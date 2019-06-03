親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界那麼大
航空．郵輪
大陸．港澳
歐洲
東南亞．西亞／亞洲
美洲
澳洲．大洋洲
非洲

NBA文字直播／G2壓著勇士打 暴龍次節領先達雙位數

忌憚韓粉「三水合一」 綠營又酸又逼韓國瑜…卻滅不了紅衫再起

另類的旅遊！到世界各國當志工：去澳洲種樹、羅馬尼亞探訪遺跡

2019-06-03 09:00Skyscanner

想要在探索世界之餘，也為這個世界盡點心力？除了在背包裡多帶些鉛筆文具，送給當地偏鄉的小朋友之外，你還能到各地去當志工，運用自己的專長服務大眾做公益哦。Skyscanner為你整理了一些志工旅遊的路線，讓你將滿滿的愛散播到世界各地！

分享

街童音樂營，印尼

如果你是個熱愛音樂，又或者具有樂器、樂曲甚至舞蹈的基礎，印尼的街童音樂營就非常適合你。這個志工專案主要是針對當地因為家庭因素或其他問題，而無法就學或受到妥善照護的兒童，教導並為他們安排一場音樂演出；透過活動的過程同時讓兒童們學習藝術、繪畫以及團體合作的精神，也希望讓當地人開始重視這群孩子們的教育發展。

分享

運動&衛教計畫，坦尚尼亞

前進到非洲坦尚尼亞，跟熱情的孩子們一起踢足球吧。藉由教導當地兒童最喜愛的足球運動，作為對抗愛滋等疾病的工具，是此計劃的軸心；而這個位於坦尚尼亞的Zanzibar小島，不僅擁有豐富的民俗文化，居民也是十分純樸友善，擔任志工的期間，除了訓練與陪伴小朋友之外，你更可以有機會學習當地的烹飪、竹編、紮染及hanna身體彩繪等，也有許多豐富的文化遺產等你去造訪哦。

分享

環保志工營，澳洲

我們都知道環境保護是現在刻不容緩的議題，那你何不到擁有豐富自然景觀的澳洲去，與世界各國的志工一起實踐環境保育工作？這個環保志工計劃分佈在澳洲不同的省份，志工們可以自行選擇地點，其工作內容除了栽植樹木、清除雜草跟步道修築之外，也會進行動植物的生態調查，以及頻臨絕種動植物的保護，就讓我們透過志工旅行，一起能為地球盡點微薄之力吧。

分享

 竹林復育計畫，日本

深受台灣人喜愛的日本，其豐富的文化、美食以及讓人買不停手的購物體驗，總讓人忍不住一去再去，這一次就讓我們結合志工活動與旅遊，一起來造訪充滿詩意的日本竹林，並協助復育及建造環保竹屋吧。Minamata小鎮是個環保建築的先鋒，除了嚴格地進行垃圾分類，更不斷的栽種及復育林地，在這裡你將會透過勞動來學習環境保育及綠色建築的概念。

分享

考古學志工營，羅馬尼亞

你喜歡歷史及古文物嗎？還是嚮往考古學家到處探訪遺跡的樂趣？到充滿中世紀文物的外西凡尼亞(Transylvania)來，你可以跟專家們一起挖掘寶物，進行古陶器的修復，還有機會參觀吸血鬼德古拉的神祕城堡，造訪擁有豐富的古蹟及有趣建築的錫比屋小鎮，讓你能更深入的了解羅馬尼亞的歷史背景。

分享

農作採收營，蒙古

一邊當志工，還能一邊體驗蒙古風吹草低見牛羊的草原風情，這是多麼棒的機會啊！主要工作內容是到蒙古的有機農場去參與採收計畫，協助農民進行採收、分類及後續儲存的工作，而其所栽種生產的蔬果，則將捐贈給當地約100戶的貧困家庭。在你下田參與農作及陪伴當地小朋友玩樂的同時，更有機會居住在傳統的蒙古包中，與來自世界各地的志工們，一起享用豐盛的草原美食，在滿天星斗的陪伴下安然入睡。

分享

想到國外當志工的方式很多，你可以上志工人力銀行搜尋，在不同單位的協助安排下，參與不同的服務計畫，你也可以在Lonely Planet的旅遊指南上，搜尋到旅遊地點的志工需求單位，在旅行途中自行前往洽詢。無論如何，出發前記得鍛鍊好自己的身心，才能當一枚稱職的志工暖男喔！

