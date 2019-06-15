因為不想再哭，所以把自己丟到路上 (下)

【作者:tree06】

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(HochiMinCity,Vietnam)

到底要花多久的時間才可以真的結束悲傷？混在悲傷裡久了會讓自己忘記自己，不知道自己為什麼出現在現在的這個地方，不知道為什麼眼淚會一直再積水、一直積水，明明拿衛生紙擦過了，又積水，擦完又積水。不斷從眼球裡滴下來的眼淚，搞得眼睛變得好像被人打過一拳一樣。畫了淡妝想把這雙腫起來的眼睛弄得好像沒哭過一樣，不想被人發現自己的弱點，竟然這麼脆弱，然而畫完之後眼淚又開始滴，好像被下罟。妝當然就是沒了，像小孩子在公園裡吹得泡泡一樣在空氣裡消失不見。

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(推著冰淇淋的小攤販，覺得好累又好可愛)

走在越南的街道上，亂晃亂走，晚上和背包客棧的人閒聊喇低賽，隨便都可以當朋友，什麼都可以聊，因為完全不認識彼此，都還是陌生人，然而這種時候反而珍貴，因為彼此都不需要假裝自己是誰都沒包袱，因為都在旅行的路上下一秒就分道揚鑣了，什麼都可以講什麼都好像可以說，感覺特別輕鬆。閒扯久了，有一瞬間還真的忘記阿嬤過世的事，有一瞬間還以為自己都沒問題了，有一瞬間還以為自己不再是單身狗，在愛的世界裡裸體游泳像鳥一樣飛來飛去，回頭終於有個鳥窩可回。這就是為什麼曖昧那麼吸引人，因為一下有一下又沒有的那種感覺，一來一往無形之中感受到的那種好像愛的感覺，既真實又虛幻，反道莫名其妙地安心。寂寞就像悲傷一樣都是會吃人的東西。

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(CafeApartment咖啡公寓。

有電梯!但如果你是運動健將，你想減肥，或者你無感就忽略。)

我曾經看過一篇文章，說命這個字的組合就是一條槓打在人身上，代表每個人一生都會至少遇見一件傻眼的事情讓自己嚇暈或者嚇死，也可以說是天崩地裂。坦白講在阿嬤過世以前，我是一個對死亡這種事情十分無感的人，我認為大家到頭來都會死，只是遲早的事情，所以不要用死跟我說什麼屁。我認為我們都只是蝸牛肉暫時住在蝸牛殼，我們都是一群假裝自己是蝸牛肉的量子原子宇宙元素。然而，當我真的遇到了死亡，和它交手，卻讓我從此整個人面臨幾乎崩潰的地步。腦袋好像當機，完全不知道要做什麼，呆在原地像智障一樣只會滴淚，進而延續下去，開始不知道自己到底要什麼，還可以做什麼。人生一切好像都變得沒這麼重要。

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(Vietnam，販賣榴槤的小店，無敵可愛)

不知道是經期來了還是怎樣，昨天一整天非常毛躁，跑來跑去，一下和大家說老娘要滾出胡志明市了，下一秒又想說那我到底要滾去哪，還是在待一天好了？結果今天一早瞄手機看了時間想說算了管他的，還是先睡再說。

然而我發現這就是傳說中的心神不寧。每個人面對悲傷的方式都不同，而觀察自己我發現我面對悲傷的方式竟然是講話。舉凡講屁話、講幹話、開玩笑、家常閒聊，什麼都講也沒什麼尺度，誰都可以當朋友。看見大家笑得很嗨我也很嗨，因為這樣我就可以忘記一些心裡很難過的事情。比如說，喔，沒有人在家裡等我了，因為阿嬤不在了。比如說我沒辦法再趴在阿嬤的肚子上打盹。比如說我沒辦法再和阿嬤扯屁了。比如說我沒辦法在旅行的時候因為想阿嬤而打電話給她，因為電話另外一端根本不會有人接電話(可能有，但那也不是她)。我想起之前在印度泡了一年多，從來沒有人可以聯繫得上我，也沒人知道我在哪，所以都是我主動打電話給阿嬤，而且都是在一種很特別的時間點(搞得很像情色電話呵呵)，基本上是時差的關係，但主要是我個人的心情。我想打就打不想打就不打，突然想掛電話不想講了就掛掉。我想起之前每次打電話給阿嬤，要掛斷電話的時候我說阿嬤掰，她會拉長音笑著說乖孫掰掰，然後我說掰掰，她又會繼續說掰掰，然後我又再說掰掰，她又一邊偷笑一邊說掰掰，直到我說阿嬤賣鬧！她才笑著說好啦好啦掰掰啦乖孫要乖。...

原文出處：(2) 因為不想再哭，所以把自己丟到路上。

延伸閱讀：因為不想再哭，所以把自己丟到路上。

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