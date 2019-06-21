美哭人的超清澈海景！全球８選一生必玩「透明獨木舟」

透明獨木舟玩法推薦：

澳洲透明獨木舟＃8 — 澳洲摩頓島

澳大利亞的摩頓島是全世界第三大的沙島，又稱海豚島的摩頓島可想而知是是海豚的聚集地，來到這裡，十之八九都有會見到這些可愛的海中動物。透明獨木舟在當地是非常盛行的水上活動，透過透明船底看魚兒在你腳下游過，還可以欣賞摩頓島沿海的大片沈船遺址，是不是很像神鬼奇航裡會出現的海盜場景，小編覺得超級有畫面感！

沖繩透明獨木舟＃7— 沖繩水納島

▲透明獨木舟體驗地點-沖繩水納島。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

暑假就是要留給海島，而沖繩水納島絕對會符合你所有的度假條件，有白淨的沙灘，一望無際的海，還有蔚藍的天空。乘上沖繩透明獨木舟，不需要潛進海水裡，也能享受跟大海的親密接觸。如果你覺得這樣還不夠，別擔心，在水納島你還可以玩香蕉船、帆傘、浮潛等更刺激的活動，快親自來看看沖繩的海水到底有多透明吧！

沖繩透明獨木舟＃6 — 沖繩石垣島

▲透明獨木舟體驗地點-沖繩石垣島。（圖／©Saori K/©JNTO） 分享 facebook

石垣島是日本沖繩縣的一座小島，島上擁有豐富多樣的自然生態，以及潔白的沙灘搭配湛藍海洋。石垣島是個度假天堂，除了在海灘上散步、曬太陽，你還可以划透明獨木舟出海，尋找各式熱帶魚，欣賞高達四百多種品種的珊瑚礁。從台灣到沖繩的飛行時間不到一個小時的，推薦給想要享受一趟悠哉假期，又沒有太多時間的你。

北海道透明獨木舟＃5 — 北海道支笏湖

▲透明獨木舟體驗地點-北海道支笏湖。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

位於日本北海道的支笏湖，湖岸線長達40公里，湖水透明度在日本是數一數二的，也時常被稱為日本最美的湖泊，非常適合乘坐船底透明的獨木舟，除了水裡的魚兒外，湖邊的景色更是讓人驚艷！

春夏秋冬各有其風味，都非常適合安排獨木舟行程。冬季時湖邊的山丘佈滿白雪，穿著保暖衣物在獨木舟上欣賞北海道風景，彷彿身在古代的日本。冬天在支笏湖中划獨木舟，絕對是個與眾不同的水上活動！

鳥取透明獨木舟＃4 — 鳥取浦富海岸

▲透明獨木舟體驗地點-日本鳥取浦富海岸。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

被日本海及大山圍繞的鳥取自然景觀壯觀，今夏在鳥取最新潮的水上活動便是透明獨木舟，乘著獨木舟暢遊海岸線，映入眼簾的是絕美的沿海礁岩跟近乎透明的海水。透明船身讓你能從腳邊看到海底景色，跟珊瑚礁與熱帶魚說聲Hi～

濟州島透明獨木舟＃3 —濟州島牛沼端

牛沼端河的兩側是熔岩冷卻後形成的堅硬必狀山溝，在這裡乘坐透明獨木舟，欣賞河岸兩側的特殊地形以及茂密樹林，悠閒的遊河也是一種享受。滑完獨木舟，你還可以前往正房瀑布，或是享受濟州島知名的柑橘大餐。身為自然保育園區，牛沼端的生態未被破壞，是河道這裡親近大自然，邊划船邊呼吸芬多精！

濟州島透明獨木舟＃2 — 濟州島月汀里

去過濟州島的人都知道這裡得海水有多清澈，月汀里海邊新推出的透明獨木舟也因此成功擄獲旅客的心，上船前教練會耐心教導簡單操作方式，讓初學的你也不必擔心。月汀里的大型白色風車跟及海灘的彩色椅子是知名的打卡景點，搭配天海一線的背景，保證讓你拍出美美帥帥的照片，還能po文向親朋行有炫耀一下！海邊附近有一條咖啡街，各式各樣不同風格的咖啡廳讓這裡添加不少特色，小編覺得坐在店內，點杯咖啡配上海岸景觀，也是一種享受。

濟州島透明獨木舟＃1 — 濟州島涯月邑

最近SJ的圭賢的新歌〈涯月邑〉正是以此為背景的歌曲，涯月邑（애월리）以海岸美景為名，它的沿岸美景被譽為是濟州島沿海公路最美的一段。除了透明海水，這裡的特別之處在於海底形狀特殊的黑色礁岩，乘著透明獨木舟能很清楚的欣賞這些水中奇石！很推薦大家可以到當地感受一下這首歌所描述的景色喔！

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