推薦閱讀：如何盡情享受旅程同時做一個負責任的旅人？

想知道更多精彩熱門旅行資訊，請上「Skyscanner」　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

蒙古澳洲印尼

Skyscanner

Skyscanner是全球頂尖的旅行比價平台，提供便宜機票、特價飯店及租車服務的比價及預訂。實時比較超過數百萬個航班、過萬間酒店、超過三萬個機場和多家租車公司，在幾秒內為您搜尋最優惠的價格。你還可在Skyscanner訂閱特定日期，特定航線的價格變動提醒，當機票價格變動時，自動發送通知。Skyscanner的網站和App上還有更多比價功能等你來發掘！
WEB：Skyscanner ｜ FB：Skyscanner粉絲團

相關新聞

參訪「韓國世界文化遺產」水原華城、昌德宮建築群

2019-06-02 09:00

最愜意的享受！ 一起入住10大世界頂級海景民宿

2019-05-31 10:01

閨密之旅好放鬆～ 到世界各地做Spa去！

2019-05-29 12:05

10個旅行常犯的的錯誤大剖析！

2019-05-27 09:00

旅遊必看！竊盜扒手都走開「防盜密技」大公開

2019-05-26 10:00

照過來！各國最省換匯方式、換錢地點告訴你

2019-05-20 10:18

台大生帶你413天環球日記！日常即冒險 (上)

