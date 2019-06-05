海島度假去哪裡？ 2018-2019「新興海島」旅行去

在一個地方呆久了難免會有些厭倦，想要給平淡的生活加點料嗎？想要讓疲憊的身心好好放鬆一下嗎？想要親身去感受大自然的活力嗎？趁著年輕，就要做想做的事情，見想見的東西，去想去的地方！Skyscanner匯總了2018-2019新興海島，帶上你最愛的人一起去度假旅行，用心感受生活的美好吧！

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富國島

富國島是越南第一大島嶼，面積與新加坡大小差不多，位於柬埔寨以南。海岸線很長，沙灘潔白而細膩，海水透明斑斓如同玻璃一般，美麗的落日如同油畫，讓人一見傾心。島上的浮潛點多達11個，可以透過海水看到五彩斑斓的珊瑚。漫步海灘，猶如踩在雲端上。在這裡可以躺在沙灘上盡情享受著海風吹拂，也可以跟隨漁民一起出海釣墨魚，浮潛、遊泳，在原始森林中探險一番都很有意思。

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科隆島

科隆島位於巴拉望省最北面的布桑加島東南沿海，與科隆鎮隔海相望。島上有7個被峻峭岩壁環繞的鹹水湖，以及超過15座沉船的潛水點， 在這裡可以欣賞到令人贊歎不已的鏡湖，冰清玉潔的純白沙灘，顔色層次分明的海水，讓人目不暇接的魚群，幽靜宜人的小島，極具神秘魅力的瀉湖，平易近人的長頸鹿，淳樸熱情的村民，還有非常完整的大片原始珊瑚， 是潛水者的天堂。

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蘇梅島

蘇梅島是泰國第三大島，沒有普吉島和芭提雅那麼嘈雜，也沒有曼谷和清邁那麼擁擠，這裡海灘眾多、水清沙白、椰樹成林、風景迷人，更多的保留了大自然的氣息，是泰國度假、蜜月、旅行的首選勝地。島上的水上運動非常豐富，可以潛水、潛泳、劃獨木舟、劃水，甚至揚帆出海。如果累了，還可以到海灘上走走，變幻莫測的大海無論你什麽時候來都會發現不一樣的風光。附近的幾個小島，除了濤島以外還有擁有絕美海景的南園島，派對的主場帕岸島以及齊聚著衆多海上遊玩項目的安通國家海洋公園，都很不錯！

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濟州島

有「韓國夏威夷」之稱的濟州島全年氣候溫和，是不少韓國人渡假和新婚夫婦渡蜜月的勝地。雖然沒有首爾那麼繁榮和商店林立，卻有世外桃園般的寧靜與美麗。隨風搖擺的棕榈樹、綿延的沙灘以及高聳的火山地貌，原始美麗的海灘、連接天與海的瀑布是許多韓劇裡男女主角邂逅的地方。在濟州島，有足夠的風景可以浏覽，有太多的事情值得去做，到民俗村品嘗美食、偶來小路徒步旅行以及無數的節日，讓人想要一去再去！

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峇里島位於印尼中部，總面積約為5620平方公里， 依山靠海，遠離煩囂、四季天氣宜人，是世界知名的蜜月度假天堂。在這裡可以爬火山看日出，漫步稻草梯田，探索神秘瀑布，打卡網紅鳥巢，體驗懸崖鞦韆，挑戰空中滑翔傘，感受惡魔之淚的震撼，在深海潛與海底生物親密接觸，到懸崖酒吧觀賞日落，百餘種玩法能滿足你所以旅遊的心。尤其是各式風格的飯店，環境優雅的 Villa ，山景海景、熱帶雨林、民間藝術、無邊泳池，哪怕只是泡飯店，都有看不完的美景。

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仙本那附屬島嶼

仙本那位於馬來西亞沙巴州南部，在馬來語中是「完美」的意思。它曾經只是一個小小的漁村，甚至在地圖上都無法找尋到它。但仙本那小鎮被如綠松石般的海水包圍著，它和它的附屬海島就像是一個現實世界中的夢幻之島。 由51間水屋構成的卡帕萊島，無論轉身面向任何角度，展現在眼前的都是浩瀚壯觀、令人屏息的海景；世界頂級潛水勝地馬布島，附近海域生活著種類豐富的海洋生物，遊客在水上屋走廊中可以觀賞到五彩缤紛的珊瑚、海星和魚類；作為全球十大潛水勝地的詩巴丹島更是精彩，成千上萬條海魚密集在一起形成魚飓風，讓人來了就不想離開；還有仿佛世外桃源的邦邦島，躺在露台的躺椅上就能直接看到海景，是度假旅行的絕佳選擇。

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芽莊五島

越南芽莊，宛如一位恬靜溫婉的少女，安睡在越南中部慶和省的海邊。綿延的海灘、蔚藍的大海、舒適的海風、美味的海鮮，令人心曠神怡！ 芽莊四島則是芽莊旅行必到的景點之一，五島包括：木島、銀島、珍珠島、妙島和墨島。遊客可以體驗登島遊、參觀水族館、浮潛、游泳、海水降落傘等水上活動。通常遊客會在五個海島中選擇其中的四個進行一日遊。

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海南島

海南島位於中國大陸的最南端，旅游资源十分丰富， 有海拔1000米以上的山峰81座，綿延起伏，山形奇特，氣勢雄偉。這裡除了碧海藍天的浪漫，還有熱帶雨林的驚喜。坐落在海南島最南端的三亞水清沙白，枝繁葉茂、擁有著無與倫比的風光。省會城市海口，綿長的海灘一望無際，古老的火山群布滿珊瑚般的熔岩流寂靜又舒適。还有山清水秀、看海的絕佳地萬寧，讓人來了就不想離開！

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看了這麼多的美景，你有沒有心動呢？趕快找個心儀的島嶼去放鬆一下吧！

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