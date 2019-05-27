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當5歲童手機成癮… 20年後50萬人恐失明

10個旅行常犯的的錯誤大剖析！

2019-05-27 09:00Skyscanner

從像是旅行包包裝太多東西，到像是忘記護照的大條事件，這樣不小心的小意外，都會打壞旅行的好心情，而我們要怎麼避免這些事情發生呢？Skyscanner幫大家列出了10個會壞了一開始旅行好心情的常見錯誤與如何避免的絕招！本週就和大家一起檢討這些小失誤吧！快一起來看看吧！

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1.忘了護照

護照雖然是很重要的旅行證件，但這麼重要的事很多人都有經驗忘了帶它出門！忘了護照這件事可大可小！如果你是準備搭乘跨國的旅程的話，你麻煩可大了！但若是你在國內旅遊的話，你並非一定要帶護照，有身份證即可，但若又那麼剛好你連身份證都沒攜帶的話，那真的情況就不是那麼妙了。所以出門前一定要再三確認，證件是否有帶齊喔！

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2.護照過期

快快樂樂帶著護照出門旅行，但這次護照卻過期了，你就只好認命取消行程，由於你再怎麼拜託或賄賂海關他們都不可能讓你進去的。但若你的護照還幾個禮拜或幾週過期，你也得注意喔！因為有些國家也是可能拒絕你入境。所以，在你安排好旅行時間與地點之後，先查詢一下你護照是否過期又或是它的到期日期是否符合當地的入境規則！

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3.護照與登機證要放在哪？

航空公司的櫃台辦理登機之後，千萬別把你的護照與登記證放在你的托運行李裡，由於你過海關的時候還會需要。若你真的放在行李箱，櫃台的服務人員可能需要花上蠻長的時間把你的護照追回來，由於行李可能已經被送到登機口附近了。建議，你可以考慮放在你的包包或上機手提行李，方便你拿取！

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4.忘記列印登機證

忘記登機牌的嚴重性取決你搭乘的航空，有些航空公司，一本護照就能完成登機。然而，有些廉價行空這可是忌諱，沒帶自行列印的登機證可是要被罰錢的喔！而若你一家四口一起出門旅行的話，這筆費用可是很可觀的！

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5.打包過多的東西

你是過度緊張的旅行者嗎？在打包行李時，你會希望把所有你可能會用到的大大小小東西都帶走，甚至在行李箱外再綁一條行李袋，避免行李爆掉！建議你還是好好評估你所攜帶的物品的重要性，由於行李過重的罰款可是一筆不小的數目喔！你可是要好好爭酌！

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6.準備足夠的時間前往機場

如果，你的辦理登機的時間是早上六點，當然你無需太擔心，高速高路絕對沒車！但若你是在尖峰時刻準備前往機場，而你又那麼抓剛剛好的交通時間，你的心臟一定要夠強大，你有可能沿路一直揍罵紅路燈，或禱告！所以說，與其在家多睡個半個小時，但去機場的沿路緊張兮兮，倒不如多準備的時間，輕鬆的前往機場！

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7.穿錯鞋子

你可能會問鞋子跟旅行有什麼關係？事實上選錯鞋子也可能會減低你通關的效率。若你穿了一雙16孔的布鞋或十分難脫的鞋子，在過安檢的時候，你得花上比別人長的時間的脫脫穿穿鞋子！為了減省時間，建議選擇可懶人鞋或是芭蕾舞鞋的鞋款，方便你穿脫！

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8.別與機場安檢人員開玩笑

你或許覺得機場的安檢大哥和大姐，看起來和藹可輕，並且帶有幽默感！的確，他們很輕切，但在工作的時候他們絕對一百一眼的。所以，千萬不要白木的跟他們開像是有怪怪的人亂開你的包包這種無聊的玩笑。他們可能會當真！

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9.忽視上機容量限制

你或許會反應像是500ml的Coco Chanel香水或是威士忌要如何裝到100ml的瓶罐裡，100ml是上機液體的容量限制根本是不公平的制度。但畢竟規定依舊是規定，是不能改變的！所以，還是麻煩你把香水或是酒和其他的盥洗用具一起到進100ml的罐子裡吧。

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10.在機場喝醉

你已經長途跋涉的到達機場，並且順利的如期通關！心想，可以先小酌一下，迎接新的旅程！然而，這個決定可能會使你趕不上飛機。由於喝了酒後，你可能會開心的忘了登機時間，又或是20分就能到達登機門的路途，對你來說變得遙不可及！

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開開心心地準備踏上旅程，千萬不要被以上這幾個小錯誤打亂了旅行的腳步和好心情！不仿下次出門前再好好研讀這篇文章複習一下吧！

推薦閱讀：Skyscanner盤點十大最常見訂機票的問題及詳細解答

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