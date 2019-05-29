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川崎無差別殺傷案：日本社會的「兇手邊緣人」標籤？

8天短命婚姻！以為嫁給有錢鴨農 新娘泣訴「被騙了」

閨密之旅好放鬆～ 到世界各地做Spa去！

2019-05-29 12:05Skyscanner

辛苦工作了一段時間，是時候該好好疼愛自己了！除了跟好姊妹們一起出遊之外，到世界各地美麗又舒適的Spa水療中心，去放鬆緊繃的肌肉與神經，才是給自己最棒的獎勵啊。Skyscanner特別為你精選了幾個優質的Spa好去處，讓你能放慢腳步，與最親密的身體與心靈對話，享受一趟舒緩身心的療癒之旅。

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清邁，泰國

遠近馳名的泰式按摩，幾乎是每位旅人到泰國必定體驗的，但是除了身體扭轉、鬆弛肌肉的古式按摩之外，更有許多結合健康療程的水療中心可以讓你放鬆身心。位泰國北方的清邁，其寧靜而悠閒的氛圍最適合你跟好友們來度過一個遠離塵囂的假期，而設於Dhara Dhevi 渡假村的Dheva Spa水療中心，號稱為世界上最美的Spa水療中心，不僅提供你各類舒適的按摩療程，更結合瑜珈、薰香及音樂，讓你疲憊的身心都能達到平衡，趕快來感受一下吧。

Photo Credit:Dheva Spa
Photo Credit:Dheva Spa
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死海，以色列

光到死海去泡它一泡，在充滿濃濃礦物質的鹽水上漂浮，就是獨一無二的體驗了，更遑論死海對皮膚的保養功效，愛美的妳怎麼能不來試試呢？位於以色列跟約旦交界的死海，兩邊都設有許多高級度假飯店及水療SPA，若你選擇從以色列的聖城耶路撒冷出發，不管是搭巴士或是請當地旅行社安排，約2個小時的車程就能輕鬆抵達死海。你可以選擇入住就在死海邊的五星飯店Isrotel Dead Sea Hotel and Spa，不僅走路2分鐘就能抵達海灘，飯店內的各項Spa設施，包括按摩室、私人日光浴甲板等，都能讓你跟好友們享受一個安靜、健康又美麗的旅程。

Photo Credit: Isrotel Dead Sea Hotel and...
Photo Credit: Isrotel Dead Sea Hotel and Spa
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峇里島，印尼

讀過「享受吧！一個人的旅行」這本書後，是不是也想跟隨主人翁的腳步，來趟尋找心靈平衡之旅？峇里島這個度假天堂，絕對適合走文青路線的你，跟好姊妹們一起來體驗當地豐富的文化及創意手作，在特色villa內享受超棒的SPA療程。位於努沙杜瓦(Nusa Dua)的Mulia Spa，是一間擁有冷、熱水按摩池、自由變換香氛蒸氣室，以及全峇里島唯一一間 ice room的頂級Spa中心，讓你在海邊曬完太陽後，就能到維持在零下1度的ice room內鎮定肌膚；而Mulia Spa別具特色的白水晶療程，除了保養臉部及全身肌膚，還能淨化身體的負能量，讓長期在都市叢林內奮戰的你，好好的放鬆一下。

Photo Credit:The Mulia Spa
Photo Credit:The Mulia Spa
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托斯卡尼，義大利

融合了文藝復興時期的古典建築與義大利的田園風光，造就了托斯卡尼獨有的迷人氣息，而來到大城西恩納(Siena)，不僅可一窺精雕細琢的西恩納主教堂(Duomo di Siena)，在康坡廣場(Piazza del Compo)感受中世紀的絕代風華，更是一個享受美食與美酒的好地方。知名的Essere Spa就位於西恩納山坡上的Castello di Casole，這座古堡目前已改建為飯店，Essere Spa的位置則是由古老的酒窖改建而成，圓拱型的天花頂、石磚地，讓你跟好友們化身為優雅的仕女，享受採用義大利當地的花草及橄欖油而規劃的天然療程；在放鬆身心後，別忘了到飯店去享用一杯美酒，給旅程一個最美好的ending。

Photo Credit:Castello di Casole
Photo Credit:Castello di Casole
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馬拉喀什，摩洛哥

充滿異國情調的馬拉喀什，因為城內的建築多以赭紅色岩石所砌成，故又稱為「紅色城市」，濃厚的沙漠民族色彩以及恢弘的皇室宮殿，讓馬拉喀什既華麗又別具風格。知名的Hotel La Mamounia就是由充滿皇室歷史傳奇的宮殿而改建，其附設的Mamounia Spa更佔地27,000 平方英尺，多元的水療設施與浪漫的休憩的空間，讓每位到訪的旅客久久難以忘懷啊。別再猶豫了，快跟好友一起規劃一趟北非行程吧。

Photo Credit:Mamounia Spa
Photo Credit:Mamounia Spa
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阿布達比，阿布達比酋長國

既然要犒賞自己當然不要手軟，勇敢地去享受奢華旅程吧！在最富有的國家中榜上有名的阿布達比，絕對是你體驗中東王公貴族頂級生活的最佳去處。而甫於2016年榮獲世界最佳飯店Spa的Emirates Palace Spa(Abu Dhabi)，不但擁有超音波奈米噴霧等高檔的水療設施，還提供黃金、珍珠和魚子醬的護膚療程；若是你的荷包夠滿，可以試試以純金的面膜輕敷在臉上，再搭配按摩師的巧手，讓自己容光煥發，光彩耀人。

Photo Credit:Emirates Palace Spa
Photo Credit:Emirates Palace Spa
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開開心心地準備踏上旅程，千萬不要被以上這幾個小錯誤打亂了旅行的腳步和好心情！不仿下次出門前再好好研讀這篇文章複習一下吧！

推薦閱讀：端午節短途旅行去哪裡？Skyscanner端午節輕旅行目的地推薦

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