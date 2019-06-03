另類的旅遊！到世界各國當志工：去澳洲種樹、羅馬尼亞探訪遺跡

想要在探索世界之餘，也為這個世界盡點心力？除了在背包裡多帶些鉛筆文具，送給當地偏鄉的小朋友之外，你還能到各地去當志工，運用自己的專長服務大眾做公益哦。Skyscanner為你整理了一些志工旅遊的路線，讓你將滿滿的愛散播到世界各地！

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如果你是個熱愛音樂，又或者具有樂器、樂曲甚至舞蹈的基礎，印尼的街童音樂營就非常適合你。這個志工專案主要是針對當地因為家庭因素或其他問題，而無法就學或受到妥善照護的兒童，教導並為他們安排一場音樂演出；透過活動的過程同時讓兒童們學習藝術、繪畫以及團體合作的精神，也希望讓當地人開始重視這群孩子們的教育發展。

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運動&衛教計畫，坦尚尼亞

前進到非洲坦尚尼亞，跟熱情的孩子們一起踢足球吧。藉由教導當地兒童最喜愛的足球運動，作為對抗愛滋等疾病的工具，是此計劃的軸心；而這個位於坦尚尼亞的Zanzibar小島，不僅擁有豐富的民俗文化，居民也是十分純樸友善，擔任志工的期間，除了訓練與陪伴小朋友之外，你更可以有機會學習當地的烹飪、竹編、紮染及hanna身體彩繪等，也有許多豐富的文化遺產等你去造訪哦。

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我們都知道環境保護是現在刻不容緩的議題，那你何不到擁有豐富自然景觀的澳洲去，與世界各國的志工一起實踐環境保育工作？這個環保志工計劃分佈在澳洲不同的省份，志工們可以自行選擇地點，其工作內容除了栽植樹木、清除雜草跟步道修築之外，也會進行動植物的生態調查，以及頻臨絕種動植物的保護，就讓我們透過志工旅行，一起能為地球盡點微薄之力吧。

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竹林復育計畫，日本

深受台灣人喜愛的日本，其豐富的文化、美食以及讓人買不停手的購物體驗，總讓人忍不住一去再去，這一次就讓我們結合志工活動與旅遊，一起來造訪充滿詩意的日本竹林，並協助復育及建造環保竹屋吧。Minamata小鎮是個環保建築的先鋒，除了嚴格地進行垃圾分類，更不斷的栽種及復育林地，在這裡你將會透過勞動來學習環境保育及綠色建築的概念。

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考古學志工營，羅馬尼亞

你喜歡歷史及古文物嗎？還是嚮往考古學家到處探訪遺跡的樂趣？到充滿中世紀文物的外西凡尼亞(Transylvania)來，你可以跟專家們一起挖掘寶物，進行古陶器的修復，還有機會參觀吸血鬼德古拉的神祕城堡，造訪擁有豐富的古蹟及有趣建築的錫比屋小鎮，讓你能更深入的了解羅馬尼亞的歷史背景。

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一邊當志工，還能一邊體驗蒙古風吹草低見牛羊的草原風情，這是多麼棒的機會啊！主要工作內容是到蒙古的有機農場去參與採收計畫，協助農民進行採收、分類及後續儲存的工作，而其所栽種生產的蔬果，則將捐贈給當地約100戶的貧困家庭。在你下田參與農作及陪伴當地小朋友玩樂的同時，更有機會居住在傳統的蒙古包中，與來自世界各地的志工們，一起享用豐盛的草原美食，在滿天星斗的陪伴下安然入睡。

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想到國外當志工的方式很多，你可以上志工人力銀行搜尋，在不同單位的協助安排下，參與不同的服務計畫，你也可以在Lonely Planet的旅遊指南上，搜尋到旅遊地點的志工需求單位，在旅行途中自行前往洽詢。無論如何，出發前記得鍛鍊好自己的身心，才能當一枚稱職的志工暖男喔！

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