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NBA總冠軍G1／席亞康32分一路打勇士 暴龍118:109奪歷史首勝

30年的青春掰掰！天母麥當勞6月20日熄燈

最愜意的享受！ 一起入住10大世界頂級海景民宿

2019-05-31 10:01Skyscanner

旅行度假最重要的就是全身心放鬆和愉快的體驗，尤其是在住宿選擇方面，既想要一種舒適的享受，又想要一種與眾不同的服務。與其選擇大同小異的飯店，不如選擇具有當地特色的海景民宿。它們有更多的私人空間、更開闊的視覺盛景、健全的廚房設施、和更方便遊客使用的設備。而且價錢一般還要比飯店便宜，不僅能享受更加自由的住宿空間，還能體驗當地人的生活方式。快來與Skyscanner一起入住世界頂級的海景民宿，尋找假期中最愜意的時光！

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NO.1 西班牙1 La Calma

La Calma位於西班牙 Canary島，豪華寬敞的二層小樓，輕松容納8人入住，提供一系列的放鬆課程。現代化裝修，全套廚房，洗衣房，加熱遊泳池，健身房，桑拿和日光浴。自帶海景山景，由于這套房子就建在度假村裏，網球、高爾夫等等所有活動應有盡有，距離海灘也非常近。

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NO.2 瑞士Brione Sopra Miniusio

Brione Sopra Miniusio位於瑞士Locarno，這個湖景小鎮房能容納4人居住.緊鄰湖、山、鄉村，又離市區不遠。現代化室內裝飾，家具設備應有盡有，讓你在旅途中找到家的舒適。客房還提供備有冷凍庫、烤箱、電子鍋的廚房和私人陽台，並且提供免費無線上網服務。自帶後花園，遊泳池。並且靠近登山，高爾夫，水上活動和著名的滑雪勝地。一邊享受湖光山色帶來的好心情，一邊可以盡情的體驗豐富的娛樂活動。

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NO.3 西班牙Casa Paris

Casa Paris，位於 Valencia 西班牙的東海岸，到海邊步行距離6000英尺，能同時容納10人入住，你能想到的設施應有盡有，客廳，餐廳，裝備齊全的廚房，洗衣房，桑拿和健身房，室外加熱遊泳池，修剪整齊的花園，和BBQ專區。讓你在這個陌生又熟悉的城市，感受到一絲清淺但又實在的溫暖。

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NO.4 台灣花蓮斯圖亞特海洋莊園

斯圖亞特海洋莊園坐落在美麗的東海岸24度線，德瑞邊境的莊園建築，在這蔚藍的海岸上誕生，一座矗立著英倫風格城堡仿佛讓人進入了歐洲莊園的感覺。一切設施都以舒適爲目標，客房簡單溫馨，配有禁煙房、空調、露台、書桌、電視、浴缸、免費WiFi等設施，山與海的交織，讓色彩有了更驚艷的诠釋，就像身處在私人島嶼的自由與尊榮。

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NO.5 冰島 A Beautiful Cottage Close to Geysir

A Beautiful Cottage Close to Geysir位於冰島最好的度假區內，在2010年完成。外觀是一個三角立方體結構，獨特的設計猶如草原上的一顆鑽石。房子是由通過在地板管道運行保持它的溫暖和舒適全年地熱水保溫。在房子裡的所有溫水來自當地的地熱溫泉和冷水自然冷泉水。並且提供洗衣機、烘幹機、洗碗機、烤箱等齊全的設備。

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NO.6 葡萄牙Madeira

Madeira坐落在位於非洲東海岸的一個葡萄牙小島上，以美酒和美景著稱。這家別墅可容納6人居住，自帶遊泳池，室外庭院，附近商店，飯店，海灘，碼頭，高爾夫，網球隨時滿足你的任何需求。

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NO.7 中國大理莫舍閱海別院

莫舍閱海別院坐落在中國雲南大理洱海邊，前靠洱海後靠蒼山。躺在床上能看星星和洱海，每間房打開都可以看海，早上8點左右可以看到日出，真的很美，庭院內到處都是景觀。離古鎮15分鍾左右車程。

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NO.8 台灣花蓮海傳民宿

海傳海景民宿連接太平洋與中央山脈，市區的一條龍，左是南濱公園，右為北濱生態公園，在市區唯一占地200多坪花園景觀民宿，日出、日落、月光星點與夜晚輪船，美不盛收。楊英風美術館設計外觀太魯閣一線天配上太魯閣的蛇紋石階梯與花蓮原生種樹木，春天燕子成群、夏日雲朵變化，午後小雨讓日光彩畫出一道彩虹，秋冬候鳥聚集海上，每次的季節及天候不同所呈現出的自然之美也有所不同。

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NO.9 義大利Talamone度假小鎮

Talamone度假小鎮位於義大利托斯卡納，是一個3層的海景別墅，能容納8人居住，特色的庭院和露台能夠帶你把所有美景盡收眼底，同樣擁有遊泳池和花園，還有私家通道去往海邊。

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NO.10 中國三亞海藍藍海景民宿

海藍藍海景民宿位於三亞灣路濱海別墅區，可步行至商業街，是一家具有濱海城市濃郁氣息的海景度假民宿。提供多種房型選擇，爲出行遊客提供了優質的度假新體驗。室內布置精致而不失優雅，在這裡可以縱情享受陽光、海浪、沙灘。而且交通也很便利，公交車可直達機場、車站及多處旅遊景區。無是與家人度假享受天倫之樂，與朋友享受旅途美景還是與愛人享受浪漫時光，都能讓你有一段獨一無二的美妙之旅！

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看完是不是很期待能有一個美美的假期，好好享受一下海景民宿帶來的好心情？

推薦閱讀：【蘇梅島住宿】蘇梅島旅遊10大超美、CP值超高的住宿推薦 最佳房價TWD 1,874起

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