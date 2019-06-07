80天環遊世界計劃！從台灣向東走 省下驚人的旅費與時間

環遊世界是許多人的夢想，然而這個夢想是需要精密的安排的，在繁瑣的訂票過程與安排行程中，許多人會選擇不斷的延期這夢想！但是，反思比起旅遊專家菲利亞福格生處的18世紀，得花上80天才能環遊世界，且其中的64天是花在交通上，就覺得我們應該更有勇氣與毅力去實現夢想。事實上，現在卓越的科技可幫有環遊世界夢想的人省下驚人的旅費與寶貴得時間。現在80天的環遊世界之旅，只需花上55小時的交通時間，其餘的77天我們可以好好享受不同國家的人文風情，趕快跟著Skyscanner一起走吧！

在了解80天的現代環球旅行規劃之前，不如先看看菲利亞福格是怎麼利用智慧與毅力，克服旅遊科技較不發達的旅遊模式吧！他對夢想不妥協的精神真的使人敬佩！

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第一站：洛杉磯

環遊世界的第一站，不仿可以選擇洛杉磯，感受美國西岸文化的奢華，而到此，你一定要到比佛利山一探究竟美國時尚和到環球影城看看拍片現場…..等等。最後，千望別萬了體驗洛杉磯夜生活，感受美西瘋狂的派對文化。

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第二站：聖克拉拉

體驗美國快速的生活腳步後，一起到古巴體驗南美洲的熱情文化，慵懶的生活步調很難讓人不愛上聖克拉拉，難怪這裡是許多美國人度假首選勝地之一。到此你必須到聖克拉拉海邊踏踏海浪，在聖克拉拉隨意走走探索城市每個角落也是必須。你會在旅程中逐步了解瞭解古巴與美國密不可分的歷史關係，來場探索南美洲歷史之旅是環遊世界必須來的其中一站。

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離開了腳步慵懶的聖克拉拉，你或許會想念大都會的便利，不如就到國際大都市紐約看看吧！回到生活步調快速的大都會，到紐約感受帶有點摩登未來的生活態度，體驗大都會繁忙中的各種可能性，或許你會在這來場紐約式的浪漫邂逅。

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離開象徵摩登生活的紐約，來感受與紐約文化相近但截然不同的文化氛圍吧！到倫敦感受老都市的城市文明，感受傳統英式文化的美好，看看英式老建築與體驗英式傳統午茶文化。除此之外，也別忘了拜訪倫敦各大美術館，由於倫敦是美國與歐洲的中間樞紐，來自歐洲各地與美國的藝術家經常在此辦展。

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第五站：杜拜

杜拜，是從歐洲回到亞洲許多航空公司必停留的地區，在回到亞洲之前，不仿可以在杜拜多做停留一下，實際去體驗，杜拜人如何在沙漠裡創造出黃金國度，並來場瘋狂的沙漠探索之旅。

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第六站：峇里島

經過長時間文化的洗禮，相信大家難免會有些疲憊，在環遊世界的最後一站，不仿可以選擇 峇里島，親近海洋與森林，好好休息一下，沈澱旅遊所學與所看，甚至你可以到此參加瑜伽體驗營找到身心靈的平衡，在旅途的最後一站放鬆的好好休息。

圖片來源：Flickr@Thomas Depenbusch 分享 facebook

從台灣一路往東走，按這上面建議的行程，我們大約花51小時左右的時間就能完成環遊世界一周的夢想，人一生只活一次，有環遊世界的夢想，不如趁現在行動！

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