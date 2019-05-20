照過來！各國最省換匯方式、換錢地點告訴你

換錢、換錢怎麼換最划算？出國旅遊總是令人期待跟心情愉悅，但是一提到換匯，真的很傷腦筋又很麻煩。小編已經完全聽到大家的心聲了，所以特地整理了在台灣換匯的方法，還整理出哪些幣別怎麼換最划算！趕快收藏這篇文章，以後換匯免煩惱！

在台灣換匯的方法

MONEY 圖／Public Domain Pictures 分享 facebook

其實在台灣換錢、換外幣的方法，不外乎就下列三種，不管是要直接換成當地貨幣或是要換成別的幣別再到當地換錢，都先以下三種方法擇一準沒錯！

銀行臨櫃換匯

直接到銀行換錢應該是最直觀也最方便的方法了，只要準備身分證以及換匯申請書，至分行臨櫃就可以換匯。臨櫃辦理的好處是彈性較大，可視現場狀況決定換匯現鈔的面額多少。但通常直接到銀行換匯的匯率較差，大家可以自行斟酌。

線上結匯

線上結匯像是網購一樣，你下單了（某貨幣）之後，再選擇要網路付款或轉帳！只不過商品變成貨幣。建議大家可以先上網比較同一幣值不同銀行的匯率如何，決定之後，只要在換匯銀行網站設定好幣值、金額、取鈔分行及時間，並於限定時間內轉帳金額，即可在指定日期至分行領取外幣，部分銀行在機場也有分行，方便搭機出國前換取。

外幣ATM

外幣ATM就超級方便了，在ATM就直接可以提領外幣。但建議先上網確認有哪些銀行的哪些分行提款機，有提供提領外幣的服務，以及可以提領的幣別、提領上限。不要白跑一趟囉！

台灣v.s當地 怎樣換最划算？

搞不清楚哪些貨幣在台灣直接換錢比較好，還是帶著台幣或是先換成別種貨幣再到當地換錢比較划算？下面的表格告訴你唷！

小編提醒您：匯率變動有高有低，換匯最划算方式還是要以當下實際匯率為主喔～

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到當地換幣

有些國家的貨幣在台灣直接換匯其實蠻不划算的，匯率差又因為不普遍而能選擇的銀行較少。所以小編建議可以根據不同國家先換成不同的幣值，再到當地進行換匯。

韓元

韓元 圖／Pixabay 分享 facebook

1.方法：用美金或是用台幣，到當地換成韓元

2.換錢所介紹：看到환전、兩替、Money Exchange、外幣兌換、換錢，就是換錢所囉！

3.常見換錢地點：

首爾：

明洞：從明洞地鐵站出來5號出口，直走看到CU便利超商右轉

梨泰院：從地鐵梨泰院站一號出口出來，看見肯德基KFC後，第一個巷子右轉

東大門：從地鐵東大門歷史文化公園站12號出口出來直走

弘大： Travel Depot就在地鐵弘大站2號出口出來後直走

釜山：

南浦洞：在地鐵南浦洞站七號出口出來直走

西面站：地鐵西面站七號出口

泰銖

泰銖 圖／Wikimedia 分享 facebook

1.方法：用美金或是用台幣，到當地換成泰銖

2.換錢所介紹：VASU、SIAM、Super Rich橘和Super Rich綠是常見的換錢所

3.曼谷內常見換錢地點：

捷運BTS奇隆站(CHIT LOM) 2號出口就有SUPER RICH橘色店

泰國大賣場Big C旁的巷子，這裡有2間SUPER RICH

小編偷偷說：比較後會知道，機場的匯率通常是差到爆！大家要斟酌呀～～

新幣

新幣 圖／Flickr 分享 facebook

1.方法：用台幣，到當地換成新幣

2.換錢所介紹：Crante Money Changer、Sheen International Exchange是知名的換錢所

3.常見換錢地點：珍珠坊換錢所（牛車水）、萊佛士坊換錢所、太陽廣場換錢所Sun Plaza

越南盾

越南盾 圖／Flickr 分享 facebook

1.方法：用美金到當地換成越南盾

2.換錢所介紹：越南機場、當地銀行、飯店櫃檯或只要看到掛著換匯價目表或者是有Money Exchange，就可以進去換匯

3.常見換錢地點：

河內建議銀行：匯豐銀行、BIDV、Vietcombank、Vietinbank、Techcombank（不需要銀行帳戶，需要身份證明文件）

胡志明市建議銀行：中央郵局、澳盛銀行、匯豐銀行和花旗銀行

披索（菲律賓）

披索（菲律賓） 圖／Pixabay 分享 facebook

1.方法：用美金到當地換成披索

2.換錢所介紹：建議到知名百貨換匯，比較有保障

3.常見換錢地點：SM City mall、Ayala Mall 和 Robinsons Mall

里拉(土耳其)

里拉(土耳其) 圖／Public Domain Pictures 分享 facebook

1.方法：用美金或歐元到當地換成里拉

2.換錢所介紹：市集裡眾多選擇、ATM

3.常見換錢地點：有頂大市集大巴扎grand-bazaar匯率最好

小編說：很多觀光景點也可以使用美金或歐元付款，但是匯率一定比較差唷！

看完之後是不是突然覺得換匯其實也沒有這麼複雜嘛！出國前記得好好比較一下，也要隨時注意不同幣值的價格波動~別因為用錯換錢的方式而有所損失了！別再讓換錢這種小事變成旅行中的煩惱了，趕快筆記下來想去的地方怎麼換錢最划算，馬上就可以出發囉！

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