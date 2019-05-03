致畢業生！畢業旅行要注意的５件事

畢業離校倒數計時，除了要好好珍惜在校的時光，以及和同學歡聚的機會之外，又怎能少的了一場永生難忘的畢業旅行？不論是安排在國內或國外，都應該要好好規劃一趟別具意義的旅程，為自己的求學生涯畫下完美的句點！那麼，畢業旅行需要注意什麼？Skyscanner來告訴你！

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地點選擇

一群同學如果打算到國外去玩，要找到一個適合人多、費用又不高的地方，是要花點時間做功課的。Skyscanner準備了幾個不錯的選擇，不僅節省你蒐集資料的時間，還能提供旅遊的新點子，讓你的旅程豐富又愉快。

海島國家：鄰近台灣的海島國家為數不少，同學們除了有各式各樣的海上活動可以參與之外，還能享受美食及購物的樂趣，或是在舒適的飯店放鬆休息，這樣的行程絕對能滿足大多數人的需求。

日本、韓國：在台灣是高人氣的旅遊地點，飛行時間短，遊玩參觀的地點眾多，有樂園、古蹟、藝術建築，當然還有各式3C用品及美妝、潮服等購物去處。

其他亞洲地區：大部分的亞洲國家都非常具有特色，不管是泰國、新加坡或是香港及中國等地，都融合了許多文化以及品嚐不完的美食。

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機票購買

現在台灣有許多廉價航空進駐，可以帶你飛向許多的國家，但是我們都知道一分錢、一分價值，除了行李要額外加價之外，餐點也要另外付費，Skyscanner為你仔細分析了廉航機票便宜的真正原因以及廉航手提行李攻略，讓你在購票前先了解規則。

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行前準備

當你地點跟機票都安排妥當，就要開始針對你旅行的目的地準備行李，例如去海島必備的防曬乳液或是衣物等等。很多人出國總是大包小包，不但攜帶不便，在搭機時也可能會增加費用。

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旅遊保險

到國外旅遊當然要開開心心出門，平平安安回家，但是意外還是有可能發生，例如行李遺失、水土不服生病等，所以先確保自己有足夠的保障後，即便真的碰到問題，都有彌補的措施。旅遊保險百百種，一般旅行社提供的都是最基本的，對於旅遊不便或是海外醫療險等，都要自行購買。

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攝影器材

到處玩耍總會拍照留念，但是別等到回家整理時，才發現一堆照片拍壞了，風景模糊，人物也沒拍出原本的美麗樣貌，這可會讓人十分失望的。所以先熟悉一下自己的攝影設備，學一點拍照的小訣竅，你拍的照片一張比一張精彩，留下最美好的回憶。

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又是一年畢業季，趕快計劃旅程，為你的學生時代留下美好的記憶吧！

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