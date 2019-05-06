全球10大有趣「拱門」 見證大自然的神奇力量

世界上有很多美麗的自然景觀，旅行的同時，你是否留意過這些有趣的拱門？它們的形成是多麼的令人疑惑，有的外觀龐大，有的精美細緻，在神奇的自然沖刷下，形成風格不同的美麗拱門。這些拱門看上去都像是精心創造出的一樣，然而卻都是被自然選擇性的除去岩石雕刻出來的純天然美景。帶上你的好奇心與Skyscanner一起去看看全球10大有趣的拱門，見證大自然的神奇力量！

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1.巴黎的蓬達爾克拱門

蓬達爾克拱門是世界上著名的石拱門景點之一。瓦隆蓬達爾克海域擁有大量神秘氣息，濃烈的史前遺址和岩洞，還有美麗的石灰岩地景。肖維岩洞是其中保存最好的岩洞，其洞內岩洞壁畫最早為世人所知，阿爾代什河侵蝕塑造了蓬達爾克拱門，成為一道亮麗的風景線。

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2.墨西哥的卡波聖盧卡斯凱旋門

卡波聖盧卡斯凱旋門坐落於墨西哥巴哈半島南端，被譽為世界上最令人嘆為觀止的天然拱門之一。在湍急的海浪不斷侵蝕下，這塊高200英尺的巨大岩石被急促的海浪和海洋急流千雕萬琢，吸引了來自世界各地的遊客前來參觀體驗。

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3.紐西蘭的教堂灣

教堂灣是位於紐西蘭科羅曼德半島兩座海灣之間的巨大石拱門，葷繞著一股神秘氣息，使得整個海灘充滿了莊嚴的氣氛。這塊角爍岩經過大風和海水的精雕細琢，形成了令人難忘的罕見奇觀，遠處觀望像一艘正向海灘駛來的大船船頭。浮潛和潛水愛好者可以在此領略壯麗美景。

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4.英國的杜德爾門

杜德爾門位於英國南部的侏羅紀海岸上，是海岸線上著名的景點，由波特蘭石灰岩構造而成，形狀似一頭大象鼻子在喝海水。在它旁邊是延綿的海灘，山清水秀，非常壯麗，遊客們坐在靜謐的海灘上欣賞潮起潮落，觀看杜德爾門奇特的景觀，十分愜意。

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5.澳大利亞的倫敦拱門

倫敦拱門是大洋路上最著名的景點之一，由於酷似美國位於美國亞利桑那州哈瓦蘇沪城的倫敦橋而命名。不幸的是，只有一部分倫敦拱門現存至今，幾年前它還是一座完整的天然雙頭橋。想要觀賞此拱門的可以前往澳大利亞維多利亞坎貝爾港國家公園欣賞。

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6.馬爾他的藍色窗口

馬爾他的藍色窗口是因為猛烈的海浪千百年來沖刷石灰岩而形成。兩邊各有一個超大的天然石墩，支撐著一个石盖，形成一个奇特的「窗子」，坐落在伐左的小島上，從中可以看到藍色的波濤。可惜的是，由於大自然長年累月的雕琢，拱門也會隨著時間的流逝而坍塌瓦解。

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7.美國的拱門國家公園

拱門國家公園位於美國猶他州東邊，是世界上最大的自然砂岩拱門集中地之一，它的獨特魅力在於三步一小景，五步一大景。這裡還坐落著各色自然形成的石拱門群，最負盛名的精緻拱門要徒步一小時左右到達，很多遊人專門在日落時分前往那裡去見證無法用語言形容的自然之美。

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8.智利的太平洋之門

La Portada坐落於智利海岸，被稱之為「太平洋之門」，是智利15大自然遺跡保護區之一的一處自然拱門奇觀。它四周矗立著由海流侵蝕而成，令人驚訝的海岸斷崖，是一個不可錯過的旅遊勝地，它的壯麗無法用言語來形容，只有你親身去體會才能感受到美麗之處。

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9.中國的西普頓天門

西普頓天門位於中國新疆阿圖什市，矗立在帕米爾高原上，呈∩字型，寬約100米，高約500米，如同一座天門屹立在曠野中。在藍天之下，大多時又在雲霧之中，形成一道天然的自然景觀。天門右壁上有像蜂巢的石穴，在它跟前講話能聽到回音，左壁表面像一張千奇百怪的壁畫。

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10.巴黎嫩的鴿子岩

巴黎嫩的鴿子岩位於貝魯特城市邊緣地中海上，形似鴿子而聞名遐邇的鴿子岩每年吸引著大量的遊客前往觀光。兩塊岩石如同兩位佇立的巨型哨兵，日夜守衛著貝魯特城。岩石上有著波浪狀的條紋，其中一塊石頭上面有洞，如同一座拱門一般。日落的時候，橘黃色的夕陽映照在海平面上，渲染出一種金色的餘暉，美麗至極。

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這些拱門都是大自然創造出的美麗風景，有些也許會在若干年後因為岩石的沖刷而垮塌，想要感受這些野趣天成的美感，現在就出發吧！

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