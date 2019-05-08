如果香格里拉消失了.. 沒到過的，總是最美！

【作者:莉莉張】

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香格里拉在哪裡？

這個問題有好多答案，地理上、心理上，是人間最後一塊淨土，還是暗指人心裡最後一塊不受污染的土壤，我不知道，也或許沒有人會明明白白得知道。只是如果香格里拉消失了，我想，我也不存在了吧。

旅行的時候，許多地方都變得珍貴不已，因為那不再只是世界地圖上一枚圖釘的針氈，而是可以真實證明自己存在過的地方。我造訪香格里拉的時候，內心是懦弱的，逃避著令人不安的現實，對時間流逝的反應很消極，古鎮風光明媚無限，可躺在大草原上的我看天，卻覺得這種無限是足以吞噬人的黑洞，咀嚼了精神，然後吐出了我的惶恐與寂寞。

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「妳為什麼來到香格里拉呢？」阿普熄掉手上的菸，一腳擱在一個廢棄的破舊輪胎上，他的鬍子好像有幾天沒修剪了，就像他纖長又黝黑的睫毛，與地心引力相互拉扯著。

香格里拉的草特別軟，和北京人民大學校園裡的草截然不同，那陣青草香特別原野，是大自然放養的孩子，青旅的老闆笑著說那可能參酌了牛糞，還有喝了會長命百歲的童子尿，我挺喜歡聽這些關於土地的奇聞軼事，因為當我真實觸碰著那些銳利與柔軟的草間，可以體會更多。

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「我不知道，就想來看看。沒到過的地方，總是最美的吧。」我撇過頭，直到最後一絲菸味也消化在風裡。香格里拉的氣味難以琢磨，可能是摻和了人、天、時間，還有自由。

「那你應該去青海湖，你會喜歡的。」阿普將手指想前方的雪山。

「為什麼？你怎麼能確定我會喜歡那裡？」

「因為妳是害怕失去的人。」他笑著，眼神卻沒有一刻從與我對視的線道中閃躲。

「每到過一個地方，妳表面上覺得自己擁有了它、也更了解自己一些，可其實妳沒有因此感到滿足，妳需要的東西遠超過妳所能得到的，妳想要更多、想看到更多，畢竟妳的年紀還看不到自己人生的終點。

但香格里拉會死，這裡的一切都會改變，妳喜歡這裡的每一個角落都會不一樣，一天一天，比妳想像得還要快，就像宴席終有散、生命終有盡頭，這裡的草地會被蓋上大樓、藍色的天會蒙上黃沙、馬兒會躲進馬廄、婆婆他們一族也會回到山裡，這都是我們要接受的，香格里拉的命運。」他聳著肩，土色襯衫的立領垂下。

我愕然，一瞬間像啞了一樣，想開口回應些什麼，卻沒來由得被巨大的悲傷沖垮了堤防，香格里拉會死，眼前的一切會消失，那陣鼻酸與失落令我迷惘，一切都是如此突然的，即使當時的我還聽不明白阿普的話，究竟說的是他自己還是這世界。

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阿普向我展示了青海湖的照片，還有香格里拉與西藏以前的樣子，有湛藍的湖水、有牛羊豬狗貓，公路還不多，就像人一樣稀少。他沒來過台灣，但很嚮往太魯閣，我問他怎麼不是阿里山，他說那種人多的地方他沒興趣。

那為什麼偏偏讓我去青海湖呢？那裡就不會消失嗎？事實是因為環境變遷與人為因素，青海湖正一年比一年更大，植被覆蓋面積不斷增加，可能是雨、可能是下游流域改變、也可能是更多我們看不到卻無比深遠的影響正在扭曲，青海湖似乎永遠不會消失，反而越加龐大。

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「詳細原因和影響我不知道，只感覺自己環湖可能車得越開越久。」阿普笑著，原來這就是他向我指路的原因，貪心的我，想要抓住世界的我，如果害怕失去美好的香格里拉，就去那永遠收不進眼底的青海湖吧。我仔細揣摩著他的話，很單純，卻似乎不那麼單純，是建議，卻好像也不單只是個建議。...

原文出處：如果香格里拉消失了

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