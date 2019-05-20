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豪雨狂炸！北市士林北投多處積淹水 計程車拋錨地下道

自貿區的灰色地帶，台灣承受得了嗎？

台大生帶你413天環球日記！日常即冒險 (上)

2019-05-20 09:00背包客棧

【作者:Dechire】

2016年2月，結束一年的服役生涯，我決定在正式踏進職場前出發環遊世界，這種行為雖然不負責任，但因為家裡經濟還不需要靠我支撐，加上我的工作性質是開始以後便難以中斷，我想這輩子不會再有更好能夠長途旅行的機會了，於是便整理長年累積的壓歲錢和家教收入，離家遠行。

在接下來整整413天的旅行中，我走過馬來半島、西藏、印度、非洲、中東、歐洲、美國、拉丁美洲、日本和韓國，用身體丈量這個世界、親眼看見書本上讀過的東西，以時間而言，這段旅程佔據我的生命並沒有太高的比例，卻影響我非常深遠，當我親身體驗這個世界上最美好以及最艱難的部分，看過各種生活的可能性，這對我思考人生，絕對是無止盡的寶藏。

我想要使用一篇文章敘述一個長達413天的故事，並不是容易的事，但我還是會盡量使用有限的文字，把這趟旅行最精采的部分給呈現出來：

【上】

東南亞篇：熱度

受到《深夜特急》這本書影響很深，我想在旅途的最開始，長期居住在一座城市中，想放慢在台灣太急迫的生活速度，同時細細品味這座城市的熱度，以及人們的生活方式，於是我選擇了東南亞的中心──曼谷，做為我的第一站。

圖／背包客棧
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我在考山路找到一間150泰銖一晚的小房間，短居將近一個月，這段時間認識了不少當地朋友，常常一起經歷各種日常生活，這讓我覺得自己的角色非常有趣，既不是當地人、又不像觀光客，我用兩種完全矛盾的身分遊走在這座巨大都會中。

圖／背包客棧
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一起去道館練泰拳。

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一起在家裡做廚藝交流。

圖／背包客棧
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一起去看大學校際足球比賽。

感謝在沙發衝浪上認識的曼谷朋友，讓我在這座城市留下很美好的回憶，尤其是一位朱拉隆功大學的同學，介紹非常多朋友給我認識，讓我能夠有機會體驗這所城市的日常生活。

圖／背包客棧
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值得附帶一提的有趣事情是，我在台灣大學讀書時，在調酒社待了兩年，因此來到夜夜笙歌的考山路時突發奇想，在旅館門口開起了小酒吧，自己去跟酒商批貨、到市場買水果，憑著比附近那些單純專門賣醉的酒吧更專業的技術和更便宜的價錢，我在曼谷小賺了一點旅費。

我在曼谷日復一日的流連，直到有天發現，從新加坡離開東南亞的機票日期剩不多，我才急忙搭著巴士南下，在喀比、檳城、吉隆坡、馬六甲分別短暫停留後，我抵達馬來半島的終點、東南亞的金融中心，也是正在當空姐的女友目前居住的城市──新加坡。

圖／背包客棧
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新加坡的景點不多，大概兩天就逛完了，我在這邊的日常，基本上就是每天在家看劇看PTT打電動，然後去機場接女友下班。

南亞篇：流浪的足跡

在前往尼泊爾的飛機上，我遇到一位加拿大老兄，曾在台灣讀了五年書，講了滿口流利中文，他說自己要去爬喜瑪拉雅山，問我有沒興趣衝一發，雖然自己從沒有過登山經驗，但對方看似非常有經驗又自信十足，於是我就這樣被他騙去爬安娜普娜環線了。

圖／背包客棧
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我們買了一張地圖，沒有準備其他裝備就出發，結果衣物不足差點凍死、沒有雪靴差點滑下山谷，現在回想起來，我們兩個當時根本在玩命。

圖／背包客棧
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整整十七天在喜瑪拉雅山中，幾度幾乎送命，當時滿腦子都在思考該怎麼活著征服這座山，沒有心情好好欣賞沿途風景，後來檢視當時的照片，才發現沿途風景真是壯觀無比。...

原文出處：日常即冒險 - 413天環球日記 (上)

延伸閱讀：庫斯科- 印加帝國傾覆前夕

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