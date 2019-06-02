參訪「韓國世界文化遺產」水原華城、昌德宮建築群

【作者:alan691102】

前言

忙碌的工作之餘，剛好有幾天休假，去膩了日本，想想距離上次到韓國大邱慶州已經是三年前了，大邱的驚喜度實在不高，所以完成大邱之旅後，遲遲沒再安排韓國之旅，剛好長榮機票特價，來場韓國首爾首次見面，既然來到首爾，一定要把能去的世界遺產逛一逛，結論是首爾的夜生活的確深得我心，我指的是弘大周邊夜市街頭表演，個個都精彩，當然韓國人還是依舊熱情，例如我在江南區找一間蔬食餐廳，一位修理皮鞋的阿糾西放下手邊工作帶我到公車站，還上車提醒司機讓我下車的站牌，車上一位大學生更是熱心的帶我走到餐廳，喜歡這樣的人情味，就算語言不通，還是願意幫忙外國人的熱情，我銘記在心。

1.宗廟(於1995年登錄)

如果看過首爾五座宮殿的任何一座後，可能會覺得這座建築沒什麼看頭，她的歷史意義大於實質上的建築。她是以儒家為統治基礎下，建立祭祀朝鮮王朝歷代國王、王后的祠堂，宗廟內的重要建築包括正殿和永寧殿，正殿為全世界最大的14世紀單一木造建築，朝鮮君王祭拜祖先時的宗廟祭禮與祭禮樂也登入聯合國教科文組織人類無形文化遺產。正殿內供奉太祖以及歷代具有功績國王和王后的神位49位，平時正殿是不開放參觀，只有在舉行祭典時才開啟正殿大門，當然參觀宗廟一定要參加導覽(週六除外)，當日參加中文導覽的成員包含我和另外兩位對岸同胞，我們三人跟著專業的中文導覽員，為我們詳盡說明宗廟裡的點滴故事。

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2.昌德宮建築群(於1997年登錄)

昌德宮是現存朝鮮宮殿中保存最完整的一座，依山而建，又帶有中國風水元素。其中仁政殿和後苑是參觀的重點，前者是昌德宮的正殿，是舉行國王登基、接見外國使者等重要儀式的地方。後苑是從前國王的後花園，占整個宮殿的60%，面積遼闊，後苑在古代是供王室成員休憩的地方，園林裡建有芙蓉池、愛蓮池、演慶堂等重要古蹟。

我在出發前，在昌德宮的網站先預訂每日50名的後苑中文導覽，線上刷卡，憑著QRcode就可以入內，當然要先買進入昌德宮的門票，當天帶領我們遊覽後苑的中文導遊非常盡責的一一介紹後苑的建築和典故，收穫很大，唯一美中不足的是當天非常熱，連當地人都受不了這樣炎熱的氣溫，不過還好後苑建築物有些陰涼處。

昌德宮是我心心念念很久的世界遺產古蹟，也因為她是世界遺產成員之一，只參觀了這座宮殿後，其他宮殿就沒去了，無法比較差異性，但遊歷這座宮殿就夠了，因為還要保留體力逛其他的古蹟，切記：一定要參加後苑導覽，才可以知道更多歷史典故。

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3.水原華城(於1997年登錄)

此古堡是朝鮮第22代王正祖將父親的陵寢遷移至水原時所興建的城郭建築，城牆堅固，具備軍事功能，也顯現出當時的建築藝術之美。此外，亦曾作為＜大長今＞古裝劇場景的華城行宮也是一大知名景點，行宮前的廣場除了是表演場地外，也是大人遛小孩的絕佳場地。

出發前看了多篇網路遊記，大家都提到想走完6公里的城堡，需要花1.5至2小時，我想不同於一般旅人，我打算用鐵馬繞行整座華城，輕鬆些，又可以遊走在古與今的邊緣上，租借了鐵馬後，按圖索驥到處趴趴走，無奈，後來來個大迷路，只騎了半座華城，趕回華城行宮觀賞下午兩點開演的民俗表演。除了宏偉的城堡建築工藝，我更愛行宮廣場前的演出，上午11點是武藝24技表演，週六下午2點是傳統宮中舞蹈雜技表演，如果想看精湛的演出，可能會失望，但如果是觀賞表演者和民眾的互動氣氛，卻是十分融洽趣味。...

原文出處：我所遊歷過的韓國世界文化遺產--第二彈

延伸閱讀：布達佩斯：風華再現

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