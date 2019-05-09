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法官評鑑成客訴？法官：司法審判不是服務業

鬼斧神工「世界10大奇觀」迷人又震撼的自然之美！

2019-05-09 18:56Skyscanner

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世界之大，地球之美，如果不走出去看看，你永遠不知道世界上還存在著這麼美麗、奇特的景觀，不得不讓人為之震撼，讚歎大自然的鬼斧神工！充满神秘感的雷神之井、迷人的塞倫蓋蒂平原、形状奇特的羅賴馬山……这些大自然奇觀你去過哪些？趕快跟著Skyscanner一起去感受世界10大奇觀的震撼吧！

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1.雷神之井瀑布

雷神之井瀑布位於俄勒岡州佩佩圖阿海角的一個岬角，形狀像一個巨大的蟲洞。它三面都是水，每逢漲潮，大量海水在太平洋海水壓力的共同作用下從洞口噴湧而出，猛烈地撞擊著洞口，在一瞬間形成高達數米的噴泉！雷神之井的直徑大約有5米，遠遠看上去波瀾壯闊，充滿著神秘感，尤其在冬季風暴或者漲潮時的景觀最為震撼。

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2.塞倫蓋蒂平原

塞倫蓋蒂平原位於坦尚尼亞西北部，延伸至肯亞西南部。平原主要是火山灰覆蓋的結晶岩，伴有大量露出地面的花崗岩(丘陵)。北部和西部狹長地帶主要是火山爆發形成的山地。兩條向西的河流常年有水，還有不少的湖泊、沼澤、泉眼。最迷人的地方就是生態系統，其動物遷徒可能是非洲最壯觀的景象，也是世界上最奇特的自然奇觀。

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3.羅賴馬山

羅賴馬山（Mount Roraima）位於南美洲北部帕卡賴馬山脈的最高峰。在巴西、委內瑞拉和圭亞那三國交界處，是一處邊緣陡峭、頂部平坦的桌狀山地，長約14公里、寬5公里，海拔2,810米，主要由砂岩構成。

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4.大堡礁

大堡礁目前是世界上最大的礁石群，縱貫蜿蜒於澳大利亞東海岸，全長2011公里，像一條閃耀光芒的項鏈鑲嵌在南半球澳洲大陸的海岸線上。這裡還是潛水的天堂，瑰麗的海底珊瑚礁等待著你來探尋，同時也是度假的聖地，島上有不同星級的飯店，非常適合度假旅行。

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5.藍冰洞

藍冰洞位於冰島西南部，全天然形成，隱藏在冰川邊緣。冰川融水從冰川底部流淌，需要幾年甚至幾個月就可形成，但冰洞存在周期短，隨時都有可能塌陷。所以每年都會有冰洞消失，也會有新的冰洞形成。由於冰川會不斷移動或爬行，所以冰洞這種在冰川中形成的天然洞穴，不是固定不變的。大部分的藍冰洞都不穩定，有坍塌的危險，所以進入冰洞，必須要跟隨冰島在地專業向導。

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6.奇跡石

奇跡石是挪威最著名的旅遊景點之一，坐落於挪威謝拉格山的山頂之上，距離谷底大約1000米。 這塊有5立方米大的石頭卡在絕壁間，也是一塊 「 勇敢者之石 」 ，如果你有膽量爬到奇跡石上面，谷底的無限風光便可一覽無余。

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7.撒哈拉大沙漠

撒哈拉沙漠是世界僅次於南極洲的第2大荒漠，面積約906萬平方千米，也是世界最大的沙質荒漠。位於非洲北部，該地區氣候條件非常惡劣，是地球上最不適合生物生存的地方之一。沙漠的大部分都是由貧瘠的、堅硬的岩石高原組成的，只有很少的沙子，而它每年平均降水量不到3英寸。

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8.優勝美地國家公園

優勝美地國家公園（Yosemite），加利福尼亞州：這裡有著美國最靈秀的水。以瀑布繁多聞名的優勝美地各條瀑布各具特色，特別是新娘頭紗瀑布，在至高點看美得讓人心曠神怡。一旦與優勝美地國家公園相遇，你所有的感覺都會受到觸動，絕不會輕易將其忘記。 不過旅遊高峰期來這裡實在不算一個最好的主意，人太多了，所以最好在冬天來，看一看優勝美地的另一面。那是通往維納爾瀑布(Vernal Falls)的小徑不會再有湧動不息的人流，寂靜之處更顯出它的魅力。

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9.魔法河

在菲律賓棉蘭老島（Mindanao）有一條神秘的魔法河。這條河叫海納圖安河（Enchanted River），因爲無人能夠找到其源頭而聞名。河水從深藍到淺藍如同翡翠一般，河里還有洞穴，無數人試圖潛進河中想找到其源頭，但最終都被一股奇特的洋流推回無功而返，因此當地人相信有神靈寄居在河中，甚至還有人曾親眼目睹。

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10.珠穆朗瑪峰

珠穆朗瑪峰位於尼泊爾和中國大陸的交界處，海拔8844米，是世界第一高峰，也是喜馬拉雅山脈的主峰，山體呈巨型金字塔狀，高大巍峨的形象一直在全世界的範圍內都有不小的影響，吸引了世界各地的探險家前來登峰。

如果你對生活感到厭倦，不妨去欣賞一下這些震撼人心到世界奇觀，重新燃起生活的激情吧！

photo from：tuchong.com
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推薦閱讀：美國10個最美國家公園

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國家公園瀑布冰川

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