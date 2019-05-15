出外旅遊超有用！世界各國的打招呼方式

見面問候是人們社交禮儀中最基本的要素，也是靠近陌生人的第一步。世界各國的打招呼方式都不相同，並不是都採用典型的握手方式，也不是見面就要Say hello。有的雙手合十以祈禱狀，有的深度鞠躬行禮，有的摸心窩，還有的親吻、擁抱，最奇特的就是摸腳和吻腳的打招呼方式。想不想知道這些打招呼方式都來自哪個國家？快與Skyscanner一起到世界各地去學習下各國的打招呼方式，做個有禮貌的旅人吧！

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泰國

泰國80%的人口都是佛教徒，從小受到與世無爭生活理念的薰陶，常常臉上掛著微笑，快樂、知足、有趣、輕鬆和寬容的民族性格，造就了泰國社會的開放性。他們不喜歡過於嚴肅、過於壓抑的東西，天生就是一個樂天派。泰國人互相打招呼時，不會採用典型的握手方式，而是雙手合十，狀似禱告，男士雙手在額前，女士雙手在胸前。

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日本

日本人非常注重禮節，見面打招呼多以鞠躬為禮，一般人們相互之間是行30度和45度的鞠躬禮，鞠躬彎腰的深淺不同，表示的含義也不同，彎腰最低、也最有禮貌的鞠躬稱為「最敬禮」。男性鞠躬時，兩手自然下垂放在衣褲兩側。女性以左手搭在右手上，放在身前行鞠躬禮。如果戴有帽子，打招呼行禮時要脫下帽子再鞠躬。

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德國的年輕人經常擁抱對方表示問候，但是在人數衆多的場合中，簡單地點頭示意，並說上一句hallo zusammen（大家好）就足夠了。有趣的是，傳統德國公司員工間的問候方式仍保持傳統，相當正式。他們會有力地握握手，並以職位和姓氏互相稱呼，例如guten tag Herr Wowereit。

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馬來西亞

伊斯蘭教是馬來西亞的官方宗教，禮儀方面的要求很多，很多風俗禮儀也非常奇特。他們相見後，先摩擦對方的手心，再行合十禮，然後摸一下自己的心窩，再相互祝福。如果在路上遇到朋友時，必須有一個人先向前走一步，含笑伸掌，施行上述禮儀。有的在摸心窩時，把手舉出很高，先從臉部輕輕摸下去，再在心窩點一下，表現出虔誠之意。

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美國人最常見的打招呼方式是握手和碰拳頭，少數人也會擁抱、親吻。一般女性見面時會彼此擁抱下對方以示友好。有時見面也會親吻對方的面頰來表達問候。但是除了對家人和朋友外，美國人通常也不會隨便擁抱別人。所以，如果不是很熟悉，就不要隨便把手臂環住他們，也許他們將會和你一樣不自在。

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法國

法國人以bonjour ，或是更加隨意的salut問好，他們通常喜歡用親吻的方式來打招呼，親吻的個數由地區而定。在社交場合與客人見面時，大多以握手爲禮。一般是女子向男子先伸手，年長者向年少者先伸手，上級向下級先伸手，少女通常是向婦女施屈膝禮，當地人與男性以互吻臉頰表達問候，男子戴禮帽時，還需施脫帽禮。

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印度

印度人相互見面的禮節，有合掌、舉手示意、擁抱、摸脚、吻腳。合掌有高低之分，對長輩，兩手至少要與前額相平；對晚輩，可齊于胸口；對平輩，雙手位于胸口和下颌之間。見面與分手時，男人與男人握手。如被引見婦女，男人不與她握手而應雙手合十，微微彎腰。男人不能觸碰女人，在公共場所不能與單身女人說話。

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西班牙是個熱情開朗的民族，他們非常健談，喜歡聊天。通常見面禮節是行握手禮，而親朋好友間相見，男人們要互相抱一抱肩膀，女人們要輕輕摟一摟，並親吻雙頰。西班牙人相互問候，男士以握手和擁抱來表示，女士則相互施吻面禮，吻面禮在親朋好友之間也通行。

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