爸、媽，我想去打工度假！說服父母完全指南

【作者:pandalife】

圖／背包客棧 分享 facebook

打工度假前遇到的第一個難關：父母不同意？

是不是當你看完老包們打工度假的精彩人生─天藍水清沙白(Sydney)、彩虹小屋大洋路(Melbourne)、跳傘潛水珊瑚礁(Cairns)，於是滿腔熱血的對家裡宣告：

爸、媽，我‧想‧去‧打‧工‧度‧假！

接著，在客廳的爸爸闔上報紙、臉色凝重地瞪著你；媽媽一箭步衝出廚房，還差點摔了碗盤，開始眼眶泛淚；接著你來不及說下一句話就被迫拉到兩老中間，開始被灌輸世間如何險惡、人心如何難測……

接著隔天，他們拿出不知從何處得來的新聞剪報，或某某鄰居小孩發生的真實故事恐嚇你：打工度假根本就是剝削台灣人、到處發生槍擊案、器官會被變賣(?)的地方！

1.然後你的打工度假夢就被扼殺在搖籃中

2.或者開始雞飛狗跳的家庭革命

難道我們只能選擇放棄，或是與父母鬧得不愉快？

相信兩者都不是你想要的。

開頭是朋友的真實故事(他們家走鄉土劇路線)。

而這個世紀難題，上至骨灰包下至超級新包，都有可能曾經遇到或即將遇到。

但直至今日，我還是會看到此類文章下方有人回覆：

「先搬出去再說」、「你就冷戰看他們什麼時候軟化」、「不用管他們人生是自己的」

……excuseme!?

老實說我非常震驚，這種不成熟、不負責任的處事態度會讓你在外頭吃盡苦頭好嗎！(戳你額頭)

首先了解「為什麼」父母不同意

執行計畫之前，你需要先了解的是為什麼爸媽不同意，甚至強烈反對？

不外乎就是「擔心」兩字概括一切。

他們擔心你吃不飽、穿不暖、被人騙、孤立無援餐風露宿斷了音訊……

他們所有的不認同、不支持皆來自於他們對你的擔心罷了。

所以你必須讓他們「放心」。

放心你可以自食其力、遇到危機能夠冷靜處理、懂得分辨好人壞人、交到值得學習的朋友，甚至於你生活能過得精采！

所以問題在於，你真的準備好了嗎？你擁有以上那些能力了嗎？

還是嚷嚷著我想要出國打工度假，但現實生活裡還總是需要爸媽操心？

如果你其實沒有準備好，也許這份「任務挑戰清單」能夠稍微幫助你成長。

衝動革命適得其反，長期抗戰才能擄獲父母的心！

請給爸媽一段緩衝的時間，就像他們耐心陪伴你長大成人一樣。

並且實際做出一些行為讓他們了解、認知到你長大了的事實。

比起單純用言語一直去灌輸他們「我想去打工度假」，用行動去證明是最有力的。

所以這份清單不過是把長期抗戰的方式具體化、步驟化。

然後逐一戰勝他們擔心的原因─任務挑戰清單就是因此誕生。

當認知到打工度假是一個遠大且困難的目標，我就去規劃了一系列慢慢攀升的任務挑戰，差不多分了五個等級(一顆星到五顆星)。以下就是我當年真實羅列出來的任務挑戰清單，終極挑戰當然就是澳洲打工度假(★★★★★)這件事！

Step1.執行《任務挑戰清單》

這份清單其實不只是拿來說服父母答應讓你出走，也是檢視自己是否具備獨立生活的能力。更是為終極挑戰─打工度假作鋪路。

圖／背包客棧 分享 facebook

※國際孤獨等級表

※背包客棧-自助旅行找伴

相信以上這份清單應該可以給很多小萌新一些幫助。

如果對任務內容沒興趣，可以替換成適合自己、且你認為相同困難等級的。...

原文出處：爸、媽，我想去打工度假！─說服父母完全指南

本文經背包客棧授權轉載於udn，未經同意請勿轉載！

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」