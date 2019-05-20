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豪雨狂炸！北市士林北投多處積淹水 計程車拋錨地下道

自貿區的灰色地帶，台灣承受得了嗎？

照過來！各國最省換匯方式、換錢地點告訴你

2019-05-20 10:18FunTime旅遊比價

換錢、換錢怎麼換最划算？出國旅遊總是令人期待跟心情愉悅，但是一提到換匯，真的很傷腦筋又很麻煩。小編已經完全聽到大家的心聲了，所以特地整理了在台灣換匯的方法，還整理出哪些幣別怎麼換最划算！趕快收藏這篇文章，以後換匯免煩惱！

在台灣換匯的方法

MONEY 圖／Public Domain Pictures
MONEY 圖／Public Domain Pictures
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其實在台灣換錢、換外幣的方法，不外乎就下列三種，不管是要直接換成當地貨幣或是要換成別的幣別再到當地換錢，都先以下三種方法擇一準沒錯！

銀行臨櫃換匯

直接到銀行換錢應該是最直觀也最方便的方法了，只要準備身分證以及換匯申請書，至分行臨櫃就可以換匯。臨櫃辦理的好處是彈性較大，可視現場狀況決定換匯現鈔的面額多少。但通常直接到銀行換匯的匯率較差，大家可以自行斟酌。

線上結匯

線上結匯像是網購一樣，你下單了（某貨幣）之後，再選擇要網路付款或轉帳！只不過商品變成貨幣。建議大家可以先上網比較同一幣值不同銀行的匯率如何，決定之後，只要在換匯銀行網站設定好幣值、金額、取鈔分行及時間，並於限定時間內轉帳金額，即可在指定日期至分行領取外幣，部分銀行在機場也有分行，方便搭機出國前換取。

外幣ATM

外幣ATM就超級方便了，在ATM就直接可以提領外幣。但建議先上網確認有哪些銀行的哪些分行提款機，有提供提領外幣的服務，以及可以提領的幣別、提領上限。不要白跑一趟囉！

台灣v.s當地 怎樣換最划算？

搞不清楚哪些貨幣在台灣直接換錢比較好，還是帶著台幣或是先換成別種貨幣再到當地換錢比較划算？下面的表格告訴你唷！

小編提醒您：匯率變動有高有低，換匯最划算方式還是要以當下實際匯率為主喔～

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到當地換幣

有些國家的貨幣在台灣直接換匯其實蠻不划算的，匯率差又因為不普遍而能選擇的銀行較少。所以小編建議可以根據不同國家先換成不同的幣值，再到當地進行換匯。

韓元

韓元 圖／Pixabay
韓元 圖／Pixabay
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1.方法：用美金或是用台幣，到當地換成韓元

2.換錢所介紹：看到환전、兩替、Money Exchange、外幣兌換、換錢，就是換錢所囉！

3.常見換錢地點：

首爾：

明洞：從明洞地鐵站出來5號出口，直走看到CU便利超商右轉

梨泰院：從地鐵梨泰院站一號出口出來，看見肯德基KFC後，第一個巷子右轉

東大門：從地鐵東大門歷史文化公園站12號出口出來直走

弘大： Travel Depot就在地鐵弘大站2號出口出來後直走

釜山：

南浦洞：在地鐵南浦洞站七號出口出來直走

西面站：地鐵西面站七號出口

泰銖

泰銖 圖／Wikimedia
泰銖 圖／Wikimedia
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1.方法：用美金或是用台幣，到當地換成泰銖

2.換錢所介紹：VASU、SIAM、Super Rich橘和Super Rich綠是常見的換錢所

3.曼谷內常見換錢地點：

捷運BTS奇隆站(CHIT LOM) 2號出口就有SUPER RICH橘色店

泰國大賣場Big C旁的巷子，這裡有2間SUPER RICH

小編偷偷說：比較後會知道，機場的匯率通常是差到爆！大家要斟酌呀～～

新幣

新幣 圖／Flickr
新幣 圖／Flickr
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1.方法：用台幣，到當地換成新幣

2.換錢所介紹：Crante Money Changer、Sheen International Exchange是知名的換錢所

3.常見換錢地點：珍珠坊換錢所（牛車水）、萊佛士坊換錢所、太陽廣場換錢所Sun Plaza

越南盾

越南盾 圖／Flickr
越南盾 圖／Flickr
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1.方法：用美金到當地換成越南盾

2.換錢所介紹：越南機場、當地銀行、飯店櫃檯或只要看到掛著換匯價目表或者是有Money Exchange，就可以進去換匯

3.常見換錢地點：

河內建議銀行：匯豐銀行、BIDV、Vietcombank、Vietinbank、Techcombank（不需要銀行帳戶，需要身份證明文件）

胡志明市建議銀行：中央郵局、澳盛銀行、匯豐銀行和花旗銀行

披索（菲律賓）

披索（菲律賓） 圖／Pixabay
披索（菲律賓） 圖／Pixabay
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1.方法：用美金到當地換成披索

2.換錢所介紹：建議到知名百貨換匯，比較有保障

3.常見換錢地點：SM City mall、Ayala Mall 和 Robinsons Mall

里拉(土耳其)

里拉(土耳其) 圖／Public Domain Pictures
里拉(土耳其) 圖／Public Domain Pictures
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1.方法：用美金或歐元到當地換成里拉

2.換錢所介紹：市集裡眾多選擇、ATM

3.常見換錢地點：有頂大市集大巴扎grand-bazaar匯率最好

小編說：很多觀光景點也可以使用美金或歐元付款，但是匯率一定比較差唷！

看完之後是不是突然覺得換匯其實也沒有這麼複雜嘛！出國前記得好好比較一下，也要隨時注意不同幣值的價格波動~別因為用錯換錢的方式而有所損失了！別再讓換錢這種小事變成旅行中的煩惱了，趕快筆記下來想去的地方怎麼換錢最划算，馬上就可以出發囉！

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