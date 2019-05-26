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旅遊必看！竊盜扒手都走開「防盜密技」大公開

2019-05-26 10:00FunTime旅遊比價

旅行在外，最怕遇到被偷被搶，特別是護照這類簽證，這東西失竊可是相當麻煩的。到每個地方旅遊都有機會遇上這種不開心的事情，今天小編告訴你幾個好用的小物，讓你降低失竊和被搶的風險，和教你們一些撇步，防止並降低被扒被搶的機率，讓你不管去到哪個國家都可以讓旅程豐富又開心。

必備防盜工具

防盜腰包

防盜腰包 圖／FunTime花生JOHN
防盜腰包 圖／FunTime花生JOHN
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具有彈性的防盜腰包，小小一條就像繩子，可以把護照、現金或信用卡放在裡面，扣在腰上再用衣服或大衣蓋住的話，可以降低失竊機率。平常還能夠在跑步時使用，放個鑰匙和錢包就能出門了。

密碼行李箱

密碼行李箱 圖／FunTime花生JOHN
密碼行李箱 圖／FunTime花生JOHN
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購買行李箱時可以挑選附有密碼鎖的型號，多一道防護就能讓歹徒多花一點時間打開，也可能嫌棄太麻煩而放棄這個目標，或是讓你有足夠的時間發現被竊。

TSA美國海關鎖

TSA美國海關鎖 圖／Flickr
TSA美國海關鎖 圖／Flickr
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如果行李箱上面沒有密碼鎖的，就必須要挑個鎖頭。除了常見的一般密碼鎖之外，往返美國推薦使用TSA美國海關鎖。因為美國海關根據當地法律，有權利隨時打開行李箱檢查，用其他款式的鎖頭可能整副被撬開或剪斷，若是這種鎖頭美國海關就可以利用專門工具打開，而不會直接破壞鎖。

斜背包包

斜背包包 圖／Flickr
斜背包包 圖／Flickr
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為了防止竊賊偷包包裡的東西，許多人會在出國時捨棄後背包，畢竟腦後沒長眼睛，側背包能夠把包包放在胸前用雙手保護。特別是坐地鐵的時候，盡量不要站在車廂門邊，減少歹徒一搶立刻跑下車的機率。

小零錢包

小零錢包 圖／ FunTime花生JOHN
小零錢包 圖／ FunTime花生JOHN
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為了防止一次整個皮夾都被偷走，小編建議盡量分散風險，需要多帶幾個小夾鏈袋或是小零錢包，方便放在外套裡的暗袋，或是防搶腰包當中。這樣一來，就算遭竊也能降低損失。

附暗袋的外套

附暗袋的外套 圖／FunTime花生JOHN
附暗袋的外套 圖／FunTime花生JOHN
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這可以說是最簡單的一種防竊方式，把東西放在衣服內部的口袋，不只拿取方便，歹徒也比較不知道那裡藏了東西，當然也就不會伸手到你的胸口偷錢了，但是在人擠人的地鐵車廂內還是要多注意呢。

防盜繩

防盜繩可以用來把零錢包、皮夾跟包包本身串連。這樣一來，皮夾從包包被摸走時可以提高警覺，在拆開時也要費點功夫，甚至多加一環鐵圈，就有可能讓歹徒放棄行竊。

提袋

提袋 圖／FunTime花生JOHN
提袋 圖／FunTime花生JOHN
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到歐洲的精品店購物之後，很容易成為歹徒眼中的目標，可以用個購物袋裝起來，這樣就不會把印有品牌名稱的紙袋直接露在外面。當然，還是要注意身邊的陌生人，以免整個袋子被搶走。

補救辦法

除了防範之外，萬一不幸遭竊，還是得要有補救的方式。下面小編就整理出一些小方法，若是真的遇到了扒手，我們該如何處理。

證件影本

即便做了很多防竊措施，但歹徒的功力不斷地在進化，還是有機會遭竊。所以先印好護照影本，放在飯店的保險櫃內，萬一遭竊還能拿出來加速在國外處理的流程，或是用來證明身份。

緊急電話

若是國人在海外遇到重大事故，可以撥打「旅外國人急難救助全球免付費專線」：

800 – 0885 – 0885。

護照在國外遺失

護照 圖／FunTime花生JOHN
護照 圖／FunTime花生JOHN
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中　　國：

先到中國公安部門報案，申報遺失並且取得報案證明書。（如果遺失的是台胞證，則需要辦理臨時台胞證）

其他國家：

若急著返國，可以跟鄰近的駐外館處或香港的「台北經濟文化辦事處」申請入國證明書，回國後再補辦新護照。

若是停留在國外的時間還長，可以直接在國外申辦一本新的護照，必須要先向當地警察機關要求護照遺失的證明文件，另外所需的文件則要洽詢駐外館處，請他們協助處理。

追搶匪要看狀況

萬一包包或其他物品遭劫，要視情況追上去，以自身安全為優先考量。先前就有新聞報導提到失主追上前去，卻被歹徒引誘到暗巷遭同夥毆打的事件。所以上前追回失竊物品時，別忘了注意自己的安全，這才是最重要的。

啟動尋找手機App

發現手機遭竊時，先別急著掛失，快跟旁邊的人借用手機連線。啟動Find my iPhone或是Android裝置管理員，啟動之後就能鎖定手機位置，並且讓手機或平板等智慧型裝置發出聲響，如果剛遭竊或是遺落在某處，都可以用這種方法尋回。

