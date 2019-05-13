精打細算！出國旅遊 如何給對小費不吃虧

居住在台灣的我們，很少碰到需要給小費的時候，因為大部分的高級餐廳或飯店都會直接收取10%的服務費，但是在國外可就不同囉，例如在歐美國家餐廳的服務生，底薪都不是太高，靠的就是以熱誠的服務來獲取較多的小費，若是給少了，顯得小氣又不禮貌，所以Skyscanner 特別幫你整理了給小費該注意的事項， 教你怎麼當一個聰明又有禮的國際旅者。

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什麼時候該給小費？怎麼給？

餐廳用餐：通常你到中等以上的餐廳用餐後，可視服務人員的態度或餐點狀況，以帳單的金額為基準來調整給小費的幅度，若你對餐點跟服務都很滿意，可給比當地標準還要多一點的小費，若是很不滿意，就少給個1-2%左右。給的時機大多在結帳後，夾在帳單本內或直接留在桌上都可以哦。

旅館：在入住飯店時，若是碰到服務人員幫你提行李或客房服務時，可以當面將小費給服務人員表示謝意，給的金額大約是一件行李1-2美金；若想給整理房間的人員小費，但又碰不到面，可以將小費留在枕頭上，給的金額大約是2-3美金，若是四星級以上的飯店則是3-5美金。

導遊&領隊：若是有跟團，在團費中都會特別註明導遊跟領隊的小費是另計的，1天大約是1美金。

計程車：先不用太吃驚，大部分國家給計程車的小費其實就是不用找零了，因為歐美國家的計費常會有分有角的，所以讓司機留下零錢就算是給小費了。

外送服務：雖然出國旅行很少碰到叫外送的情況，但是若你剛好到朋友家聚會，想點個Pizza或中式餐點來吃，記得給外送員小費，約總金額的10-20%，因為外送服務是很辛苦的。

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各國給小費的標準

給小費的習慣在歐美國家較為盛行，不同的國家給小費的標準也不盡相同，我們就以幾個國人較常造訪的國家來說明，看看到餐廳用餐該給多少小費吧。

美國、加拿大：在這兩個國家給小費是必要的，於一般餐廳用餐通常是給總金額的10-15%，高級餐廳則是15-20%左右，記得在酒吧喝酒也要給調酒師1-2美金的小費哦。另外，在這兩個國家搭計程車也要給小費，通常是車資的15%。

德國、法國：相較於北美地區，德、法兩國的小費則低一些，一般落在10%左右，但盡量給到整數的金額，例如在餐廳消費了12歐元，加上10%就是13.2歐元，建議直接給14歐元囉。

捷克、奧地利：東歐的小費又更親民了一點，在餐廳大概消費金額的5-10%即可。

英國：在英國消費本來就不便宜，部分餐館會直接在帳單金額加上10-12.5%的服務費，此時就可以不用再給小費，若是沒有含服務費，則建議給10%左右當小費。

西班牙&葡萄牙：雖然兩國很接近，但是小費的給法不太一樣；西班牙果然熱情一些，餐廳小費5%就搞定，葡萄牙則是10%，而在葡萄牙搭計程車也需要支付10%的小費哦。

義大利：在義大利給小費比較隨興，沒有明文規定，不過大部分的旅客都會依循歐洲其他國家的方式，給5-10%的小費。

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不用給小費的國家

通常亞洲地區的小費文化不是太普及，我們來看看有哪些國家跟台灣一樣不用給小費吧。

澳洲&紐西蘭：這兩個國家出乎意料的，用餐都是不用特別給小費的喔，不過在部分高級餐廳，還是適時的給點小費為佳。

日本：以誠心服務為宗旨的日本是不收取小費的，有時候硬給反而會讓服務人員覺得是羞辱，所以你就乖乖把錢收好吧。

韓國、中國：在這兩個國家的高級餐廳用餐就會額外加上服務費，所以小費也免了。

新加坡：沒有收取小費的習慣，有時給小費還會遭拒哦。

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節省小費的方法

其實到歐美國家旅行，碰到給小費的強況在所難免，但我們知道有很多背包客總是希望能省則省，那麼在飲食上，就盡量以路邊攤、速食店或是超市內的即食食品為主吧。飯店方面就以經濟實惠的青年旅社為首選，小費就可以省下來啦！

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原來連給小費的竅門都這麼多，出門旅行前可別忘了再回來本篇複習一下！

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