanesberg National Park)，乘坐專業獵人駕駛的敞篷吉普車進入公園可以看到非洲五霸，大象、獅子、獵豹、非洲水牛和犀牛，還有羚羊、角馬、長頸鹿、斑馬等等。

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5.紐西蘭 基督城

基督城到處都是規劃整齊的花園，因此有「花園城市」之美譽。由於早期到基督城移民的人大多都是英國人，整個城市的建築散發著濃濃的英倫風範，是英國之外最像英國的城市。2011的大地震令市中心的主要景點面目全非，但充滿創意的市民在原來的古蹟中增添了新元素，來自世界各地的藝術家也為這城市出謀獻策，現在的基督城不但保留了英國傳統的味道，亦增添了不少新的活力，等待著你來發掘。

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6.美國 拉斯維加斯

拉斯維加斯素有「賭城」之稱，是一個五光十色，紙醉金迷的城市。她有世界上最先進的賭場設備，大至在賭枱上玩撲克，小至拉老虎機，在賭場裡四周逛逛也可以看到人生百態。拉斯維加斯大部分的酒店不但設有賭場，還有大型購物中心、魔術表演、音樂劇，讓你足不出戶，都可享受多姿多彩的樂趣。如果你是車迷的話，Dream Racing賽車場就是你的天堂。這裡有林寶堅尼、法拉利、保時捷、麥拉輪等等數十台頂級超跑車，以及F430 GT、Gallardo Super Trofeo等各種賽車車款。只要付大約NT$8000就可以體驗駕駛林寶堅尼Gallardo在封閉型賽道享受風馳電掣的快感。

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7.印尼 峇里島

峇里島有「諸神之島」(Island of the Gods)的美名，原因是在印尼人眼中，峇里島美到連天神都想要住在這裡。由此可見這個總長僅145公里、寬約80公里的島嶼有著令顛倒眾生的魅力。這裡水清沙幼的海灘聞名全球，島上有超過一萬座寺廟和聳立入天的火山群，吸引了全世界的遊客在此留下足跡。島上有許多著名的景點值得大家參觀，烏布皇宮、烏布梯田、海神廟、庫塔沙灘、金芭蘭海灘等都是遊客必去的地方。

8.奧地利 維也納

維也納是一座歷史悠久的音樂之都，市中心滿佈世界級的美術館及劇院，旅遊預算不緊的話推薦大家在華麗的劇院聽一場音樂表演。維也納市內亦矗立著不少歷史遺跡，巴洛克建築風格的哈布斯堡王朝Schloss Schönbrunn夏宮金碧輝煌，家具古典精美，迴廊的牆壁及天花更刻有華麗的壁畫，整個宮殿的裝潢甚具王者氣派，令人目不暇給！想要選購紀念品的話去維也納跳蚤市場將會令你樂而忘返！Nashmarkt整街的攤檔出售琳琅滿目的貨品，既有古典優雅的二手飾物，又有精緻的家具擺設，定能令你覓得心頭好。

9.芬蘭 拉普蘭

芬蘭這個國家在夏季擁有無盡陽光，在冬季則有晶亮剔透的雪。令芬蘭在世界聞名的原因一定有北極光！拉普蘭有四分之三處地方位於北極圈內，每年有200多個晚上都能看見北極光，是欣賞北極光的絕佳地點。只有親眼看過北極光的人才會明白在黑夜中見到那些閃爍的光芒是何等神奇。除此之外，你可以選擇隨著一群哈士奇犬或是馴鹿一起出行享受一趟雪橇之旅。在白雪皚皚的雪地上迎著風奔馳，絕對會成為一生最難忘的經歷！

10.越南 峴港

峴港（Da Nang）位於越南中部，是越南的第四大城市。《國家地理雜誌》更曾評選她為人生必去的50個地方之一，而美溪海灘（My Khe Beach）更有「世界六大美麗海灘之一」的美譽。峴港的海岸線超過30公里長，蔚藍的海水、柔軟潔白的幼沙，是夏天旅遊的最佳場所。在這裡不但可以曬太陽享受日光浴，還可以玩各式各樣的水上活動。另外，很多人喜歡黃昏時份坐在美溪海灘上，靜靜觀賞日落，感覺份外浪漫。越南消費便宜，即使是大吃一頓鮑魚、魷魚、瀨尿蝦等海鮮也十分實惠，不過來到峴港就一定要嚐地道美食越南Pho和越南咖啡。

帶上你的護照和行李箱，來一場探索世界，探索自己界限的獨遊吧！

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