2019-05-20 09:00

爸、媽，我想去打工度假！說服父母完全指南

2019-05-20 08:00

停飛衝擊擴大！遠航宣布取消日韓陸8航線 31班看這裡

2019-05-18 18:46

出外旅遊超有用！世界各國的打招呼方式

2019-05-15 09:00

精打細算！出國旅遊 如何給對小費不吃虧

2019-05-13 11:46

湖光山色太迷人！瑞士鐵路12日遊　結合健行的半自助行程

2019-05-12 09:00

浪漫的極光之旅！在加拿大遇見絕美的自然景象

2019-05-11 10:00

鬼斧神工「世界10大奇觀」迷人又震撼的自然之美！

2019-05-09 18:56

世上最差勁的遊客！全球最不受歡迎的6個國家出爐

2019-05-09 10:15

如果香格里拉消失了.. 沒到過的，總是最美！

2019-05-08 22:01

孤獨星球2019 全球最佳旅行國家榜單出爐！快來看看誰上榜

2019-05-08 10:58

全球10大有趣「拱門」 見證大自然的神奇力量

2019-05-06 11:16

信仰是什麼？在各國旅行後我看到的信仰

2019-05-05 09:00

致畢業生！畢業旅行要注意的５件事

2019-05-03 21:00

去旅行減壓！ 這8個「天然絕美」旅遊地最適合你洗滌心靈

2019-04-22 09:03

帶著愛情去旅行！ 全球「6大浪漫勝地」留下美好記憶

2019-04-19 10:51

好好享受旅程 教你如何選擇正確旅伴！

2019-04-17 20:58

小資旅行也享受！全球精選６大「消費較低」的海島推薦！

2019-04-15 10:00

喚醒舌尖上的味蕾！　全球10大美食城市大公開

2019-04-12 11:56

體驗潛水不用飛太遠！精選13個亞洲旅遊潛水體驗勝地

2019-04-12 09:00

影／世界最大洞穴可容紐約市 英探險隊發現超深地下河

2019-04-11 22:00

攻略／2020農曆春節葡萄牙之旅 「5張」商務艙機票之規劃心得

2019-04-09 22:40

旅行減減壓！這８個旅遊地最適合「洗滌心靈」

2019-04-05 12:00

全球6大必玩海島 準備瘋狂一夏！

2019-04-03 10:00

「旅行的夢魘」不斷相遇後離別　靜等覆蓋的美好回憶

2019-03-30 21:00

螃蟹、龍蝦哪裡吃！海鮮控必嚐各國７大海鮮聖地

2019-03-29 12:00

2019「旅行者之選」最佳旅遊目的地 台北獲選亞洲前22名

2019-03-27 22:12

全球最受歡迎「10大博物館」出國必訪清單！

2019-03-27 09:00

城市探險限定！ 遊京都 訪紐約 玩賞頂級酒店

2019-03-25 22:03

睽違2年！帛琉水母湖重開放 看「黃金水母漂浮模樣看起來超療癒！

2019-03-20 17:40

打造你的夢想清單！挑戰實現這10個新旅行目標吧

2019-03-20 11:07

孤獨星球2019全球最佳旅行國家榜單出爐！快來看看誰上榜

2019-03-18 09:01

盤點世界各國８個超有趣「交通工具」

2019-03-11 09:00
看更多

熱門文章

影／匈牙利多瑙河觀光翻覆 南韓團34人已知7死20失蹤

2019-05-30 07:59

與香草攜手成為日本最大廉航 樂桃促銷機票688元起

2019-06-02 13:00

10個旅行常犯的的錯誤大剖析！

2019-05-27 09:00

走跳世界／在地人激推的「帛琉美食」

2019-05-21 12:01

你吃素嗎？快來這裡住「素」！

2019-06-01 11:50

雞排+珍奶當道！紐約瘋亞洲風味炸雞

2019-05-30 10:22

多瑙河夜翻船 南韓遊客7死19失蹤

2019-05-31 10:40

小嶋陽菜超美床照、浴照在這裡拍的！入住荒涼峽谷中，比海島飯店還享受

2019-05-30 11:08

飯店一晚４萬還不一定能住　來這裡還要半年前提出申請

2019-05-23 19:05

旅遊必看！竊盜扒手都走開「防盜密技」大公開

2019-05-26 10:00

忍不住想入手了！ 曼谷復古市集　超狂擬真動物水果造型包

2019-05-27 21:02

一生絕對要去一次！全球6大美到令人感動的追極光最佳地點推薦

2019-05-25 20:46

高雄該不該蓋新機場？航空業者不同調

2019-05-25 08:00

陸土豪才住得起的「垂直森林」正熱 遭調侃買房難逃這些命運

2019-05-18 20:00

走跳世界／圖恩閒步 著迷瑞士慢活小鎮

2019-05-28 01:12

恐怖極了！ 揭密非洲原始部落裡的奇特習俗

2019-05-22 10:04

西伯利亞航空首航台灣 台北直飛海參崴不到4小時

2019-05-24 22:00

走跳世界／深入奇異果產地 紐西蘭超有感之旅

2019-05-29 10:01

就因為它！2019最佳旅行國家 上演觀光客大逃殺

2019-05-20 10:20

什麼叫熱到爆？ 雲南玉米田被曬到「自爆」成爆米花

2019-05-21 10:16

「冰與火之歌」鐵粉自駕全攻略！南北縱貫克羅埃西亞(上）

2019-05-30 22:00

不用花大錢也能到海島度假去！4 個妳一生一定要去的亞洲「度假小島」

2019-05-25 23:34

最愜意的享受！ 一起入住10大世界頂級海景民宿

2019-05-31 10:01

情侶走訪德國！海德堡及內卡河巡禮　美到整個人都快要飄起來

2019-06-02 22:00

世界那麼大／法國「凡爾賽宮」窺探歐洲最強王室的生活

2019-06-01 22:00

新加坡航空推線上夏季旅展 玩澳洲來回含稅2萬有找、新加坡9千有找

2019-05-26 14:44

三熊友達號彩繪機滿2周年！6月底前「高雄-熊本」來回未稅7千有找

2019-06-02 12:30

好美！建築大師貝聿銘去世享壽102歲 多件驚世巨作傳世

2019-05-17 10:40

暑假出國撿便宜 酷航限時促銷1,688元起

2019-05-27 12:27

AirAsia高雄飛克拉克8/1開航 即起開賣單程未稅488元起

2019-05-29 11:59

北韓爆非洲豬瘟！南韓來台班機100%檢查手提行李

2019-06-01 12:30

閨密之旅好放鬆～ 到世界各地做Spa去！

2019-05-29 12:05

照過來！各國最省換匯方式、換錢地點告訴你

2019-05-20 10:18

鐘塔、噴水池、拱門長廊.. 「2019瑞士伯恩」整座城市都是世界文化遺產

2019-05-23 22:01

航廈變「氣功場」…全台蚊子機場 不是恆春最慘

2019-05-21 09:30

夏天就是要度假！普吉島自由行必去景點攻略

2019-06-02 10:00

世上最差勁的遊客！全球最不受歡迎的6個國家出爐

2019-05-09 10:15

刺激好玩！盤點全球 5 大超人氣主題樂園 童心未泯的你絕對要衝一波

2019-05-26 08:17

保證不無聊! 到泰國曼谷家庭旅遊 首選8處必訪景點

2019-05-20 20:12

參訪「韓國世界文化遺產」水原華城、昌德宮建築群

2019-06-02 09:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top