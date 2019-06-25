帶你窺探「各國全職旅遊Youtubers」的神秘世界！

【作者:ocgirl】

最近去了一趟韓國.之所以會這麼短不到一年的時間又來韓國是因爲胖胖收到韓國觀光局的邀請來參加活動+拍攝ㄧ些Youtube影片.除了我們還有十幾個來自加拿大、澳洲等的Youtubers.身為胖胖專屬攝影師的我（？）當然跟著來了⋯⋯

有很多人好奇我這次參加的到底是甚麼活動,這在業界有個術語叫“presstrip”.通常是各國各地的觀光局辦的”旅行團”,目的是推廣某些景點或活動，會邀請不同的媒體、而這次針對Youtubers.活動沒有付錢給我們，但有包機票、包吃包住，條件是受邀請的Youtubers三個月內必需上傳3支影片.第一次收到這種邀請我還以爲是詐騙集團呢！雖然我跟胖胖去年才去過韓國，還是抱著好奇的心去了.這次的活動當地報紙也有報導->http://www.koreatimes.co.kr/www/culture/2019/06/141_270098.html

圖／背包客棧 分享 facebook

(活動最後一天大家換上韓服的慶功活動)

除了參觀到很多上次沒去過的地方，最特別的還是跟很多其他Youtubers相處了一個禮拜的這件事.我原以為其他參加的人都跟我們ㄧ樣只是開個Youtube頻道開好玩的，後來才發現原來整團裡只有我跟胖胖是純玩票，其他人都是名符其實的全職socialinfluencers(現在socialinfluencers都要十八般武藝,從部落客到IG到Youtube到電視通通包辦,只是每個人focus的地方不太一樣).以下是這次參加的Youtubers:

加拿大:

Sam&AudreyTravelandFoodVideos

IstianaBestari

澳洲:

JordenTually

德國:

MiraDayot-FunnyPilgrim

俄國:

DianaDzhalalova

美國:

AllisonAnderson

DavidHoffman-Davidsbeenhere

TiffanyRealchan,Case&Isaac-Tiff&Case

胖胖-YellowProductions

哇!這麼多全職旅遊Youtubers!一邊旅行一邊賺錢,這不是很多人的dreamjob嗎？既然難得有機會跟這麼多Youtubers相處就把握機會來帶大家一窺Youtubers的神秘世界!!Youtubers到底每天在幹嘛?靠甚麼賺錢?

甚麼人當全職Youtubers

這次碰到的Youtubers大概分兩種，很妙的是剛好ㄧ種都是男生，一種都是女生.男生這一組之所以會當Youtubers都是因爲他們是「不旅行會死」的那種人.在我的朋友圈裡大家都覺的我很愛往外跑，但跟這些人比起來我根本就是個超級宅女！這些Youtubers都是自學生時代就當背包客，畢業後也無法忍受當朝九晚五上班族.來自澳洲的Jordan說他每年只有聖誕節回澳洲，其他時間都在世界各地，像這週韓國旅行結束就要飛去喬丹下一個工作.當問起為什麼會想當Youtubers時答案都是"因為想要分享旅行的經歷加上可以賺旅費繼續旅行".等下會再解釋Youtubers賺錢的方式,但這些背包客出身的Youtubers對旅行的「品質」要求都不高，當沙發客、吃路邊攤就很滿足了....

原文出處：旅遊Youtubers 的神秘世界

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