但這個應用程式只能在手機還有網路的情況下啟動，萬一真的尋不回手機，這種程式還能夠遠端清除手機資料，以免個資外流。

教你如何預防被搶劫！

東南亞國家

東南亞 圖／FunTime阿昀
東南亞 圖／FunTime阿昀
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有些東南亞國家治安相當不好，甚至有些大城市也不見得安全，所以要預防損失的最好辦法就是自己打起十二萬分精神去注意，而且東南亞國家的搶匪通常都是沒在怕警察的，所以相較之下會更光明正大一點去搶劫你並可能傷害到你的安全。搶匪以及小偷最愛搶的其實是手機，因為許多外國人都會把手機拿在手上查詢資料或者導航和拍照，再來就是順手摸瓜，有些東南亞國家的鈔票金額很，有些商家會假裝好心幫你算錢，其實是想要在你手上多抽一張走，仗勢著外國人算錢算很久，金額太大就算少一張我們也不會發現！

-滑手機查資料走內側，或者使用手機時轉向內側一點

如果是大白天都市的話，多少他們還是會遵守交通規則，尤其車子來來往往他們不會隨意逆向或者上人行道去搶你；如果是晚上或者清晨的時候，他們就可能會隨意騎上人行道逆向，鎖定目標後就進行搶劫。

-如果有同伴同行請一人查資料一人站在他拿手機那一側

如果是有同伴的話，可以分工合作，一個人護在他手機旁邊預防。

-與車子走反方向

其實這個意思就是不要像在台灣一樣遵守規則，跟著車子方向靠右走，而是靠走左與車子逆向，但這也只適用在白天治安稍微好一點的時候。

-盡量不要在車來車往人來人往地方拿貴重物品出來

不把貴重物品拿出來，財務沒有顯露就不容易被盯上，並把包包放身前護好，有穿外套可以把包包放在外套內保護好。

-手機查資料時手機放胸前兩手緊握

出國旅遊不免要拿手機查資料，所以除了小心周遭人們之外，把手機雙手緊握放在胸前查詢是最保險的方式。

-不要在路上講電話，搶匪可能經過你並且拍你手把手機打落並搶走

查資料可以放在胸前查詢，但是講電話卻沒辦法雙手握著並放在眼前保護，許多搶匪看準講電話的人們，假裝路人經過卻在同時間用刀或者手用力拍掉你手上的手機並且拿走之外轉身逃跑，通常這都有共犯，會跳上共犯機車上揚長而去。

-搭乘計程車時，不要讓司機碰到你的錢財

如果自己一個人那千萬要自己算好錢付錢，千萬別讓司機碰到你的錢，他可能會趁你不注意偷走幾張鈔票；有同伴的話，讓後座的人負責付錢，並把錢事先算好，不要讓司機有機會看到你的錢包，到各商店買東西時也要注意這種情況。搭乘東南亞流行的摩托車載客時，手機包包放身前或者收好，也有飛車搶匪會從旁邊把你貴重物品搶走喔！

東南亞像是越南的話，許多都是騎著機車有著共犯去鎖定目標搶劫你，俗稱的飛車強盜！這類型的搶匪我就不建議上前去追討回來，因為他們都是有共犯的，可能還會傷了你，甚至有些是集團式強盜，如果你追上去人反而被抓走，那損失的可就不止財務了。

歐美國家

歐美國家 圖／Pixabay
歐美國家 圖／Pixabay
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歐美國家相對東南亞或許治安好點，但也是因為觀光過於發達導致在觀光景點那常常會出現小偷，相對於直接行搶的東南亞，歐美更多的是默默手法高明的小偷，像是會在你走路時不知不覺從你口袋摸走東西、站在路邊滑手機排隊時默默把你包包打開拿走錢包、問你路跟你聊天同時有同伴會從旁經過趁你不注意拿走包包裡的財務等等。

-包包放身前，手機掛胸前

除了包包放在身前護好之外，盡可能在人多的地方手要放在包包上保護好，因為就有案例是排隊時把包包放身前以及放在外套裡面了，下意識的手去摸摸包包，卻摸到一隻熱騰騰的手，一個小女孩站在身旁假裝沒事其實是要偷你東西！也有搭乘公車時包包放在身旁卻有人從旁邊偷偷伸手要偷東西。

-使用腰包，分裝財務

這意思顧名思義就是買腰包掛胸前或者買一個暗包放在腰際衣服內，是最保險不過的方法。此外，不要把錢都放在同個錢包，雞蛋不要放在同個籃子裡，要懂得分散風險！如果不幸被偷，那被偷的金額不大之外還有被用之才能夠使用，尤其護照簽證要保護好喔！

-自駕時貴重物品不要放車上

其實自駕很難不把一些東西放在車上，尤其觀光時不可能把行李箱帶在身上，所以行李箱一定要上鎖。其他物品像是電腦、手機、平板，如果出國旅遊不是為了工作那就不要帶在身上了吧，那是很辛苦的。許多歐美國家會看準你們不是本國人民便會趁你們觀光或者吃飯時把車窗打破偷走所有貴重物品。如果你沒保保險還得再花錢賠給租車公司呢！這邊大力提醒，護照一定要隨身攜帶，被偷走可一點也不好玩。

-對於自動攀談的外國人還是要注意

能在國外做國民外交當然很好，尤其能交到一些外國好友，不過有時在觀光區自動攀談的外國人不一定會是好人喔，他可能跟你聊天同時有同伴默默在偷你東西；也些人是要跟你推銷產品，像是愛心筆之類的物品，看似在賣你東西其實是想趁你分散注意力時摸走你的錢包！

在國外旅遊除了注意錢財和護照之外，也要格外留意自身安全，有個愉快的假期是相當重要的，做好這些小措施，雖然變得比較麻煩，但能讓竊賊不把自己當成目標，降低失竊的機率。

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