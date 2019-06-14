體驗各地時尚！世界５個最好購物的城市

相信這世上有很多人都是購物狂，可能並不是真的愛購物，而是喜歡到各個不同地方單純的逛逛街，看看不一樣的時尚，探索不一樣的設計，感受不一樣的國家創意不論是真的愛上街購物的你或是喜歡櫥窗購物Skyscanner篩選了5個最好逛的國家，希望提供你夏日旅行購物的好點子。

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1.首爾

韓國不論是在彩妝還是服飾上，快數興起的成果是大家有目共睹的。韓國現在除了保留原有的快速平價時尚之外，也極力發展各式時尚精品。從穿的、擦的、甚至到生活小物韓國年輕設計師們都試圖突破前為，帶領韓國時尚到新的階段。韓流可以說是國際時尚的新勢力，理所當然的被譽為最好購物的城市之一囉！到首爾絕對不可以錯過弘大，在這裡除了可以找到像是Aland和Stylenanda大型的平價商店之外，由於是韓國讀藝術系學生的聚集之地，在周邊也可發現許多平價的古著商店或平價但兼具時髦感的衣著。除了平價設計之外，時尚迷們當然不可以錯過關心韓國新興設計師作品的行程囉！在首爾你絕對不能錯過江南，在江南你可以一探究竟像是Low Classic、Rare Market、Gental Monster….等等的韓國新品牌。除此之外，梨泰院是時下韓國潮流男女們最喜歡聚集的地方，也因為如此越來越多年輕的新品牌也在這裡開幕，愛探索新品牌的你不仿可以再花時間到此走走喔！

弘大Stylenanda 圖片來源Flickr＠artjouer street art 分享 facebook

2.柏林

柏林，一個新與舊結合的城市，在這你可以發現過往時代留下的美好，同時也可以感受超出現代的摩登感，而在這城市裡你可以找到不論是古著還是新設計的無限有趣的事物，是你花上3天3夜也逛不完的驚奇城市。Mitte區可以說是柏林最好玩的地帶，在google map上觀看這個地帶雖小，但實際逛起來你可能兩天都無法完成的購物之旅喔！在Mitte區除了逛像是Voo Store一般的複合式潮流店或是Hotel ULTRA一樣的概念店之外，也可以不期而遇的遇見一些平價的古著店！有旅行時間限制的人，一定要從Mitte區下手喔！此外，若你有機會在柏林度過週末，建議可以前往Strasse des 17 Juni Flea Market或是Mauerpark Flea Market市集，裡面隱藏了許多獨一無二的二手古董，而且價錢都不是太昂貴，但不要忘了前來前，先查看一下營業時間喔！免得錯過了！

Mitte區 圖片來源Flickr＠PROLa Citta Vita 分享 facebook

不論是對於西方人或亞洲人而言，自古以來東京就是一個充滿創新思維的城市。帶有日式獨特封為的設計在東京隨處可見。不論是生活小物的設計還是服飾，日本人極簡精緻的設計精神讓人愛不釋手。表參道除了有國際高檔精品街之外，更了有許多國內外小店隱身在各處，建議可以從原宿逛起，慢慢的逛至表參道，若還有些時間也可以繼續走向青山或涉谷，在這延途上有逛不完的個性小店，等你發掘！但如果你的時間十分緊迫的話，沒有太多時間好好的逛，建議可以直接到新宿，由於它幾乎集結並縮小了表參道上大多特色商店，在這你可以有效的逛完你計畫拜訪的店家。

新宿 圖片來源Flickr＠Wilhelm Joys Andersen 分享 facebook

倫敦，無庸至於的以迎領街頭時尚潮流大半世紀了，它的時尚地位無人能比！在這城市裡，除了可以看到迎領潮流的人，更可看到不同層面的時尚。如果你熱愛帶有英國的濃濃流行時尚，那直接衝到倫敦市區就對了！從滿區精品的Green Park車佔逛起，到整排百貨公司的Bond Street，最後走到快速時尚的集結區Oxford Circus，讓你一天快速逛完各個不同階層的時尚好店。但若你不喜歡主流的流行趨勢，熱愛個人風格強烈的英倫街頭風，建議可以往東倫敦走，從Liverpool Street車站延綿到Old Street可以說是英國創意產業的集散地，除了在這裡可以找到設計師獨立品牌外，更可以找到許多設計小店與古著店，愛尋寶的人你一定會愛死這裡。

Oxford Circus 圖片來源Flickr＠PROGary J. Wood 分享 facebook

精緻與細膩的時尚，相信是許多人對巴黎的直接聯想。注重小細節的工藝不單單時尚迷們迷戀巴黎的主要原因，而巴黎的浪漫風情不定期的激發新的創新理念，更使人流連外返。來巴黎相信許多人對是為了巴黎的百年精品來訪，衝著精品來訪的人除了可以逛著名的香榭大道外，也別忘了前往Le Palais Royal，事實上Le Palais Royal集結更多厲害的精品店，想節省時間的人不仿可以直接前訪。相反的，若你不是特別著迷法國高檔精品，反倒喜歡喜歡法國小設計師的浪漫年輕作品的話，建議可以到瑪黑區走走，瑪黑區的小巷內隱身了許多設計小店，讓人逛一天都無法全部探索完，喜歡設計小店的人可別錯過了！

瑪黑區的小巷內 圖片來源Flickr＠vivreabruxxl 分享 facebook

喜歡設計和時尚的人，是否看完以上介紹有種想快點訂張機票直接飛往該城市的衝動呢？別忘了！

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