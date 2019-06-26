夏天玩水消暑氣！世界６大泛舟景點 帶你避開大太陽

Photo Credit: Bio Bio Expeditions 分享 facebook

天氣越來越熱，是不是很想去玩玩水、消消暑氣呢？那就來體驗看看近年來十分流行的溪流泛舟吧！這項結合運動及旅遊的刺激行程，讓你能在美麗的風景包圍下，挑戰壯闊的河水與起伏的溪流，感受無以倫比的冒險樂趣。Skyscanner幫你挑選了幾個泛舟的好去處，快來為自己的夏日留下精采的回憶吧！

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大峽谷，美國

白浪滔滔我不怕，掌穩舵兒往前划，在世界七大奇景之一的大峽谷中泛舟，絕對是一件超過癮的事啊！全長364公里的科羅拉多河就穿梭在雄偉瑰麗的峽谷之中，你可以選擇參加1日泛舟行程，除了在急流中衝刺之外，途中還會安排豐富的岸上活動，如參觀印地安遺址、峽谷野外健行等，不僅舒緩你緊繃的神經，更能深入體驗大峽谷之美。

活動費用：泛舟1日遊 $451美金(約台幣$14,432元)

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富塔萊烏富河(Futaleufu River)，智利

發源自安地斯山脈的富塔萊烏富河，被譽為世界三大急流之一，深藍色的河水與洶湧的白色浪花，讓每一次的衝擊都像是一幅美麗的水彩畫。富塔萊烏富河起伏蜿蜒的河道，讓泛舟活動極富挑戰性，而為了讓旅客們能一次飽覽巴塔哥尼亞區的絕美風光，行程從4天到15天不等，沿途可以住宿在小木屋內或是在野外露營，享受天然的溫泉，讓自己全然地融入大自然的懷抱。

活動費用：泛舟7日遊 $2,095美金(約台幣$67,040元)

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想要參加白天泛舟、晚上賞極光這等奢華旅程？那麼位於加拿大的鵲河將是你的不二選擇。泛舟活動從起點平緩的水流逐步增強，讓你一步步適應泛舟的節奏，沿途還能欣賞加拿大的翠綠山峰；而當你來到鵲湖前，激流就真正開始了，一場冒險迅速在眼前展開，只要你準備好，歡迎隨時加入挑戰者的行列。

活動費用：泛舟+皮艇6日遠征遊 $3,199加幣(約台幣$71,348元)

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諾斯河的水源來自阿爾卑斯山脈的冰融水，每年都吸引了來自歐洲各地的泛舟好手前來挑戰，連歐洲盃的泛舟競賽都在這裡舉辦。雖然諾斯河的名氣響亮，但是有部分河段非常平緩，連5、6歲的小朋友都可以來參加，非常適合親子共遊，你何不趁著今年暑假，帶著小朋友到義大利來，體驗一場永生難忘的全家泛舟之旅。

活動費用：1小時$23歐元起(約台幣$782元)

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羅托路亞(Rotorua)，紐西蘭

提到戶外極限活動，怎麼能忘了先驅國家紐西蘭呢？而以溫泉地熱聞名的羅托路亞，有著背靠湖口、面向火山群的極佳的地理位置，一天的泛舟路線就可以連闖3座瀑布，最大的高達7公尺，驚險刺激的程度可見一斑，喜歡激發腎上腺素的你，千萬別錯過羅托路亞哦！

活動費用：3小時$85美金起(約台幣$2,720元)

Photo Credit: Rotorua Rafting Facebook 分享 facebook

甘達基河(Kali Gandaki)，尼泊爾

在喜瑪拉雅山的環繞下，尼泊爾擁有得天獨厚的壯麗景色，也因此無論是登山健行或是泛舟活動，都已有健全的規劃及設備。在甘達基河泛舟，一趟行程下來除了青山綠水相伴，還有機會接觸到鄉間村落、廟宇及野生動物等，讓你從不同的角度認識尼泊爾這個美麗的國度。

活動費用：3天行程 $186美金 (約台幣$5,952元)

Photo Credit: Paddle Nepal Facebook 分享 facebook

想要到世界各地去感受泛舟的樂趣？趕快計劃旅程吧！

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