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全球７間最獨特的餐廳！上至高峰、深至海底，來場永生難忘的餐廳體驗

2019-06-21 12:00Skyscanner

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

一間稱之為優秀的餐廳不只有新鮮的食材、高超的烹調技巧、貽心的服務和整潔美麗的環境，要帶給食客永生難忘的用餐體驗還要一些獨特，與眾不同的用餐環境。要令客人留下深刻印象需要金碧輝煌的裝潢，因為最美麗的景色往往都是免費天然的大自然景觀。Skyscanner精選全球7間最獨特的餐廳，帶上你最愛的伴侶一起去吧！

1.Silfra Restaurant & Bar 冰島

一生人總要看一次那色彩繽紛又夢幻的極光，那舞動的極光在你眼前劃過，神秘又令人難忘，無疑是一場視覺盛宴。這間Silfra Restaurant & Bar餐廳位於冰島黑色熔岩凍土之上，餐廳酒店充分利用自然光，以落地大玻璃窗作為牆角，讓美景進入酒店，放眼就是超凡脫俗的辛格瓦德拉湖和群山美景。到晚上的時候更可以看到北極光，一邊小酌，一邊仰望美妙的北極光，眼前的浪漫溢於言表。

Photo credit: Ion Adventure Hotel
Photo credit: Ion Adventure Hotel
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2.Giraffe Manor 肯尼亞

你試過與長頸鹿作近距離的接觸嗎？我想對於一般人來說能近距離看長頸鹿的機會都比較小，畢竟長頸鹿那麼高，在動物遠都只能看到牠的身體而已。但是在肯尼亞的這間長頸鹿莊園就可以與長頸鹿一起吃早餐。每天早上9點的時候，九隻萌萌的長頸鹿就把頭穿過窗戶向人討食物，第一次接觸可能會有點怕，但相處下來會發現牠們非常可愛呢！

Photo credit: The Safari Collection
Photo credit: The Safari Collection
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3.Le 3842 Restaurant 法國日内瓦

不知道大家喜不喜歡滑雪或是攀雪山呢？如果你是滑雪愛好者的話可能會認識霞慕尼，霞慕尼(Chamonix)是阿爾卑斯山繫著名的滑雪度假村，同時以攀登白朗峰(Mont Blanc)的基地聞名。一般觀光客來到霞慕尼，都會搭乘纜車前往南針峰(Aiguille du Midi)的Step into the Void「天空盒子」體驗踏進宇宙虛無的感覺。除了天空盒子之外，這裡還有一家全歐洲最高的餐廳。這家餐廳的名字是Le 3842 Restaurant，意即是建在海拔3842米，在這裡用餐宛若置身於仙境雖然窗外是冰天雪地，但是眼前的食物卻令人暖暖的，這種反差實在是教人難忘！

Photo credit: Aiguille du Midi Restauran...
Photo credit: Aiguille du Midi Restaurant 3842m ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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4.Ithaa Undersea Restaurant 馬爾地夫

Ithaa Undersea Restaurant是世界上第一間海底餐廳，是奢華的康納德馬爾地夫飯店(Conrad Maldives Rangali Island)的其中一間餐廳。食客無需要穿上潛水裝備，仍然可以被大海包圍享用晚餐。位於海底下 16呎深的Ithaa海底餐廳讓你可以擁有180度全景視角，盡情觀賞海底生物與美麗的珊瑚，同時好 好享受西式料理與馬爾地夫當地的混搭菜餚。

Photo credit: Conrad Maldives Rangali Is...
Photo credit: Conrad Maldives Rangali Island
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5.Grotta Palazzese 意大利

Grotta Palazzese是一間酒店內的餐廳，位於意大利南部海濱城市波利尼亞諾(Polignano)，建在一個拱形的洞穴下面，餐廳旁邊就是湛藍的亞德里亞海，在洞穴裡用餐能同时欣赏脚下海浪拍打岩石的景象。這裡無疑是世界上最獨特和最浪漫的餐廳之一，點起燭光，看著湛藍大海，吹著清涼的海風，聽著海浪拍打礁石的聲音，這些浪漫景象全都是大自然所賜予的，無需要額外刻意的裝飾已是最完美的景色。

Photo credit:Ristorante Hotel Grotta Pal...
Photo credit:Ristorante Hotel Grotta Palazzese
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6.Treepod Dining 泰國

這間Treepod Dining(樹屋餐廳)位於泰國第四大島Koh Kood島的Soneva Kiri度假村內，餐廳建築師花了兩年半的時間營造魯濱遜式的孤島感，融合自然生態，利用藤木結構把餐廳懸掛在樹上。要在樹屋餐廳用餐不用爬樹，搭乘專用樹屋升降機便可。當你坐在舒適的藤條座椅上，遙望佈滿圓石、海浪輕拍的海岸線同時，服務生會以鋼索滑翔的方式把美食和飲料遞過來。一次過輕鬆享受美景和美食，雙重享受讓人宛若置身在天堂！

Photo credit: Soneva
Photo credit: Soneva
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7.Hoshino Resort Tomamu 雲海平台

北海道的Hoshino Resort Tomamu(星野TOMAMU渡假村) 在海拔1088米設了一個雲海展望台，客人在清晨登上山頂就能以360度全景觀欣賞壯麗的雲海和迷人的日出景色。站在展望台猶如騰雲駕霧，在賞雲海的同時能一邊品嚐咖啡哦。由於雲海是大自然現象，不是想看就能看到，必須在各種氣象條件重疊一起時才能看到，一年中在6月至9月期間最有機會看到。

Photo credit: Hoshino Resort Tomamu
Photo credit: Hoshino Resort Tomamu
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以上7間餐廳哪一家最吸引你？ 心動不如行動，立刻計劃出遊吧！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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