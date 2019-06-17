世界各國必去的10大地標建築，你去過幾個？

每個國家都有一些標誌性建築能夠讓人印在腦海里，標誌性建築是一個國家的名片和象徵，它代表著本國風格特色，通過標誌性建築就可以喚起對整個國家的記憶。一看到它就可以聯想到其所在的國家，例如美國自由女神像、巴黎埃菲爾鐵塔、埃及金字塔、悉尼歌劇院、中國萬裡長城等等。世界各國必去的10大地標建築，你去過幾個？跟著Skyscanner一起去看看吧！

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1. 美國-自由女神像（Statue of Liberty）

自由女神像是法國在1876年贈送給美國的獨立100周年禮物，位於美國紐約市哈德遜河口附近。自由女神像高46米，加基座為93米，重200多噸，是金屬鑄造，置於一座混凝土製的台基上。自由女神穿著古希臘風格服裝，頭帶光芒四射冠冕，七道尖芒象徵七大洲。右手高舉象徵自由的火炬，左手捧著《獨立宣言》；腳下是打碎的手銬、腳鐐和鎖鏈，象徵著掙脫暴政的約束和自由。一個多世紀以來，聳立在自由島上的自由女神銅像已成為美利堅民族和美法人民的友誼象徵，永遠表達著美國人民爭取民主、嚮往自由的崇高理想。

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2. 法國-埃菲爾鐵塔（Eiffel Tower）

埃菲爾鐵塔（法語：La Tour Eiffel Tower）於1889年建成，矗立在塞納河岸法國巴黎的戰神廣場，它是法國文化象徵之一、巴黎城市地標之一、巴黎最高建築物，被法國人愛稱為“鐵娘子”。埃菲爾鐵塔得名于設計它的著名建築師、結構工程師古斯塔夫·埃菲爾，全部由施耐德鐵器建造，全高300米，天線高24米，總高324米，由很多分散的鋼鐵構建組成，看起來就像一堆模型組建。其中鋼鐵構建有18038個，重達10000噸，使用鉚釘250萬個。除了四個腳是鋼筋水泥之外，全身都用鋼鐵構成，塔身總重量7000噸。塔分三樓，分別在離地面57.6米、115.7米和276.1米處，一、二樓設有餐廳，三樓建有景觀臺，從塔座到塔頂共有1711級階梯。

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3. 英國-大笨鐘（Big Ben）

大笨鐘建於1858年，是英國倫敦著名的古鐘，即威斯敏斯特宮中塔，英國國會會議廳附屬的鐘樓的大報時鐘的昵稱。安裝在西敏寺橋北議會大廈東側高95米的鐘樓上。大鐘由當年負責公務的專員本傑明爵士監製，故名“大本”。鐘重14噸，鐘盤直徑7米，時針和分針長度分別為2.75米和4.27米，鐘擺重305公斤，每走一小時，發出深沉而又鏗鏘的報時聲，每15分鐘響一次。1923年起，通過廣播，鐘聲遠及世界各地。

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4. 中國-萬裡長城（Great Wall）

萬裡長城是中國古代的軍事防禦工程。長城修築歷史可追溯到西周時期，發生在首都鎬京（今西安）的著名典故“烽火戲諸侯”就源於此。自戰國時期開始，修築長城一直是一項大工程。據記載，秦王使用了近百萬勞動力修築長城，占全國人口的1/20。長城資源主要分佈在河北、北京、天津、山西、陝西、甘肅、內蒙古、黑龍江、吉林、遼寧、山東、河南、青海、寧夏、新疆等15個區省市。長城連續修築時間之長，工程之大，施工之艱巨，歷史文化內涵之豐富，是世界其他古代工程難以相比的。

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5. 俄羅斯-莫斯科紅場（Red Square in Moscow）

紅場是俄羅斯首都莫斯科市中心的著名廣場，位於莫斯科市中心，西南與克裡姆林宮殿相毗連。原是前蘇聯重要節日舉行群眾集會和閱兵的地方。平面長方形，面積約4公頃。西側是克裡姆林宮，北面為國立歷史博物館，東側為百貨大樓，南部為瓦西裡不拉仁教堂，臨莫斯科河。列寧陵墓位於靠宮牆一面的中部。墓上為檢閱台，兩旁為觀禮台。

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6. 義大利-比薩斜塔（Leaning Tower of Pisa）

比薩斜塔是義大利比薩城大教堂的獨立式鐘樓，位於義大利托斯卡納省比薩城北面的奇跡廣場上。比薩斜塔從地基到塔頂高58.36米，從地面到塔頂高55米，鐘樓牆體在地面上寬度是4.09米，在塔頂寬2.48米，總重約14453噸，重心在地基上方22.6米處。圓形基地面積為285平方米，對地面的平均壓強為497千帕。傾斜角度3.99度，偏離地基外沿2.5米，頂層突出4.5米。1987年它和相鄰的大教堂、洗禮堂、墓園一起因其對11世紀至14世紀對義大利建築藝術的巨大影響，而被聯合國教育科學文化組織評選為世界遺產。

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7. 印度-泰姬陵（Taj Mahal）

泰姬陵是印度知名度最高的古跡之一，在今印度距新德裡200多公里外的北方邦的阿格拉（Agra）城內，亞穆納河右側。是莫臥兒王朝第5代皇帝沙賈汗爲了紀念他已故的皇后阿姬曼·芭奴而建立的陵墓，被譽為“完美建築”。泰姬陵由殿堂、鐘樓、尖塔、水池等構成，全部用純白色的大理石建築，用玻璃、瑪瑙鑲嵌，絢麗奪目、美麗無比。有極高的藝術價值。2007年7月7日，成為世界七大奇跡之一。

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8. 荷蘭—風車（Windmill）

人們常把荷蘭稱為“風車之國”，荷蘭是歐洲西部一隻有一千多萬人口的國家。它的真正國名叫“尼德蘭”。“尼德”是低的意思，“蘭”是土地，合起來稱為“低窪之國”。荷蘭全國三分之一的面積只高出北海海面1米，近四分之一低於海平面。因為地勢低窪，荷蘭總是面對海潮的侵蝕，生存的本能給了荷蘭動力，他們築壩圍堤，向海徵地，創造了高達9米的抽水風車，營造生息的家園。溝荷蘭風車猶如童話世界撲朔迷離，旋轉延伸彎曲，看似靜止卻充滿動感。

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9. 巴西-救世主耶穌基督像（ Jesus Christ）

巴西基督像是一座裝飾藝術風格的大型耶穌基督雕像，位於巴西裡約熱內盧，俯瞰著整個裡約熱內盧市，是該城市的標誌。它張開雙臂歡迎來自世界各地的遊客，是巴西人民熱情接納和寬闊胸懷的象徵，也是世界最聞名的紀念雕塑之一。這尊雕像體積龐大，有200噸重，左右手的指間距達23米，雕像中耶穌基督身著長袍，雙臂平舉，深情地俯瞰山下裡約熱內盧市的美麗全景，預示著博愛精神。

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10. 阿拉伯聯合大公國-阿拉伯塔酒店（Burj Al Arab）

全世界最豪華的酒店當數阿聯酋杜拜的泊瓷酒店，又稱阿拉伯酒店，它是世界為數不多的七星級酒店之一。位於中東地區阿拉伯聯合大公國國杜拜市。這座看起來好像是正在進行中的帆船形象的酒店建在海濱的一個人工島上，是一個帆船形狀的塔狀建築，一共有56層，321米高，由英國著名設計師W·S·Atkins設計。到過阿拉伯酒店之後，才會體會到真正意義的金碧輝煌。

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